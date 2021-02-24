Tử vi thứ Năm ngày 25/2/2021 của 12 con giáp: Sửu - Thìn TÀI VẬN SÁNG CHÓI, Mùi - Dậu tránh đấu đầu 'tay đôi' với tiểu nhân

Tử vi ngày 25/2 của tuổi Tý cho thấy đường tình duyên của bạn có nhiều phiền muộn. Cả hai người đều bị những lỗi lầm trong quá khứ của đối phương “hành hạ” mà chẳng chịu bỏ qua cho nhau. Dù bạn lựa chọn cách cãi vã hay im lặng chịu đựng thì đều mang đến những tổn thương sâu sắc. Vì thế, nếu còn muốn níu giữ mối quan hệ, bạn hãy thật bình tĩnh và chia sẻ thẳng thắn cùng “người ấy” để tránh tình cảm ngày càng rạn nứt.

Xem tử vi Thứ năm ngày 25/2/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Nhờ tinh thần cầu tiến, sự nghiệp của Sửu đang có rất nhiều khởi sắc. Những cố gắng trước kia cuối cùng cũng được đền đáp. Mọi người xung quanh đã dần thừa nhận năng lực của bạn. Công việc đi lên kéo theo tài vận cũng đến. Dự đoán từ đây đến cuối năm, Sửu sẽ còn được Thần Tài chiếu cố dài dài. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà “ôm đồm” hết tất cả mọi thứ mà hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn vì một khi bạn ngã bệnh, mọi chuyện cũng sẽ ngừng trệ theo.

Người tuổi Tý cũng bắt đầu thấy áp lực trong công việc. Bạn gần như phải dành hết thời gian và tâm sức nơi công sở. Chỉ một phút mất tập trung, lơ là cũng khiến vị thế của bạn bị lung lay. Tuy nhiên, nếu nhìn theo chiều hướng tích cực thì con giáp này vẫn đang rất được mọi người và cả cấp trên tin tưởng nên chỉ cần vượt qua giai đoạn này, mọi việc lại sẽ đâu vào đấy mà thôi.

Dự đoán từ đây đến cuối năm, Sửu sẽ còn được Thần Tài chiếu cố dài dài - Ảnh minh họa: Internet

Những dấu hiệu tích cực cũng đã xuất hiện trên đường tình duyên của tuổi Sửu. Trong ngày thứ Năm, nếu may mắn, bạn sẽ gặp được ý trung nhân của đời mình, đừng bỏ phí cơ hội nhé. Những người đã có gia đình không có nhiều thay đổi trong giai đoạn này.

Tử vi thứ Năm ngày 25/2/2021 của Tuổi Dần

Có khá nhiều điềm báo xấu với tuổi Dần trong thứ Năm này. Đôi lúc, bạn sẽ trở nên tin người quá mức để rồi bị họ lừa gạt không thương tiếc. Sự nhẹ dạ này của Dần có thể một phần là do thói quen luôn muốn mở rộng mối quan hệ mà thiếu đi sự chọn lọc bạn bè. Hãy cẩn thận hơn bạn nhé. Xung quanh bạn, bên cạnh rất nhiều người tốt thì vẫn có những kẻ xấu luôn rình rập.

Chuyện tiền bạc trong ngày mai cũng khiến cho Dần phải suy nghĩ nhiều. Những khó khăn, thiếu hụt trước mắt khiến bạn chùn bước, không biết có nên tiếp tục với dự định ban đầu hay không. Tuy nhiên, gánh nặng ấy sẽ nhanh chóng được trút bỏ trong thời gian tới. Cho nên, bạn cứ hãy kiên trì và giữ vững lập trường nhé. Bỏ cuộc trong thời điểm hiện tại chính là thất bại trong những ngày về sau.

Tử vi thứ Năm ngày 25/2/2021 của Tuổi Mão

Dù là trong công việc hay tình cảm thì người tuổi Mão luôn chủ động nói ra những suy nghĩ, cảm xúc của riêng mình. Tuy nhiên, điều này đôi khi lại phản tác dụng. Việc thẳng thắn quá mức khiến đối phương cảm thấy áp lực và tổn thương. Theo tử vi hàng ngày, trong hôm nay, bạn nên học cách lắng nghe và thấu hiểu nếu không muốn đoạn tình cảm này đi vào bế tắc.

Mâu thuẫn với đồng nghiệp dạo này cũng xảy ra thường xuyên hơn. Những hiểu lầm chống chất khiến bạn mệt mỏi. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, thời gian sẽ giúp mọi người hiểu về bạn hơn. Hãy luôn lạc quan và sống tích cực vì sau cơn mưa thì trời sẽ lại sáng mà thôi.

Tử vi thứ Năm ngày 25/2/2021 của Tuổi Thìn

Kỳ nghỉ Tết dài giúp Thìn có nhiều thời gian suy ngẫm, định hướng cho công việc sắp tới và thứ Năm này là thời điểm thích hợp để thực hiện chúng. Mọi thứ sẽ thành công dễ dàng hơn khi có một điểm khởi đầu hoàn hảo.

Thìn có thể nhận được tiền 'từ trên trời' rơi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sở hữu một trực giác tuyệt vời giúp nhìn đúng vào trọng tâm và giải quyết công việc một cách nhanh chóng. Những phán đoán chính xác sẽ rất hữu ích cho bạn trong kinh doanh và mang về một món tiền kha khá. Bên cạnh đó, đường tài vận sáng chói của bạn còn được mở ra ở những phương diện khác ngoài công việc. Trong ngày mai, bạn rất có thể sẽ nhận được tiền “từ trên trời” rơi xuống do biếu tặng hay may mắn trúng thưởng đấy, cùng chờ xem nhé.

Tử vi thứ Năm ngày 25/2/2021 của Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn tự tin vào năng lực cũng như những quyết định của mình, cũng chính vì thế mà đôi khi Tỵ trở nên bất cẩn trong công việc. Khả năng cao là con giáp này sẽ phải đánh đổi một điều gì đó để chuộc lại những sai lầm mình đã mắc phải. Đừng nản chí mà hãy xem đây như một bài học để bạn hoàn thiện bản thân mình hơn trong tương lai.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Tỵ cũng nên kiểm soát cảm xúc của mình để tránh làm tổn thương đối phương và tự rước buồn phiền cho bản thân. Ghen tuông là chuyện rất bình thường khi yêu. Nó làm cho cuộc tình của bạn thêm phần thú vị. Nhưng khi mọi chuyện đi quá giới hạn thì sẽ khiến mối quan hệ đi đến hồi kết.

Tử vi thứ Năm ngày 25/2/2021 của Tuổi Ngọ

Tinh thần của người tuổi Ngọ hôm nay có chút nhạy cảm. Bạn dễ rơi vào trạng thái hoang mang, chán nản, và có phần đa nghi với tất cả mọi người. Tuy nhiên, đây chỉ là cảm giác thoáng qua do lượng công việc quá nhiều tạo nên. Hãy cố gắng thư giãn và giải quyết mọi chuyện một cách cẩn thận ngay ở công đoạn đầu, bạn sẽ “dễ thở” hơn. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm vì chúng có thể giết chết bạn.

Ngọ cũng nên vạch ra kế hoạch chi tiêu cụ thể tránh tình trạng tiêu xài quá tay rồi lại thâm hụt lúc cuối tháng. Hủy bỏ bớt những cuộc gặp mặt không cần thiết vì chúng chỉ khiến bạn phí phạm thời gian và tiền bạc mà thôi. Hãy nhẫn nại đến khi tình hình kinh tế của bạn ổn định hơn nhé.

Tử vi thứ Năm ngày 25/2/2021 Tuổi Mùi

Vì có nhiều dự định, người tuổi Mùi có khả năng bị kẻ xấu hãm hại. Tử vi hàng ngày khuyên bạn nên đề cao cảnh giác trong công việc. Các cuộc đầu tư hay kinh doanh một dự án mới nên được dời lại nếu không muốn tiểu nhân sinh sự, quấy phá. Bên cạnh đó, hãy hạn chế tiếp xúc với những người không thật sự thân thiết để tránh ai đó có cơ hội lợi dụng, nói xấu bạn. Thị phi sẽ bủa vây bạn trong thời gian tới nên hãy giữ cho mình “một cái đầu lạnh” vượt qua khó khăn nhé.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe bản thân, hạn chế ăn đồ cay nóng, dùng chất kích thích. Một cơ thể tráng kiện cùng tinh thần minh mẫn mới có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Tử vi thứ Năm ngày 25/2/2021 Tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 25/2 cho thấy những người tuổi Thân có thể gặp nhiều rắc rối bởi tính chủ quan của mình. Tuy nhiên, với bản năng giỏi ứng biến thì dù không đạt thành tích cao nhất, con giáp này vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của các món đồ xa xỉ có thể cám dỗ bạn. Hãy thật tỉnh táo và chỉ nên “tậu” những gì thật cần thiết thôi nhé.

Dậu cần tỉnh táo trong việc chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống vợ chồng của tuổi Thân trong ngày cũng không có gì thay đổi. Nhưng nếu như còn độc thân, bạn hãy cẩn thận với những lời “ong bướm” xung quanh để tránh trường hợp sớm nở tối tàn khiến bản thân hụt hẫng.

Tử vi thứ Năm ngày 25/2/2021 của Tuổi Dậu

Ngày thứ Năm đi làm, Dậu không được như ý. Tuy công việc không quá áp lực nhưng yêu cầu đi vào tiểu tiết khiến bạn mệt mỏi. Bạn luôn phải tập trung cao độ để không xảy ra sai sót. Bạn nên tránh đối đầu “tay đôi” với những kẻ nhiều chuyện vì như vậy chỉ tự chuốc lấy thị phi. Tiểu nhân quấy phá có thể làm hao tổn không ít tâm sức và thời gian của bạn. Do đó, cần hết sức cẩn thận trong từng nhất cử nhất động.

Việc được ở cùng với những người thân yêu sẽ an ủi tâm hồn bạn. Gác lại những đấu đá ở cơ quan, bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình và tận hưởng những niềm vui bình dị trong cuộc sống.

Tử vi thứ Năm ngày 25/2/2021 Tuổi Tuất

Thứ Năm là một ngày khá thư thả và dễ chịu với những người tuổi Tuất. Công việc không quá dồn dập như dạo trước và bạn có thể xử lý tốt trong mọi tình huống. Nói chung, sự nghiệp của tuổi Tuất trong thời điểm này vẫn diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Vì mọi thứ đã được đi vào quỹ đạo nên Tuất chỉ cần ngồi im và chờ tiền chảy vào túi.

Đường tình duyên của tuổi Tuất vô cùng rực rỡ, vận đào hoa đã tới rất gần. Người chưa có gia đình sẽ tìm được đối tượng hợp ý, khả năng tiến xa hơn trong tương lai là rất lớn. Đối với người đã có gia đình, sự hòa hợp của vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ, hạnh phúc viên mãn đến răng long.

Tử vi thứ Năm ngày 25/2/2021 của Tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày cho thấy con giáp tuổi Hợi đang được Thần may mắn chiếu cố. Nếu muốn kinh doanh hay bắt đầu một công việc mới thì bạn hãy thực hiện luôn vào lúc này vì đây là cơ hội cho bạn phát triển năng lực và thu về lợi nhuận cực khủng.

Tuy nhiên, đường tình duyên của bạn trong hôm nay thì không được tốt như vậy. Bạn cảm thấy tự ti về những khuyết điểm trên cơ thể mình và luôn phàn nàn về nó khiến “nửa kia” khó chịu. Đừng quá căng thẳng như thế, người ấy sẽ chẳng để tâm hay cảm thấy xấu hổ vì điều ấy đâu vì chính con người bạn mới là thứ đáng quý nhất.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả