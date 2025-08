Thông tin MỚI về nhóm người chặn taxi, đuổi người mẹ bế con nhỏ bị ép rời xe giữa trời nắng 40 độ

Theo Giám đốc bến xe Thái Nguyên, trước đây có khoảng 10 hãng taxi thường xuyên ra vào bến để đón, trả khách gây mất an ninh trật tự. Sau đó, lãnh đạo bến xe giảm xuống còn 3 hãng được phép vào đón khách nhưng tình trạng lộn xộn vẫn tái diễn.

Theo thông tin từ VTC News, ông Lê Hồng Dương, Giám đốc bến xe Thái Nguyên cho biết ông đã xem nội dung đoạn clip và xác định những người yêu cầu hành khách xuống xe taxi công nghệ là lái xe của Công ty taxi Bình An. “Chúng tôi đã mời công an vào cuộc và sẽ làm đến nơi đến chốn, không bao che cho bất kỳ ai", ông Dương cho hay.

Năm 2023, bến xe quyết định chỉ cho phép một đơn vị được đón khách trong bến để đảm bảo an ninh trật tự, các hãng xe khác chỉ được phép trả khách trong bến, không được phép đón khách.

“Tôi rất bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi không quen biết nhóm người đó, cũng không hề có mâu thuẫn hay tranh chấp gì trước đó. Họ yêu cầu hành khách của tôi xuống xe, không cần biết khách đã đặt xe qua app", anh Hiệp bức xúc nói.

Nam tài xế cho biết, anh từng nhiều lần vào bến đón trả khách mà không gặp trở ngại gì. Đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống như vậy. "Tôi im lặng, không cãi vì sợ xô xát ảnh hưởng đến hành khách cũng như an ninh trật tự ở bến xe", anh Hiệp nói.

Theo tài xế Hiệp, sau khi bị nhóm người kéo khỏi xe, hai nữ hành khách bế con nhỏ đã lên xe của hãng taxi Bình An để tiếp tục hành trình. Vụ việc đang được Công an phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) tiếp nhận điều tra.

Người dân phẫn nộ cảnh hai mẹ con bị đuổi ra khỏi xe taxi giữa tiết trời nắng như đổ lửa - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, để ổn định tình hình, Hội đồng quản trị bến xe đã thống nhất ký hợp đồng độc quyền với một hãng duy nhất là Taxi Bình An, cho phép hãng này đón khách trong bến. Các hãng taxi khác chỉ được vào trả khách hoặc đón ngoài khu vực bến. Hãng Bình An cũng lập tổ an ninh trật tự riêng để phối hợp quản lý hoạt động taxi trong bến.

Cũng theo ông Thiện, bản thân lãnh đạo bến xe không đồng tình với cách hành xử của tổ an ninh trong vụ việc vừa qua. "Tôi không hài lòng khi tổ an ninh trật tự lại có hành động đuổi khách xuống xe, đặc biệt là ép một bà mẹ bế con nhỏ phải rời xe giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Đây là những hành vi phản cảm, không thể chấp nhận được", ông Thiện nói.

Hiện nay, Bến xe khách Thái Nguyên đã làm việc với đại diện hãng Taxi Bình An để làm rõ toàn bộ sự việc. Bến yêu cầu đơn vị taxi phải tôn trọng quyền lựa chọn dịch vụ của hành khách, tuyệt đối không giành giật khách bằng hành vi thô bạo, buộc cam kết không tái diễn tình trạng trên.

Không chỉ vậy, bến xe cũng đã có buổi làm việc với lực lượng công an và đại diện Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên để rà soát toàn bộ vụ việc. Lãnh đạo bến cho biết sẵn sàng thay đổi phương án quản lý nhằm đảm bảo sự minh bạch, văn minh và công bằng cho tất cả các đơn vị vận tải cũng như hành khách.