Sao Việt đầu tuần 22/3: Hứa Vỹ Văn dắt 'thú cưng' đi dạo, Chi Pu chia sẻ tin vui bất ngờ, Hồng Vân khoe ảnh 'trai tài gái sắc'

Đầu tuần mới, trong khi Hứa Vĩ Văn thong thả dắt thú cưng đi dạo, Diễm My 9x hóa nữ sinh với tà áo trắng gây "thương nhớ trên mọi mặt trận" thì Chi Pu lại khoe "thành tích" bất ngờ.
Mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà tỏa nắng cùng chiếc đầm rực rỡ nhiều màu sắc - Ảnh: FB
Quyết định rút lui để chồng cùng bồ nhí xây dựng gia đình, tưởng chịu uất ức nhưng sự thật đằng sau khiến tôi thực sự sốc. Đứa bé trước mặt quả là kháu khỉnh, tôi hỏi: "Chẳng phải anh đã kết hôn và có gia đình mới sao?".
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-dau-tuan-22-3-hua-vy-van-dat-thu-cung-di-dao-chi-pu-chia-se-tin-vui-bat-ngo-hong-van-khoe-anh-trai-tai-gai-sac-399480.html