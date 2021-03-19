Bất ngờ nguyên nhân tự tử của người đàn ông: Chịu cú sốc nặng, không nói nên lời vì kế hoạch của bố ruột

Thế giới 19/03/2021 12:55

Cuộc sống này đúng “vô thường” khi chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mới đây, tại Trung Quốc một thanh niên muốn nhảy sông tự tử, khi đau đớn biết vợ mình mang thai con của kẻ khác, chân tướng phía sau còn làm anh sốc hơn nữa.

Theo nguồn tin từ QQ, ngày 11/3, đường dây nóng của 1 trang tin tức ở Trung Quốc nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ 1 người đàn ông họ Uông ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. 

Trong điện thoại, anh Uông túng quẫn cho biết bản thân đang chuẩn bị đi nhảy sông tự tử vì đang chịu một cú sốc rất khủng khiếp. Ngay lập tức xác định được trường hợp tính khẩn cấp của vụ việc, bằng nghiệp vụ của mình phóng viên vừa hết sức động viên, an ủi anh Uông, vừa lập tức tìm đến địa điểm được anh tiết lộ. Đồng thời họ cũng không quên báo tin cho cảnh sát địa phương.

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 Lực lượng cảnh sát cơ trí đã nhanh chóng lao tới kéo người đàn ông chán đời lại

Khi mọi người đến hiện trường, anh Uông đã lê từng bước nặng nề xuống nước. Vào lúc “ngàn cân treo sợi tóc” lực lượng cảnh sát cơ trí đã nhanh chóng lao tới kéo người đàn ông chán đời lại. Sau đó, anh ta được đưa lên bờ an toàn. Dù thoát khỏi “tử thần” nhưng sự thật kinh khủng trước mắt khiến anh khóc lóc, quằn quại suốt nửa tiếng đồng hồ rồi mới tiết lộ với mọi người. 

Anh Uông cho biết, vợ mình mang thai con của kẻ khác, thế nhưng chính bố đẻ của anh, mặc dù biết chuyện nhưng lại kiên quyết che giấu sự thật. Để giúp đỡ anh Uông tháo gỡ khúc mắc trong lòng, phóng viên liền cùng anh trở về nhà để làm rõ mọi chuyện. Khi mọi người vừa bước vào cửa đã thấy bố và vợ của mình đang quỳ dưới nền đất với vẻ ăn năn trước mặt anh Uông.

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Cha anh Uông đã lén khuyên con dâu đi làm thụ tinh nhân tạo

Theo bố của anh, gia đình ông đã 3 đời chỉ sinh con trai độc đinh. Anh Uông lấy vợ là Tiểu Mỹ đã 3 năm mà mãi vẫn chưa có tin vui. Quá mong được ôm cháu nội nhưng vẫn muốn giữ thể diện cho con trai, ông Uông đã lén khuyên con dâu đi làm thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên khi nghe ngóng được chi phí làm thụ tinh nhân tạo rất đắt. Để tiết kiệm tiền cho gia đình, ông Uông bèn nhờ một chàng trai trẻ giúp Tiểu Mỹ mang thai với giá 500 tệ (tương đương 1,78 triệu đồng). 2 tháng sau, Tiểu Mỹ thật sự mang thai như ước nguyện.

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Thật ra vợ anh Uông không hề làm thụ tinh nhân tạo 

Thế nhưng, không thể ngờ được, anh Uông đã không về nhà trong suốt nửa năm qua, nên cái thai trong bụng Tiểu Mỹ lập tức bị lật tẩy. Nhằm che giấu sự thật phía sau, ông Uông và Tiểu Mỹ cùng nói với anh Uông rằng đây là do được người ta cho mượn tiền làm thụ tinh nhân tạo mà thành. Đến lúc hỏi ra ai là người cho mượn tiền thì cả bố và vợ đều ấp úng không nói nên lời.

Anh Uông cảm thấy không đúng nên tự mình tìm hiểu sự tình. Lúc này anh mới biết được, thật ra vợ mình không hề làm thụ tinh nhân tạo, toàn bộ “âm mưu” này là bố ruột anh dụng tâm mà thành. Dù sự thật đã bại lộ nhưng ông bố này vẫn cắn chặt răng không nói sự thật cái thai, có lẽ vì nghĩ cho thể diện của con mình. Ông vẫn nói rằng đây là do Tiểu Mỹ làm thụ tinh nhân tạo.  

Câu chuyện đau đớn này xuất phát truyền thống gia đình muốn có con cháu “nối dòng nối dõi”. Truyền thống này đã ăn sâu trong lòng người dân Trung Quốc. Nếu như, người bố đủ nhận thức và lý trí hơn một chút thì cú sốc này đã không xảy ra với anh Uông, thật đáng suy ngẫm.

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Từ khóa:   Chuyện lạ thế giới câu chuyện cha con buồn chuyện gia đình

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