Sao Việt đầu tuần 22/3: Hứa Vỹ Văn dắt 'thú cưng' đi dạo, Chi Pu chia sẻ tin vui bất ngờ, Hồng Vân khoe ảnh 'trai tài gái sắc'

Sao Việt 22/03/2021 19:48

Đầu tuần mới, trong khi Hứa Vĩ Văn thong thả dắt thú cưng đi dạo, Diễm My 9x hóa nữ sinh với tà áo trắng gây "thương nhớ trên mọi mặt trận" thì Chi Pu lại khoe "thành tích" bất ngờ.

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Mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà tỏa nắng cùng chiếc đầm rực rỡ nhiều màu sắc - Ảnh: FB

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Mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà tỏa nắng cùng chiếc đầm rực rỡ nhiều màu sắc - Ảnh: FB

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Diễm My 9x gây thương nhớ với tà áo dài trắng của nữ sinh cấp 3 - Ảnh: FB
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Chi Pu phấn khởi gửi đến khán giả và người hâm mộ tin vui khi bộ phim 'Chị Chị Em Em' thắng lớn ở hạng mục Giải thưởng 'ABC TV Awards' tại Liên hoan phim Châu Á Osaka (Osaka Asian Film Festival) năm 2021 - Ảnh: FB
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Lý Nhã Kỳ thả nhẹ story với hình ảnh xinh đẹp, dịu dàng khởi đầu tuần mới - Ảnh: Story
Sao Việt đầu tuần 22/3: Hứa Vỹ Văn dắt 'thú cưng' đi dạo, Chi Pu chia sẻ tin vui bất ngờ, Hồng Vân khoe ảnh 'trai tài gái sắc' - Ảnh 5
Nữ diễn viên Về nhà đi con - Bảo Thanh 'cà khịa' chồng nướng bánh Doremon cực hài hước - Ảnh: Story
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Cặp đôi Thu Trang, Tiến Luật tấu hài trước khi đi làm - Ảnh: FB
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Hứa Vĩ Văn dắt chó đi dạo, anh chàng cũng không quên chúc mọi người đầu tuần vui vẻ - Ảnh: FB
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Nghệ sĩ Hồng Vân khoe ảnh hai vợ chồng thời trẻ vô cùng trẻ trung khiến người hâm mộ 'trầm trồ' không ngớt - Ảnh: FB 
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Từ khóa:   showbiz Việt Tin tức về sao đầu tuần Người nổi tiếng Việt Nam

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