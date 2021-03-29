Toàn thân bị phá hủy sau khi bị bỏng nặng, 20 năm sau, cô gái này đã trở thành người truyền cảm hứng sống nổi tiếng thế giới

Cô bé sau đó được xác định bị bỏng 90% cơ thể. Bé may mắn sống sót, nhưng phải điều trị liên tục sáu tháng tại bệnh viện bỏng St Andrew ở Chelmsford, Essex. Bé đã phải trải qua hơn 50 ca phẫu thuật ghép da, và cũng là một trong số ít những bệnh nhân trên thế giới giữ được mạng sống với vết bỏng trầm trọng như vậy.

Ngày 21/11/1998, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại căn hộ ở Ipswich, Suffolk, Anh Quốc. Nguyên nhân được cho là do người mẹ tên Julie Minter bất cẩn để điếu thuốc cháy dở ngay bên cạnh của cô con gái mới 18 tháng tuổi. Bé gái đó tên là Terri Calvesbert, vụ cháy khiến cô bé bị bỏng nặng . Thậm chí, khi đội cứu hỏa đến nơi, họ còn bị nhầm tưởng, cứ ngỡ em là một con búp bê bằng nhựa đen nằm trong cũi mà thôi.

Terri Calvesbert đã phải trải qua tuổi thơ chẳng mấy dễ dàng. Đặc biệt, khi mẹ của em vì cảm giác quá tội lỗi với những gì mình gây ra cho con gái. Bà đã cố gắng tự vẫn sau vụ hỏa hoạn nhưng không thành. Tuy nhiên, bà mẹ này đã chạy trốn, và không dám đối mặt với Terri trong suốt 10 năm đằng đẵng mãi đến khi cô bé lớn lên bà mới trở về gặp mặt con gái. Terri được cha mình - một công nhân nhà máy nuôi dưỡng sau đó.

Thảm họa đó khiến ngoại hình của cô bé xinh xắn biến dạng hoàn toàn. Làn da toàn thân bị phá huỷ, cô bé không còn tóc, không còn môi, mũi, ngón tay và chỉ còn lại một bàn chân. Nhiều người ác khẩu còn gọi em là "người ngoài hành tinh" vì diện mạo khác thường, xấu xí.

Terri 24 tuổi đã trải qua đủ đắng cay đau khổ để đến hôm nay trở thành cô gái mạnh mẽ, và là động lực, niềm cảm hứng sống đối với rất nhiều người khác - Ảnh: Daily Mail

Thời gian trôi qua thấm thoát đã hơn 20 năm, kể từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng đó, giờ đây cuộc sống của bé gái tội nghiệp năm nào giờ đã khiến cho nhiều người phải vô cùng bất ngờ và thán phục. Mặc dù không hề may mắn được xinh đẹp lành lặn như bao người, nhưng cô gái dường như chưa từng từ bỏ niềm tin. Cô thậm chí còn luôn lạc quan và hy vọng về tương lai phía trước. Cô luôn cố gắng làm mọi thứ để bản thân được xinh đẹp và tự tin nhất.

Bé gái đáng thương ngày nào giờ đã 24 tuổi còn từng được Nữ công tước xứ York trao tặng giải thưởng "Đứa trẻ dũng cảm - Niềm tự hào" của nước Anh vào năm 2004. Đây là phần thưởng cho nghị lực của cô và câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người. Terri hiện làm tình nguyện viên ba ngày một tuần tại cửa hàng từ thiện RSPCA ở Sudbury, Suffolk để góp sức giúp đỡ cộng đồng.

Ở tuổi 24, cô gái may mắn tìm được bạn đời, người hiểu và yêu cô vì trái tim nhân hậu của cô. Với anh, cô là người phụ nữ đẹp nhất - Ảnh: Daily Mail

Bên cạnh việc trở thành người truyền cảm hứng thì chuyện tình yêu của cô cũng khiến nhiều đôi tình nhân phải ngả mũ thán phục. Terri đã may mắn tìm được người bạn đời, tình yêu đích thực, người đã đến và chữa lành, bù đắp cho những tổn thương mà cô phải trải qua.

Cô chia sẻ Richard Holmes - vị hôn phu của mình là người đàn ông lý tưởng, chu đáo và là mẫu người của gia đình. Cô nói: "Anh ấy là tất cả đối với tôi. Anh ấy là người bạn tốt nhất và là tri kỷ của tôi."

Terri gặp Richard trên Facebook khoảng năm năm trước, hai người dường như đều sớm dành tình cảm cho nhau và quyết định bước vào mối quan hệ lâu dài. Cô gái chia sẻ với mọi người rằng cô vẫn không tin rằng mình sắp sửa có một bến đỗ hạnh phúc, một cái kết trọn vẹn sau tất cả.

Terri cũng cho biết là đôi lúc cô rất khó để xây dựng được mối quan hệ với mọi người, đặc biệt là khi cô còn trẻ. Nhưng bây giờ cô đã tự tin vào bản thân hơn rất nhiều. Richard - chồng cô hiện tại, cũng cho biết anh yêu mọi thứ về cô và mô tả vợ mình như một "chiến binh thực thụ".

Vui mừng hơn nữa, khi cô nàng này đang theo học ngành chăm sóc động vật tại Đại học Otley gần Ipswich, cô đã mang thai con gái Poppy - Mae với chồng, bé hiện đã được ba tuổi. Lên chức bố mẹ, cặp đôi lại càng thêm gắn kết yêu thương nhau hơn.

Hạnh phúc càng thêm trọn vẹn khi họ đã kết hôn và có một em bé - Ảnh: Daily Mail

Được biết, Terri hiện vẫn đang tiếp tục phẫu thuật những vùng da bị tổn thương của mình, nhưng khẳng định cô đã cảm thấy thoải mái, tự tin hơn với vẻ ngoài của mình. Terri cho hay lúc đầu không hy vọng quá nhiều với Richard vì quá tự ti về bản thân. Tuy nhiên, tình cảm chân thành của anh chàng đã khiến cô ấy thật sự thoải mái. Đến bây giờ, cô đã chẳng hề ngại ngùng mà tháo tóc giả, chân giả ra mỗi ngày trước mặt anh.

Cô cho hay, nhiều người từ khắp mọi nơi thường xuyên quyên góp ủng hộ và dành nhiều lời động viên khen tặng cho những gì cô làm được. Terri cảm kích vô cùng và chia sẻ rằng, đó là một trong những động lực để mình tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống.

Nguồn: Daily Mail