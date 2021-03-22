Chủ spa thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ: Người thân chưa kịp chúc mừng sinh nhật đã phải tổ chức tang lễ

Thế giới 22/03/2021 19:40

Sự ra đi đột ngột của bà Xiaojie Tan ngay trong ngày sinh nhật 50 tuổi của bà đã khiến người thân vô cùng đau đớn và bàng hoàng.

Hôm 16/3, cả nước Mỹ chấn động bởi vụ xả súng liên hoàn tấn công 3 spa ở thành phố Atlanta. Đa phần nạn nhân đều là những người bà, người vợ, người mẹ tận tụy hết lòng vì gia đình, bỏ lại biết bao dự định dở dang bởi thảm kịch đẫm máu. Trong đó, đau xót hơn cả là sự ra đi của bà Xiaojie Tan (49 tuổi), bà chủ của Young's Asian Massage. 

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Một trong 3 spa trong vụ xả súng ở Atlanta - Ảnh: Internet

Jami Webb, 29 tuổi, là con gái duy nhất của cô Xiaojie Tan và chồng cũ, ông Michael Webb (64 tuổi) cho hay, hai mẹ con cô coi nhau như những người bạn thân. Vào sinh nhật tròn 50 tuổi, Xiaojie Tan và con gái dự định cùng nhau thưởng thức món bánh kem dâu tây ưa thích của bà mẹ xinh đẹp này. Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện, cô Jami Webb đã phải đau đớn chuẩn bị lễ tang cho người mẹ xấu số.

"Mẹ tôi đã làm mọi thứ cho tôi và cho gia đình. Bà đã chăm chỉ làm việc 12 tiếng mỗi ngày để tôi và gia đình có cuộc sống tốt hơn", Jami Webb chia sẻ về mẹ mình.

Ba Xiaojie Tan cung con gai
Bà Xiaojie Tan cùng con gái - Ảnh: Internet

Bà Tan là người gốc Hoa và cũng giống như những người khác, họ đều là nạn nhân của làn sóng kỳ thị người gốc Á ở Mỹ giữa đại dịch Covid-19. Gia đình, bạn bè và khách hàng của Tan cho hay bà là một người phụ nữ ham học hỏi, luôn lạc quan vui vẻ, chăm chỉ và chu đáo. Người ta thường gọi bà Tan bằng tên Mỹ là Emily.

Chồng cũ bà Tan, một doanh nhân người Mỹ, cho hay ông lần đầu gặp vợ khi đi công tác ở Trung Quốc vào đầu những năm 2000. Ông cũng cho biết khi còn sống, bà Tan là người đầy sức sống, bà luôn tươi cười, vì thế những người ở cạnh bà cũng sẽ rất vui vẻ.

Bà Tan là con út trong một gia đình có 2 cô con gái. Hồi mới quen nhau, bà Tan cùng ông Michael Webb gặp không ít khó khăn vì rào cản ngôn ngữ nhưng vì say mê sắc đẹp của người phụ nữ đậm chất Á Đông này mà ông Michael Webb quyết theo đuổi đến cùng. Cặp đôi kết hôn vào năm 2004 và có khoảng 110 khách mời đến dự hôn lễ của họ.

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Bà Xiaojie Tan là người châu Á gốc Hoa - Ảnh: Internet

Khi đến Mỹ cùng chồng, bà Tan đã chăm chỉ học ngoại ngữ và học nghề chăm sóc sắc đẹp. Bằng sự nhanh nhạy, cần cù và ham học hỏi, chỉ trong vòng 15 năm, bà Tan đã mở 2 cửa hàng kinh doanh. Bà Tan sau đó đã mua hai căn nhà cho gia đình nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Vào năm 2012, bà Tan chia tay chồng nhưng cả hai vẫn thường xuyên qua lại với nhau để cùng nuôi dạy con cái. Cả hai đã bật khóc cùng nhau trong lễ tốt nghiệp Đại học Georgia của con gái vào năm 2019. Ông Michael Webb cũng giúp vợ cũ sửa sang lại cơ sở kinh doanh thứ 2 là Young's Asian Massage vào năm ngoái trong thời gian nơi đây tạm thời ngừng hoạt động vì Covid-19.

Cuộc sống dù bận rộn với công việc cả ngày nhưng bà Tan vẫn dành thời gian cho chồng cũ. Thi thoảng họ vẫn còn cùng nhau ăn trưa. Bà vẫn luôn coi ông là một thành viên trong gia đình kể cả khi họ đã ly hôn.

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Ông Michael Webb và con gái đau đớn khi bà Xiaojie Tan mất - Ảnh: Internet

Sự ra đi của bà Tan khiến nhiều khách hàng thân quen bàng hoàng và tiếc nuối. Nhiều khách hàng khi biết sự việc đã không khỏi bàng hoàng.

ông Hynson, 54 tuổi, một người bạn của bà Tan cho hay, "bà ấy là một người ngọt ngào nhất mà tôi từng gặp. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt khi tôi hay tin dữ về bà ấy. Tôi không tin đó là sự thật".

Ông Michael Webb cho biết mấy năm qua bà Tan luôn muốn về hưu sớm để thực hiện ước mơ được đi du lịch vòng quanh trái đất của bà. Trước đó bà cũng đã làm việc rất chăm chỉ để thực hiện ước mơ này. Ông cũng xúc động khi nói thêm, "Tôi vô cùng đau khổ khi cô ấy bị cướp đi mạng sống trước khi được tận hưởng điều đó". Theo cô con gái, bà Tan luôn cẩn thận ghi lại những địa điểm bà muốn đến khi về hưu nhưng chưa kịp thực hiện thì bi kịch ập đến. Với Jami Webb, mẹ cô là một người phụ nữ tuyệt vời nhất luôn khiến cô tự hào mỗi khi nhắc đến.

Được biết, vụ xả súng đã cướp di mạng sống của 8 người, trong đó có 6 người gốc Á. Sự ra đi đột ngột của các nạn nhân đã khiến người thân của họ rơi vào nỗi đau tột cùng.

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