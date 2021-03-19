Thanh niên sốc với 'bí mật động trời' khi có tới 30 anh chị em ruột, còn một bí mật khác khiến anh 'ngã ngửa'

Thế giới 19/03/2021 06:05

Trên mạng xã hội Tiktok, anh chàng mang tên Andy Nabil đã chia sẻ về hành trình khám phá ra bí mật gia đình bị che giấu suốt nhiều năm qua. Được biết, anh chỉ đang "bắt trend" nhưng sự thật lại khiến nhiều người xem "sốc tột độ".

Trong đoạn video, anh chia sẻ từ trước đến nay luôn tin rằng mình là con một trong nhà và không hề có anh chị em ruột. Tuy nhiên, thật bất ngờ sau khi làm loạt xét nghiệm Ancestry DNA (xét nghiệm DNA phả hệ) thì anh đã phát hiện ra bí mật gia đình bị che giấu của bản thân mình. 

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Andy chia sẻ kết quả xét nghiệm ADN - Ảnh: Andy Nabil

Sự thật, anh không những không phải con một mà thậm chí còn có 30 người anh chị em ruột khác. Việc gây sốc nhất là người bố hiện tại không phải là bố ruột của anh. Anh nói trong video: "Tôi đã xét nghiệm ADN vào tháng 12. Cha tôi nói với tôi rằng ông ấy gốc là người Pháp và Anh, thật kỳ lạ, tôi tự hỏi sao của tôi thì tỷ lệ gốc Ireland cao hơn hẳn."

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Anh chàng cũng đã hội ngộ cùng 30 người anh chị em 'từ trên trời rơi xuống' này - Ảnh: Andy Nabil

Andy cũng không ngần ngại chia sẻ luôn tên các thành viên trong “gia đình từ trên trời rơi xuống”. Nó được liệt kê trong kết quả kiểm tra, trong đó có tên của một người đàn ông khác được liệt kê thay cho bố ruột anh chàng. Andy cho hay anh chính là người anh lớn thứ 2 trong số 31 anh chị em cùng cha khác mẹ, nhiều trong số họ ở tận Mexico, những người mà anh chưa từng biết rằng có tồn tại.

Theo hình ảnh anh chia sẻ, trong số họ cũng có rất nhiều người không chung mẹ. Điều đặc biệt là họ đã tìm ra nhau và quyết định hội ngộ chụp chung một khung ảnh và gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người xem video của anh cũng thể hiện sự kinh ngạc tột độ.

Được biết, thực ra anh chàng và 30 người kia chính là “thành quả” của việc cho tinh trùng do một người đàn ông nào đó thực hiện. Và sự thật tiềm ẩn về thân thế của bản thân Andy đã được che giấu suốt nhiều năm qua. 

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Từ khóa:   Bí mật thế giới chuyện lạ thế giới hiến tinh trùng

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