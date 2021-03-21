Mẹ đơn thân bị giết hại dã man sau khi 'quan hệ xác thịt' với người tình của con gái, lý do phía sau khiến nhiều người phẫn nộ

Thế giới 21/03/2021 07:18

Sợ con tổn thương vì tình yêu khi quen trai “hư”, người mẹ xả thân quyến rũ bạn trai của con để bảo vệ con gái.

Theo Sohu, sự việc xảy ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Bà mẹ đơn thân Chen có con gái ở tuổi hẹn hò. Vì tình yêu của bà dành cho con gái vô cùng lớn nên bà rất lo sợ con gái sẽ tổn thương. Nhận thấy chàng trai Yan có nhiều điểm nghi vẫn, bất thường, Chen đã xả thân quyến rũ bạn trai của con gái, để chứng minh anh ta không phải là người tốt, và bảo vệ con gái mình.  

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Một đêm sau khi ân ái, Yan đã giết chết Chen rồi phân xác phi tang

Hôm đó nhân lúc con gái đi làm, Chen bày biện đồ ăn thức uống mời con rể tương lai. “Lửa gần rơm”, cả hai phát sinh quan hệ tình dục. Sau khi sự việc xảy ra, cả hai còn quan hệ xác thịt nhiều lần khác. Quá trình hành sự, Chen lén chụp ảnh rồi gửi cho Yan, uy hiếp Yan không qua lại với con gái mình. Nếu không, bà sẽ kiện cậu ta về tội hiếp dâm.

Một đêm, sau khi ân ái, Yan bóp cổ Chen rồi phân xác phi tang. Việc làm đồi bại của Yan bị phát hiện và đưa ra công lý 4 năm sau đó.

Sự việc đau lòng xảy ra đã lâu song không khỏi khiến người ngoài cuộc cảm thán. Là mẹ đơn thân, Chen quan tâm đến con gái song hành động lại không đúng đắn. Nhận thấy Yan có dấu hiệu phô trương điều kiện giàu có, lại đẹp trai nên Chen sợ con mình sẽ bị tổn thương. Thế nhưng việc dùng chính thân thể để kiểm tra sự chính trực của chàng trai lại là hành động sai lầm. Nó không chỉ khiến cô gái đau lòng khi bị mẹ “phản bội” mà còn khiến bản thân Chen nhận cái kết nghẹn đắng.

Hành động của Yan cũng khiến nhiều người khó hiểu. Mặc dù Yan nhiều lần quan hệ tình dục với mẹ bạn gái nhưng điều này không cấu thành tội hiếp dâm. Việc quy kết có yếu tố hiếp dâm hay không dựa vào hành động sử dụng bạo lực, xâm phạm ý chí của người phụ nữ. Suốt quá trình, Yan không dùng biện pháp bạo lực để trấn áp sự phản kháng của mẹ bạn gái. Ngược lại, Chen có hành động quyến rũ Yan.

Sai lầm chồng chất sai lầm, quan hệ với mẹ bạn gái đã khó chấp nhận. Hành vi siết cổ người tình của Yan không thể dung tha. Theo Luật Hình sự nước này, hành động của Yan đã cấu thành tội. Tình tiết phân xác thành 6 mảnh rồi phi tang, mãi 4 năm sau mới phát hiện là tình tiết tăng nặng. Đây là tội cố ý giết người điển hình, hành vi phân xác tác động đến xã hội vô cùng lớn. Cuối cùng Yan bị tuyên án tử hình. Sự việc khép lại song không khiến người ngoài cuộc suy ngẫm. Chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ, cả ba không chỉ tổn thương mà còn mang lại cái kết tù tội, chết chóc thê lương.

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Từ khóa:   quan hệ gia đình ngoại tình quyến rũ bạn trai

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