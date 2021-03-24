Thủ đoạn quá đỗi tinh ranh của kẻ bắt cóc khiến bé gái bị 'biến mất' ngay trước cửa nhà mà bố mẹ không hề hay biết

Thế giới 24/03/2021 06:26

Bố mẹ của đứa trẻ cũng rất bất bình bởi mọi hành động cho thấy người phụ nữ này rất xảo trá, tinh ranh chứ không giống người có vấn đề về thần kinh. Dù kẻ xấu đã bị bắt, bé gái được an toàn nhưng dư luận vẫn không khỏi bàn tán và xôn xao về vụ việc này. 

Chuyện xảy ra gần 2 tháng trước, tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Vợ chồng chủ một quán ăn có cô con gái nhỏ, mới 5 tuổi. Trong lúc làm việc, họ thường để bé gái tự chơi đùa trước cửa hàng. 

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Bé gái khi bị bắt cóc mặc áo phao màu tím - Ảnh: Internet

Thế nhưng, vào 1h trưa ngày 20/1, cả hai vợ chồng phát hiện con gái biến mất. Cả hai hốt hoảng, vội gọi điện nhờ người thân và hàng xóm xung quanh tìm giúp và báo cảnh sát. Sau khi kiểm tra các camera của những hộ dân, cửa hàng xung quanh, cảnh sát phát hiện bé gái đã bị một người phụ nữ lạ mặt, khoảng 50 tuổi dẫn đi vào lúc 9:30 sáng. 

Ngay lập tức, cảnh sát đã triển khai nhiều biện pháp truy tìm nhờ manh mối trên. Đến khoảng 4h chiều, một nhân viên bán cửa hàng tạp hóa đã liên hệ cho cảnh sát. Cô ấy đã trông thấy kẻ lạ mặt dẫn bé gái đi vào cửa hàng. Nhờ thế, cảnh sát đã nhanh chóng lần theo manh mối và bắt giữ được kẻ bắt cóc. Ngay sau đó bé gái cũng đã được đưa về nhà cho gia đình an toàn. 

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Người phụ nữ lạ mặt đã đưa đứa bé đi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến bố mẹ bé hốt hoảng đó là diện mạo của con đã thay đổi hoàn toàn. Người phụ nữ bắt cóc đã thay quần áo cho bé gái. Không chỉ vậy bà ta còn cắt luôn cả tóc của bé gái. Điều này khiến người quen có đi lướt qua cô bé thì cũng không thể nhận diện luôn được. Và những hình ảnh được đăng tải tìm kiếm khiến người đi đường cũng khó nhận diện được mà báo cảnh sát. 

Theo lời khai từ kẻ bắt cóc, vì thấy cô bé đáng thương nên mới dẫn đi. Còn về phía cảnh sát trong quá trình điều tra thì cho biết: Người phụ nữ này có một số vấn đề về thần kinh. Tuy nhiên điều này chưa chắc chắn và lực lượng chức năng vẫn phải điều tra tiếp. 

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Bé gái bị người phụ nữ kia thay đồ và cắt tóc nhằm 'qua mắt' mọi người - Ảnh: Internet

Bố mẹ của đứa trẻ cũng rất bất bình bởi mọi hành động cho thấy người phụ nữ này rất xảo trá, tinh ranh chứ không giống người có vấn đề về thần kinh. Dù kẻ xấu đã bị bắt, bé gái được an toàn nhưng dư luận vẫn không khỏi bàn tán và xôn xao về vụ việc này. 

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