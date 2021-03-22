Sao Việt đầu tuần 22/3: Hứa Vỹ Văn dắt 'thú cưng' đi dạo, Chi Pu chia sẻ tin vui bất ngờ, Hồng Vân khoe ảnh 'trai tài gái sắc'

Quyết định rút lui để chồng cùng bồ nhí xây dựng gia đình, tưởng chịu uất ức nhưng sự thật đằng sau khiến tôi thực sự sốc. Đứa bé trước mặt quả là kháu khỉnh, tôi hỏi: "Chẳng phải anh đã kết hôn và có gia đình mới sao?".