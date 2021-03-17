5 sai lầm ‘kinh điển’ mà phụ nữ dạy con hay mắc phải, không để ý có thể sẽ làm con ‘hư hỏng 1 đời'

Cuộc sống tấp nập lắm, khi con người ta mỗi sáng thức giấc là phải lao vào vòng xoáy mưu sinh trăm bề. Phụ nữ khi trở thành mẹ còn có nhiều nỗi lo hơn và hàng “tá” công việc để làm. Nhiều lúc chính họ cũng quên mất bản thân họ và quên luôn việc dành thời gian trò chuyện cùng con trẻ. Giải pháp họ thường chọn là để con chơi một mình và tự khám phá mọi thứ. Tạo điều kiện cho con cái tự lập là tốt nhưng không nên để con chơi một mình quá lâu và ngày nào cũng vậy. Đừng để việc này trở thành thói quen khiến trẻ xu hướng sống trong thế giới riêng của mình và không cần lời khuyên hay định hướng nào của bố mẹ.

Thay vì bỏ con tự chơi một mình, rồi các bà mẹ tự mình làm hết mọi việc, thì mẹ trẻ hãy dạy cho con biết cách làm những việc nhẹ nhàng trong tầm khả năng của chúng. Ví dụ như sau khi chơi xong trẻ cần phải biết dọn dẹp đồ chơi của mình vào nơi gọn gàng. Ít nhiều gì những việc này khi trở thành thói quen thì bé yêu sẽ giúp mẹ trẻ bớt được ít việc.

Các bà mẹ thường không biết làm cách nào để xây dựng nguyên tắc cho con. Vì thế đa số họ thường chọn cách im lặng không làm gì cả trước những việc như trẻ bắt nạt trẻ khác. Thế nhưng nếu việc này diễn ra thường xuyên thì con trẻ sẽ có tính cách hung hăng và khó dạy bảo về sau.

Con biết cách kỷ luật mẹ đỡ vất vả hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không định hướng cho trẻ ngay từ đầu trẻ sẽ khó phân định được đúng sai, con rất dễ làm những hành động nghiêm trọng hơn như phạm pháp. Các bà mẹ hãy dạy cho trẻ hiểu được, việc nào nên làm và việc nào không được làm. Tính kỷ luật sẽ giúp trẻ biết nghe lời và ngoan hơn.

3. Phản ứng thái quá khi con mắc lỗi

Những trò nghịch ngợm của trẻ con là vô số, và mức độ trầm trọng lúc nào cũng “vượt ngưỡng” chịu đựng của bố mẹ. Vì thế nhiều lúc ba mẹ chúng không kiềm chế được, họ quát mắng, phản ứng thái quá là chuyện thường thấy. Thế nhưng, lũ trẻ với tâm hồn mỏng manh, khi mắc lỗi chúng đều cảm thấy áy náy, sợ hãi và không biết phải làm thế nào. Nếu như ba mẹ phản ứng quá gắt chúng sẽ dễ dùng “tuyệt chiêu” khóc òa lên. Điều này chính là “giọt nước tràn ly” khiến ba mẹ chúng mất bình tĩnh và xung đột rất dễ xảy ra.

Giữ trẻ phải giữ được cái đầu lý trí - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì làm cho mọi chuyện phức tạp hơn, thì các ông bố, bà mẹ cần bình tĩnh và chỉ cho chúng cách để giải quyết vấn đề. Nếu làm được như vậy, không những ba mẹ đã giúp con trẻ nhận ra được lỗi sai và chúng còn học được cách tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.

4. So sánh con với “con người ta”

Sai lầm này rất “kinh điển” hầu như ba mẹ nào cũng mắc phải. Các ba mẹ hãy đặt mình vào suy nghĩ non nớt của trẻ mà thấu hiểu con hơn. Việc đưa ra hình tượng để trẻ hiểu ra và rút kinh nghiệm là đúng, nhưng nếu hình tượng sai thì con của bạn sẽ dễ sinh ra tâm lý mặc cảm, tự ti. Nếu lỡ gặp phải những đứa trẻ có bản tính mạnh chúng sẽ sinh lòng đố kỵ và ganh ghét với “con người ta”. Vì thế các bà mẹ hãy yêu trẻ đúng cách, và không nên so sánh chúng với những đứa trẻ khác.

Con của mình luôn là 'nhất' trong lòng mình, không ai hơn con mình cả - Ảnh minh họa: Internet

5. Kỳ vọng quá cao

Ba mẹ nào cũng đều mong muốn con mình là một đứa trẻ giỏi giang. Tâm lý này của phụ huynh là điều dễ hiểu. Thế nhưng cách dạy con bằng cách nhồi nhét kiến thức, đặt ra những mục tiêu “cao vời vợi” cho con là 1 trong những sai lầm khi dạy con trẻ. Trẻ con là một tờ giấy trắng, chúng ta hãy giúp chúng vẽ nên những nét vẽ “phù hợp” để chúng tự thích nghi được. Việc tạo ra loại áp lực phi thực tế này sẽ khiến trẻ lo lắng, mất ngủ và dễ mắc các hội chứng rối loạn. Ba mẹ cần hiểu rõ, có thể cách dạy này phù hợp với trẻ kia nhưng với con mình thì không phù hợp.

Đừng kỳ vọng con trẻ quá cao, chúng chỉ cần phát triển bình thường đã tốt rồi - Ảnh minh họa: Internet

Con trẻ luôn hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, chúng có cách nhìn và cách nghĩ rất ngộ nghĩnh. Đó là lý do tại sao chúng đáng yêu trong mắt người lớn. Thế nhưng, không phải hành động nào của con cũng ngộ nghĩnh, những bà mẹ trẻ cần phải giữ cho mình một cái đầu sáng suốt mọi lúc để giúp các bé yêu phát triển đúng cách.