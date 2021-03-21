Sau khi trở thành phu nhân Phan Thành, Primmy Trương hết trổ tài nấu nướng đến khoe nhà 'view tiền tỷ' gây choáng ngợp 

Được biết, thay vì sống chung với nhà chồng ở biệt phủ xa hoa, vợ chồng Phan Thành - Primmy Trương có cuộc sống riêng trong một căn hộ cao cấp. Không biết làm dâu hào môn áp lực thế nào nhưng hiện tại họ vẫn đang rất hạnh phúc và không quên cập nhật trên story về căn hộ xa hoa của mình.

Bà xã Phan Thành xinh đẹp hạnh phúc trong căn hộ riêng của hai vợ chồng - Ảnh: NV

Khu vực bếp được "nàng dâu mới" chia sẻ có tone màu trắng chủ đạo, đầy đủ tiện nghi và cực kỳ sang chảnh. Đây là nơi cô nàng từng trổ tài đảm đang, cắt tỉa hoa cà rốt khiến mọi người không ngớt lời khen ngợi.