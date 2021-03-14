3 con giáp này càng béo càng 'vượng phu', phúc trạch thâm hậu, tài vận sáng ngời

Tâm linh - Tử vi 14/03/2021 12:23

Sách trời chỉ rõ, những con giáp may mắn dưới đây càng béo sẽ càng sang, thu hút tài lộc, sự nghiệp hanh thông.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sinh ra vốn đã sở hữu khí chất ngút trời. Bản lĩnh, tài năng của bạn luôn khiến cho người người ngưỡng mộ. Nếu chẳng may khi lấy chồng, sinh con cơ thể Thìn trở nên mập mạp, mũm mĩm thì cũng đừng mặc cảm vì đây mới đúng là “nét tướng trời ban”.

Nghe có vẻ vô lý nhưng thực chất người nữ tuổi Thìn càng béo càng có phúc, càng thu hút nhiều tài lộc. Ở bản mệnh, sự đầy đặn tượng trưng cho thịnh vượng và uy quyền. Sự nghiệp, tiền tài của Thìn sẽ ngày một thăng tiến cùng “vóc người mới”, cho nên bạn hãy luôn tự tin là chính mình nhé.

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 Nữ tuổi Thìn càng béo càng có phúc, càng thu hút nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi béo, chẳng những Thìn có phúc mà “cái lợi” đó còn lan ra những người xung quanh, nửa kia hay những người thân trong gia đình bạn cũng có thể gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Đối với tuổi Ngọ, chuyện cân nặng chưa bao giờ là vấn đề. Con giáp may mắn này có phúc khí từ miệng, bản mệnh thích ăn, thích nói, thích đem lại niềm vui cho mọi người. Bạn xem các buổi tiệc là nơi mở rộng các mối quan hệ và việc ăn uống là hạnh phúc muôn đời.

Thật vậy, với thân hình “có da có thịt” Ngọ thành công hơn, tiến thân dễ dàng hơn trong sự nghiệp, từ đó tài vận cũng trở nên tươi sáng. Lời nói của bạn có sức nặng đủ khiến mọi người nể trọng.

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Tuổi Ngọ có phúc khí từ miệng, bản mệnh thích ăn, thích nói, thích đem lại niềm vui cho mọi người - Ảnh minh họa: Internet 

Đàn ông có vợ tuổi Ngọ mập mạp cũng nhận được nhiều phúc trạch. Họ có công lớn trong chuyện giúp chồng gây dựng sự nghiệp, trở thành trợ thủ đắc lực cho nửa kia về cả công việc và cuộc sống. Những cô vợ thông minh, khéo léo này sẽ giúp chồng “luôn đi đúng hướng” hoặc đưa ra lời khuyên hiệu quả nhằm tìm ra “ánh sáng” nơi cuối con đường. Các anh hãy luôn tự hào vì mình có một cô vợ béo tuổi Ngọ nhé.

Tuổi Hợi

Trời định tuổi Hợi có cuộc sống sung túc, ấm êm nên từ lâu họ đã rất yêu quý cơ thể mạnh khỏe, tròn trịa của mình. Bạn là người sống tích cực, luôn hướng về những gì tốt đẹp nhất và không bao giờ để sự mặc cảm quấy rầy. Với lối suy nghĩ lạc quan “béo thì đáng yêu”, những cô nàng tuổi Hợi liên tục gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Hợi luôn được “quý nhân” phù trợ, dẫn dắt, chỉ điểm nên dễ đi đến thành công. Quyền lực, tiền tài nhiều không tả nổi khiến bạn chẳng cần lo nghĩ cho cuộc sống tương lai. Có thể nói, sắc vóc đẫy đà mang lại cho Hợi lợi ích tuyệt đối, công danh sáng ngời.

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  Những nàng béo tuổi Hợi lại có ưu thế nhiều hơn trong đường tình duyên - Ảnh minh họa: Internet 

Bên cạnh đó, những nàng béo tuổi Hợi lại có ưu thế nhiều hơn trong đường tình duyên. Đôi má phúng phính cùng tính cách đáng yêu khiến bất cứ ai cũng phải đổ gục. Phụ nữ tuổi Hợi luôn dễ dàng chiếm được thiện cảm của rất nhiều người. Ngoài ra, những người này có có tướng “vượng phu”, giúp sự nghiệp của chồng ngày một thăng tiến, tài vận rực rỡ.

(*)Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo cho quý độc giả

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