Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 của 12 con giáp: Hợi nhận tin vui, Thìn - Ngọ cẩn thận hung tinh chiếu mệnh

Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 của tuổi Sửu

Dự đoán, người tuổi Sửu có thể sẽ phải đối diện với tiểu nhân phá hoại trong thời gian này. Họ sẽ tìm cách ngáng đường, cản trở khiến sự nghiệp và tài lộc của bạn dậm chân tại chỗ hoặc gặp nhiều khó khăn hơn bình thường.

Bản mệnh cũng sẽ bị “bủa vây” bởi thị phi và rắc rối, luôn phải sống trong sự xì xầm, bàn tán của mọi người. Tuy nhiên, dù có gặp tình huống nào bạn cũng phải thật bình tĩnh. Nếu kích động mà làm ra những chuyện nông nổi thì tức là tuổi Sửu đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra.

Cũng vì điều này mà con đường tài lộc của Sửu bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn nên lập kế hoạch và kiểm soát tốt chi tiêu để tránh thiếu hụt và để “cầm cự” cho đến khi mọi chuyện qua đi.

Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 của tuổi Dần

Thứ Ba ngày 9/3/2021 được xem là ngày cát lành của tuổi Dần. Bạn có thể sẽ đạt được nhiều bước tiến trong cả chuyện tình cảm lẫn công danh. Nhờ có những gợi ý từ đồng nghiệp và cấp trên, con giáp này tìm ra những phương pháp giải quyết vấn đề mới, giúp công việc trôi chảy, thuận lợi hơn.

Vận tài lộc của Dần khởi sắc rõ rệt trong giai đoạn này vì có nhiều cơ hội làm ăn tốt. Bạn có thể suy tính đến việc đầu tư vào một số kế hoạch, lĩnh vực mới mà bản thân đã tìm hiểu trước đó. Dù mới thực hiện, nhưng kết quả thu được rất khả quan và đem về cho bạn lợi nhuận không hề nhỏ. Thời cơ đang đến, Dần hãy triển khai triệt để chứ đừng để lỡ nhé.

Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 của tuổi Mão

Những người tuổi Mão nên cẩn trọng “lời ăn tiếng nói”, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Bạn có ý tốt nhưng nếu muốn góp ý một ai đó, bản mệnh không nên quá gay gắt hoặc cố ý xoáy sâu vào lỗi lầm của đối phương mà hãy uyển chuyển từ ngữ để không gây tổn thương người khác.

Về gia đạo, tuổi Mão may mắn có được một gia đình viên mãn. Nửa kia của bạn là người tâm lý và rất biết cách thông cảm. Hai bạn chẳng hề che giấu nhau bất kỳ điều gì. Nhờ việc thường xuyên tâm sự, trao đổi mà tình cảm vợ chồng ngày một gắn kết. Còn những người độc thân thì chưa có nhiều chuyển biến trong giai đoạn này.

Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn luôn cảm thấy hăng hái khi bắt đầu công việc. Tuy nhiên, bạn nên kiên nhẫn và giữ vững năng lượng ấy trong khoảng thời gian lâu dài, tránh làm được vài ba hôm lại bỏ cuộc. Hãy nhẫn nại, nếu thật sự cố gắng, thành công nhất định sẽ đến với bạn nơi cuối con đường.

Vì nằm trong bộ tứ hành xung của năm nay mà còn bị hung tinh chiếu mệnh nên Thìn làm gì cũng nên cẩn thận. Về tài lộc, con giáp này không có nhiều khởi sắc. Bạn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể nếu không sẽ rất dễ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần.

Đường tình duyên của Thìn cũng khá ảm đạm, nhiều dấu hiệu cho thấy xuất hiện sự chia ly. Vì vậy, để “cứu lấy” mối quan hệ, bạn và nửa kia nên cố gắng lắng nghe nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 cho thấy tuổi Tỵ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Người tuổi Tỵ thông minh, nhạy bén, họ có thể đưa ra những ý tưởng đột phá, giúp cho công việc trở nên thuận lợi, công ty phát triển nên được nhiều người tin tưởng và tín nhiệm.

Tuy nhiên, Tỵ nên học cách hòa hợp với đồng nghiệp xung quanh, không nên sống quá khép kín vì đôi khi, chính những người này sẽ mang lại sự hỗ trợ đắc lực hay đưa ra lời khuyên bổ ích cho bạn.

Vận tài lộc khá khởi sắc. Thu nhập của Tỵ có dấu hiệu tăng, một phần là do may mắn, phần chủ yếu còn lại vẫn phụ thuộc vào sự chăm chỉ, cần cù mà có được. Các dự án đầu tư trước đây cũng bắt đầu sinh lời mang đến cho bạn nguồn thu ổn định.

Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 của tuổi Ngọ

Mối quan hệ của Ngọ với gia đình trở nên cực kỳ tốt trong thời gian gần đây. Đối với Ngọ, những người thân yêu là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của bạn. Nếu gặp vấn đề gì khó giải quyết, hãy hỏi xin ý kiến của anh, chị, em hay bất cứ người nào đó trong nhà để tìm sự trợ giúp, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát.

Vì bị hung tinh chiếu mệnh nên người tuổi Ngọ cần cẩn thận với những lời mời, nhờ vả có liên quan đến pháp luật. Ngọ tuyệt đối không đứng ra vay mượn hay ký nhận bất kỳ giấy tờ “lạ lẫm” nào, tránh xảy ra những tranh cãi không đáng có và dễ dẫn đến kiện tụng.

Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể sẽ gặp nhiều điều không mong muốn trong thứ Ba ngày 9/3/2021, đặc biệt là trên con đường công danh, sự nghiệp. Những suy nghĩ, hành động bốc đồng có thể khiến con giáp này vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân.

Nếu có việc quan trọng như tham gia thi cử hay ứng tuyển một vị trí mới, bạn nên chuẩn bị thật kỹ để tránh sai sót. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng nên học cách nghiêm khắc hơn với bản thân, không nên chỉ hành động theo cảm tính vì rất dễ dẫn đến tai họa.

Rất may, đường tài lộc của Mùi không bị ảnh hưởng nhiều trong giai đoạn này. Bạn có một nguồn thu nhập tốt và nó sẽ tiếp tục ổn định từ đây đến cuối năm.

Nếu có ý định xuất hành vào thứ Ba ngày 9/3/2021, Mùi có thể đi theo hướng Đông hoặc Tây Nam để được Thần Tài ban phát may mắn, thuận lợi tiến thân.

Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 của tuổi Thân

Dự đoán, đường công danh sự nghiệp của Thân trong thời gian này vô cùng rực rỡ. Dù là hoạt động ở mảng nào, Thân cũng làm việc hiệu quả, đạt được những thành tựu nhất định. Vì công việc được thuận lợi nên con giáp này luôn cảm thấy hào hứng, nhiệt huyết cống hiến ngày một cao. Bản mệnh cũng nhận ra sự ủng hộ và tin tưởng của những người xung quanh với mình.



Sự nghiệp tấn tới kéo theo vận tài lộc của Thân cũng trở nên sáng chói. Số tiền bạn kiếm được trong thời gian này nhiều vô kể. Nó có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là nhờ tài thao lược và đầu óc tính toán của bạn.

Quan hệ tình cảm của Thân dạo gần đây vẫn không có gì thay đổi. Vợ chồng ân ái, hòa thuận và yêu thương lẫn nhau. Gia đình bạn luôn là sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 của tuổi Dậu

Vì được phúc tinh chiếu mệnh nên dạo này tuổi Dậu cảm thấy vô cùng thoải mái, vui vẻ. Bạn vô tư giúp đỡ, hỗ trợ người khác mà không nhận ra rằng càng làm việc thiện, may mắn, tài lộc sẽ càng đến với bạn nhiều hơn. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý sức khỏe của mình, đừng quan tâm đến những điều soi mói, dò xét khiến bản thân mệt mỏi.

Dự đoán, vận đào hoa đang đến với tuổi Dậu. Với những ai còn độc thân, thời gian này sẽ xuất hiện mối lương duyên tốt đẹp mà bạn đã chờ đợi bấy lâu.

Đối với người đã có gia đình, Dậu là người tin tưởng tuyệt đối vào bạn đời. Bạn bỏ ngoài tai những điều tiếng xấu và không bao giờ quát tháo hay làm to chuyện vì cả hai vợ chồng luôn tâm sự, chia sẻ thẳng thắn với nhau.

Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 của tuổi Tuất

Do chưa có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp sau này, tuổi Tuất trở nên do dự, thiếu quyết đoán trong công việc. Bạn băn khoăn không biết nên chọn vùng an toàn với đồng lương ổn định hay mạo hiểm “bay ra biển lớn” để tìm kiếm cơ hội tiến thân. Nếu còn đang rối rắm, Tuất hãy xin hỏi ý kiến của những người tin cậy rồi từ đó tự rút ra câu trả lời cho bản thân mình.

Bên cạnh đó, Tuất nên cẩn thận vì rất có thể bạn sẽ bị vướng vào những vụ “tranh quyền đoạt lợi” nơi công sở. Tuất hãy luôn tỉnh táo, tránh để bản thân vây vào những thị phi không đáng có.

Ngoài ra, trong giai đoạn này, tuy có đường tài lộc yên ổn nhưng Tuất vẫn nên chú ý chi tiêu, tránh dùng tiền hoang phí để phòng trường hợp bất trắc sau này.

Tử vi thứ Ba ngày 9/3/2021 của tuổi Hợi

Theo dự đoán, tuổi Hợi đang chuẩn bị đón nhận một tin vui về sự nghiệp. Thời gian qua, bạn đã cố gắng rất nhiều và đây là lúc bạn nhận lại những gì mà mình xứng đáng có được. Tài năng và cống hiến của bạn đã được ghi nhận. Nhờ thế mà công danh hanh thông, tiền tài vô kể.

Sở hữu tài ăn nói khéo léo, con giáp này dễ dàng tiếp cận các đối tượng mới, giúp mở rộng mối quan hệ để làm bệ phóng cho những thành tựu trong tương lai. Tuy nhiên, chính điều này cũng đã thu hút tiểu nhân tìm đến. Lòng ghen ghét và đố kỵ của họ có thể đẩy bạn vào tình huống khó xử, hãy luôn thận trọng nhé.

