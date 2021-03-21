Sau khi trở thành phu nhân Phan Thành, Primmy Trương hết trổ tài nấu nướng đến khoe nhà 'view tiền tỷ' gây choáng ngợp 

Cuộc sống của Primmy Trương lại khiến dân tình chú ý hơn sau khi trở thành bà xã Phan Thành. Ai cũng tò mò muốn biết công cuộc làm dâu nhà thiếu gia Phan Thành của người đẹp này thế nào.
Được biết, thay vì sống chung với nhà chồng ở biệt phủ xa hoa, vợ chồng Phan Thành - Primmy Trương có cuộc sống riêng trong một căn hộ cao cấp. Không biết làm dâu hào môn áp lực thế nào nhưng hiện tại họ vẫn đang rất hạnh phúc và không quên cập nhật trên story về căn hộ xa hoa của mình.
Khu vực bếp được "nàng dâu mới" chia sẻ có tone màu trắng chủ đạo, đầy đủ tiện nghi và cực kỳ sang chảnh. Đây là nơi cô nàng từng trổ tài đảm đang, cắt tỉa hoa cà rốt khiến mọi người không ngớt lời khen ngợi.
Trước đó, Primmy Trương cũng đã chia sẻ sự đảm đang khi trổ tài nấu ăn cho chồng. Hình ảnh trong đó cũng cho thấy mọi thứ trong căn hộ này được decor vô cùng đẹp mắt. Tất cả những hình ảnh mà bà xã Phan Thành chia sẻ đều toát lên vẻ hào nhoáng của "tổ ấm" này.
Như đã đưa tin, Primmy Trương và Phan Thành về chung một nhà vào ngày 29/1 vừa qua. Đám cưới sang chảng của hai người cũng đã thu hút sự chú ý của báo giới và cộng đồng mạng. Cả hai hiện cũng đang có cuộc sống "vợ chồng son" vô cùng hạnh phúc.