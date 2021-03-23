Bị vợ tố ngoại tình, 'Huy Quần Hoa' chính thức lên tiếng: Em thấy vui không em? Hay cả 2 đang làm trò cười cho thiên hạ?

Hậu trường 23/03/2021 05:14

Sau khi bị vợ đăng đàn bóc phốt và hứng chịu một lượng gạch đá không nhỏ từ cộng đồng mạng, mới đây Huy Quần Hoa (thánh photoshop) đã chính thức lên tiếng về vụ việc đang gây lùm xùm giữa anh và người vợ hợp pháp của mình.

Huy Quần Hoa (Mai Xuân Huy) cho biết, anh là người chồng rất yêu thương và chăm lo cuộc sống gia đình, đặc biệt là vợ. Trước kia, khi "chưa có gì", anh cũng không để vợ mình phải động chân động tay đi kiếm tiền. Một mình anh gồng gánh kinh tế gia đình, lo cho vợ con anh cho đến bây giờ. Về phần mình, Huy thừa nhận, anh cũng có cái sai khi "say nắng" người khác, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. “Anh công nhận có nhiều lúc anh lay động, anh động lòng trước những cô gái xung quanh nhưng đó chỉ là cảm xúc bộc phát ... song, chuyện nghĩ đến việc bỏ vợ con là CHƯA BAO GIỜ VÀ ANH KHẲNG ĐỊNH KHÔNG BAO GIỜ VỚI EM RẤT NHIỀU LẦN …”, Huy viết. 

Huy Quan Hoa 1
Huy Quần Hoa lên tiếng về phốt ngoại tình bỏ vợ bỏ con - Ảnh: FB

Anh cũng kể về lần đang ngủ và bất ngờ bị vợ đánh đến máu me đầy đầu, sau đó vợ anh cắt tay để tự vẫn chung với anh. 

“Ngay tối hôm đó 2 vợ chồng còn nói chuyện vui vẻ, ấy vậy mà đến sáng sớm hôm sau vì 1 phút ghen tuông điên cuồng em nỡ lòng dán vào đầu anh 2 chày sắt nặng chắc phải cả ký. Trong khi anh đang say trong giấc ngủ để rồi anh lồm cồm bò dậy với 1 cái đầu máu me bê bết chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em tiếp tục cầm dao đuổi chém anh. Giây phút đó ám ảnh anh cả cuộc đời em ạ. Nếu lúc đó anh bất tỉnh bởi 2 cú giáng vào đầu của em chắc giờ anh xanh cỏ rồi em ạ. Anh đã kêu người gọi công an đến nhưng trong cơn hoảng loạng anh đã quyết định không làm điều đó, vì anh thương con anh... Anh không muốn nó có 1 người mẹ đi tù, và vì tình nghĩa còn lại sau 4 năm chung sống …”

Huy Quan Hoa 2
Vợ của Huy Quần Hoa được cho là đã cắt tay tự vẫn chung với anh sau khi hành hung chồng - Ảnh: FB

Từ sau lần bị vợ hành hung, anh cảm thấy ám ảnh và không đủ dũng cảm để bỏ qua chuyện đó. Nhưng vì nghĩ đến đứa con anh vẫn sẵn lòng xuống nước xin lỗi vợ mình. Anh chàng cũng ám chỉ sau vụ "lùm xùm" lần này anh sẽ gửi đơn lên kiện vợ vì tất cả nhân chứng vật chứng ngày hôm ấy anh đều có đủ. 

"Khi em níu kéo không được nữa thì em quay sang đạp đổ, để rồi hôm nay em làm cái chuyện vô trách nhiệm như thế này đây, em làm như thế em có nghĩ đến con không em... đã 1 phút nào em nghĩ đến con em chưa? Em làm tất cả những việc này em không thấy nó vô lí hay sao khi chuyện gia đình mang lên đây nói rồi cả 2 phải đặt nhau lên bàn cân cho thiên hạ phán xét xem đứa nào đúng đứa nào sai? Rồi bị họ sỉ vả chửi rủa, chê cười?  Anh đã từng khuyên bảo em rất nhiều nhưng đây là quyết định em lựa chọn, rồi em sẽ phải đối diện với pháp luật vì mọi bằng chứng và nhân chứng ngày hôm đó anh đều có đủ...”, thánh photoshop viết trên bài đăng. 

Bị vợ tố ngoại tình, 'Huy Quần Hoa' chính thức lên tiếng: Em thấy vui không em? Hay cả 2 đang làm trò cười cho thiên hạ? - Ảnh 3
Anh chàng cũng để lại khá nhiều hình ảnh tin nhắn vợ anh ăn năn hối lỗi và xin lỗi anh vì hành động điên dại - Ảnh: FB

Cuối bài đăng Huy Quần Hoa cũng đã nêu rõ quan điểm "mỗi người một cuộc sống" và khuyên mọi người đừng chửi bới, ném gạch đá đến anh khi chưa biết rõ hết sự tình. 

Sau khi bài đăng này của anh được đăng tải, có vẻ như làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng dành cho anh ngày càng gay gắt hơn. Có rất nhiều người tỏ ra ngao ngán trước cách hành xử của cả hai vợ chồng. Thế nhưng đa số cách bình luận đều cho rằng kẻ ngoại tình chính là căn nguyên của tất cả mọi việc. Đồng thời, cộng đồng mạng cũng lên án người thứ 3 trong drama này bởi vì cô gái này biết người ta đã có vợ con mà vẫn không chịu từ bỏ, khiến cho gia đình họ tan nát. 

Hiện vụ việc này mới chỉ là thông tin từ hai phía và chưa có phản hồi chính thức từ cơ quan chức năng.

Huy Quần Hoa (1989) nổi tiếng qua các bộ ảnh chế hài hước, được nhiều cư dân mạng biết tới với biệt danh "thánh photoshop" hay "phù thủy chỉnh ảnh". Anh thường ghép chính mình vào các ngôi sao nước ngoài hay nhập vai vào các phim bom tấn và nhận được sự yêu mến của cộng đồng. Trên TikTok, "Huy Quần Hoa" có tới 1,4 triệu lượt theo dõi. 

Từ khóa:   Thánh photoshop Huy Xuân Mai Phốt ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026