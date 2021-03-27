Ngôi sao truyền hình thực tế cầu cứu vì mũi bị thối rửa hậu phẫu thuật

Thế giới 27/03/2021 10:45

Những năm qua, người đẹp Anastasia Balinskaya (29 tuổi) - một ngôi sao truyền hình thực tế ở Nga phải chạy đôn chạy đáo và chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả của việc nâng mũi thất bại. Mức độ trầm trọng của nó khiến mũi cô sắp phải hoại tử từ bên trong.

Người đẹp cho biết cô phẫu thuật nâng mũi nhưng không ngờ việc này đã khiến mũi cô bị nhiễm trùng, nếu không can thiệp kịp thời thì mũi của cô sẽ có nguy cơ bị thối rửa từ bên trong.

Ngôi sao truyền hình thực tế cầu cứu vì mũi bị thối rửa hậu phẫu thuật - Ảnh 1
'Bác sĩ nói với tôi rằng tôi có 1 tháng, tối đa là 2 tháng, trước khi mũi tôi thối rửa' - Ảnh: Daily Mail

Cô Balinskaya đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang Instagram có khoảng 160.000 người theo dõi. Theo thông tin từ Daily Mail, cách đây vài năm, cô đã đến thẩm mỹ viện để phẫu thuật thẩm mỹ. 

Nhưng sau đó, mũi cô thường xuyên bị sưng và nhiễm trùng từ bên trong. Balinskaya cáo buộc trình độ phẫu thuật kém của bác sĩ và quá trình chăm sóc không phù hợp đã khiến mũi cô bị viêm sưng.

Suốt những năm qua, cô đã tìm nhiều cách để khắc phục hậu quả từ ca phẫu thuật mũi nhưng đều bất thành. Tình trạng viêm sưng vẫn tiếp diễn. Cô phải dùng kháng sinh và thuốc nhỏ mũi để giảm viêm. 

“Trong 5 năm qua, tôi đã phải phẫu thuật mũi 3 lần và mỗi lần phẫu thuật thì mũi tôi lại càng xấu đi. Hiện tại, tôi không còn muốn phẫu thuật để đẹp nữa, tôi chỉ muốn một chiếc mũi có thể thở được”, cô Balinskaya chia sẻ. 

Trong lần phẫu thuật mũi gần đây nhất, xương mũi của cô bị nứt ra, khiến sống mũi trông như bị đấm gãy. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Cô phải chạy đua với thời gian để cứu mũi mình. Một phần sụn nhân tạo cấy ghép vào mũi không thể lấy ra, nó lệch qua một bên mũi. Cơ thể cô lại đào thải sụn này, gây nhiễm trùng và thối rửa. Để tránh mũi bị hoại tử, cô Balinskaya phải được phẫu thuật càng nhanh càng tốt.

“Bác sĩ nói với tôi rằng tôi có 1 tháng, tối đa là 2 tháng, trước khi mũi tôi thối rửa”, cô bàng hoàng cho biết.

Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật lại quá cao khiến cô không có khả năng chi trả. Do đó, cô đã để lại số tài khoản và nhờ mọi người đóng góp kinh phí để mình phẫu thuật. 

Câu chuyện này cũng là một lời cảnh báo đáng để những người có ý định phẫu thuật thẫm mỹ lưu tâm. Không thể phủ nhận đây là một trường hợp hy hữu thế nhưng nhiều người vẫn phải nhìn vào nó để quyết định xem mình có nên nâng mũi hay không. 

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