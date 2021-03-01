Tử vi tháng 3/2021 của 12 con giáp: Thân sự nghiệp ‘hóa rồng’, Ngọ ‘vận xui chất đống’, Sửu cho vay tiền sẽ khó đòi

Những người tuổi Tý vốn rất có năng lực, khả năng xoay chuyển và biến hóa trong mọi tình huống. Chính vì thế mà Tý được rất nhiều người nể trọng, công danh sự nghiệp được đà thăng tiến.

Xem tử vi tháng 3/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, Tý cũng nên hết sức cẩn thận trong việc làm ăn vì có khả năng sẽ gặp tiểu nhân quấy phá. Bạn có thể tìm những người hỗ trợ đáng tin cậy nhưng đừng tuyệt đối giao mọi quyền hành cho bất kỳ ai. Tiểu nhân luôn ẩn mình chờ cơ hội hãm hại bạn.

Trong tháng 3/2021 dương lịch, người tuổi Tý sẽ được cấp trên giao cho những nhiệm vụ, dự án quan trọng, tạo cơ hội cho họ khẳng định năng lực bản thân, rước về vô số tài lộc.

Tử vi tháng 3/2021 của Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu có vấn đề về sức khỏe. Những căn bệnh về tiêu hóa có thể đang hành hạ bạn. Hãy chú ý ăn uống đều độ và đến gặp bác sĩ ngay khi thấy thể trạng không ổn để tránh trầm trọng thêm.



Tuổi Sửu đang có một vị trí nhất định trong công việc và được mọi người xem trọng - Ảnh minh họa: Internet

Về sự nghiệp, bạn có một vị trí nhất định trong công việc và được mọi người xem trọng. Các mối quan hệ của bạn sẽ còn được mở rộng vào thời gian tới khi mọi chuyện đi vào ổn định. Tuy nhiên, tuổi Sửu nên chú ý đến các khoản chi tiêu nhiều hơn. Hãy cắt giảm những khoản mua sắm không cần thiết và xem tiết kiệm là “quốc sách”. Bên cạnh đó, Sửu cũng nên tránh cho vay tiền vì nhiều khả năng là bạn sẽ không thể đòi lại được.

Tử vi tháng 3/2021 của tuổi Dần

Tình cảm và sự hòa thuận trong gia đình là điều mà tuổi Dần cần chú ý trong tháng 3/2021 sắp tới. Sẽ có một số hiểu lầm xảy ra khiến bạn và người thân bất hòa. Do đó, bạn phải thật bình tĩnh, cố gắng cảm thông thì mới có thể hóa giải khúc mắc. Bạn cũng đừng quên dành thời gian cho nửa kia để “hâm nóng” tình cảm nhé.

Vấn đề tài chính của Dần cũng có nhiều biến động. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ làm ăn rất phát đạt trong thời gian này. Tuy nhiên, sự nghiệp phát triển bao giờ cũng đi kèm những rủi ro nhất định. Dần chỉ nên tập trung vào những mối đầu từ vừa và nhỏ, tỉ lệ thành công sẽ được đảm bảo hơn.

Tử vi tháng 3/2021 của tuổi Mão

Có thể nói, tháng 3/2021 là tháng may mắn nhất trong năm của tuổi Mão. Nếu bạn có đầu tư vào các mô hình như bất động thì khả năng cao là bạn sẽ kiếm được một món tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên, hãy tìm một nhà môi giới nhà đất đáng tin cậy nhé!

Sự nghiệp của Mão cũng được thăng tiến một cách vượt bậc. Bạn được cấp trên tin tưởng giao cho những trọng trách, chức vụ mới. Từ đó giúp túi tiền của Mão cũng trở nên nặng hơn. Việc giữ mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp quan trọng cũng là điều rất cần thiết vì vậy, hãy hạn chế gây gỗ, mâu thuẫn chốn cơ quan.

Tử vi tháng 3/2021 của tuổi Thìn

Trái ngược với Mão, vào tháng 3/2021, Thìn thì lại “vận xui chất đống”. Nhiều khả năng bạn sẽ bị người khác lừa gạt. Hãy thật cẩn thận vì bạn không biết chắc ai sẽ là người đâm sau lưng mình. Đó có thể là người ngoài, bạn bè thân thiết hay thậm chí là người thân trong gia đình.

Bên cạnh đó, Thìn cần nhanh chóng giải quyết mọi dự định của năm cũ dồn lại, tránh ứ đọng làm ảnh hưởng tới công việc sắp tới. Tháng mới, sự nghiệp của Thìn sẽ rơi vào hoàn cảnh bế tắc toàn bộ khiến con giáp này loay hoay xoay sở, chật vật để tìm lối thoát.

Tử vi tháng 3/2021 của tuổi Tỵ

Tháng 3 là thời gian thuận tiện cho Tỵ phát triển các mối quan hệ. Cũng vì thế mà đường tình cảm của bạn có chút khởi sắc. Những chú rắn độc thân có thể tìm thấy nửa kia yêu thương trong giai đoạn này. Có thể hai người sẽ gặp nhau trong bữa tiệc của người thân, hay khi đi cafe cùng bạn bè. Đây là tín hiệu vô cùng tốt vì sẽ khiến cho cuộc sống của bạn thú vị hơn.

Bên cạnh đó, việc mở rộng các mối quan hệ cũng giúp bạn thuận lợi trong công việc, góp phần mở sang một trang mới cho tương lai. Tuy nhiên, Tỵ nên tránh những cuộc tranh chấp, cãi vã. Khi gặp rắc rối, bạn phải giải quyết thật công bằng và thuyết phục sao cho tiểu nhân tự thấy xấu hổ mà rút lui.

Tử vi tháng 3/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi tháng mới cho thấy, Ngọ có khả năng phải đối mặt với những chiêu trò lừa gạt, gian dối nếu bạn tham gia vào vào các hoạt động làm ăn với những người ở cơ quan hoặc không quen biết.



Tuổi Ngọ có khả năng phải đối mặt với những khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của bạn sắp tới cũng gặp nhiều khó khăn. Bạn luôn phải tập trung cao độ và nỗ lực hết mình vì nếu không đạt được yêu cầu của cấp trên, bạn có thể bị sa thải. Nói chung, đây là giai đoạn thử thách nhất trong năm với người tuổi Ngọ. Tuy nhiên, bài học từ những lần thất bại sẽ giúp bạn tôi luyện bản thân, có ích cho sự thăng tiến sau này.

Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận khi di chuyển. Tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu, hạn chế đi lại qua đường sông nước để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tử vi tháng 3/2021 của tuổi Mùi

Về công việc, sự thăng hoa đầy hứa hẹn là một điềm báo tốt trong tháng tới. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian dài, Mùi cuối cùng cũng có được vị trí mà mình mong muốn.

Tuy nhiên, cũng vì quá mải mê với sự nghiệp mà Mùi bỏ bê chuyện gia đình. Bạn thường xuyên cáu gắt và hay trút giận lên nửa kia. Hai người đã từ lâu không tìm được tiếng nói cung. Nếu mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, khả năng cao là sẽ dẫn đến chia tay.

Đối với người độc thân, việc bố mẹ “giục cưới” cũng tạo một áp lực vô hình khiến bạn mệt mỏi. Để giải quyết “mớ bòng bong” này, trước tiên bạn phải học cách tự xoa dịu bản thân qua việc thư giãn hay tập thể dục. Thay vì im lặng, bạn hãy chia sẻ với bố mẹ hoặc nửa kia những suy nghĩ của bạn để đôi bên hiểu nhau hơn.

Tử vi tháng 3/2021 của tuổi Thân

May mắn đang trở lại với tuổi Thân trong tháng 3. Người còn độc thân có thể tìm thấy ý trung nhân của mình. Nếu đang để ý đến ai đó, Mùi cứ hãy mạnh dạn tỏ tình vì đôi khi, người ấy cũng chỉ đang chờ sự mở lời trước của bạn.

Sự nghiệp của tuổi Thân như “một bước hóa rồng” khi bạn “vớ” được một hợp đồng béo bở hoặc một cơ hội tiến thân thuận lợi để củng cố địa vị và quyền lực của mình. Tiền tài của cải chảy về nhà bạn nhiều như thác đổ. Tình hình tài chính tốt giúp bạn tiết kiệm được khoản tiền kha khá cho cuộc sống thoải mái sau này.

Tử vi tháng 3/2021 của tuổi Dậu

30 ngày tới sẽ là thời gian thuận lợi với những người tuổi Dậu. Đường tài lộc của con giáp may mắn này phát triển rất thịnh vượng. Bạn có thể kiếm được tiền song song từ nghề nghiệp hiện tại và các khoản đầu tư trước đó.

Cuộc sống gia đình viên mãn làm bạn thấy mình là người hạnh phúc nhất. Sự ăn ý và hòa hợp giữa hai người khiến ai thấy cũng phải ngưỡng mộ. Dự đoán, tháng này bạn có thể nhận được tin vui vì có sự xuất hiện của “một thành viên mới” mà cả nhà đã mong chờ từ lâu. Người độc thân không có sự thay đổi nhiều trong thời gian này.

Tử vi tháng 3/2021 của tuổi Tuất

Vận đào hoa đang đến với những người tuổi Tuất. Tuy nhiên, đây có phải là dấu hiệu tốt hay không thì còn tùy thuộc vào bạn. Sự xuất hiện của những “vệ tinh” mới gây căng thẳng cho mối quan hệ hiện tại. Nếu không đủ tỉnh táo, khả năng “đổ vỡ” của hai bạn sẽ rất cao. Tốt nhất, cả hai nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn để này tránh hiểu lầm trở nên nghiêm trọng.

Tuổi Tuất sẽ gặp vận đào hoa đang đến - Ảnh minh họa: Internet

Về sự nghiệp, việc căng thẳng có thể làm giảm bớt sự minh mẫn và tập trung của bạn. Công việc không quá khó nhưng yêu cầu đi sâu vào tiểu tiết khiến bạn mệt mỏi. Tình hình tài chính cũng không mấy khả quan. Bạn nên chú ý tiết kiệm và lập ra kế hoạch chi tiêu cho trong tháng mới.

Tử vi tháng 3/2021 của tuổi Hợi

Theo tử vi tháng 3/2021, tuổi Hợi sẽ có một tháng làm ăn vô cùng “năng suất”. Số tiền mà bạn kiếm được rất đáng trông đợi. Sự ưu ái, nâng đỡ từ cấp trên mở ra cho bạn nhiều cơ hội lớn, thuận lợi cho sự thăng tiến trong tương lai.

Hạnh phúc hôn nhân có thể xây dựng bằng cách cảm thông và chia sẻ, hãy dành thời gian hàng ngày cho nửa kia nhé. Những hiểu lầm chỉ có thể được xóa bỏ nếu cả hai cùng bao dung và rộng lượng.

Cũng giống như Ngọ, vào tháng 3, bạn nên cẩn thận đi lại. Tuổi Hợi cần tránh đi xa để đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Tốt nhất, con giáp này hạn chế đi lại nhiều, tránh xe cộ ách tắc.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.