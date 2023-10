Anh cũng kể về lần đang ngủ và bất ngờ bị vợ đánh đến máu me đầy đầu, sau đó vợ anh cắt tay để tự vẫn chung với anh.

Huy Quần Hoa (Mai Xuân Huy) cho biết, anh là người chồng rất yêu thương và chăm lo cuộc sống gia đình, đặc biệt là vợ. Trước kia, khi "chưa có gì", anh cũng không để vợ mình phải động chân động tay đi kiếm tiền. Một mình anh gồng gánh kinh tế gia đình, lo cho vợ con anh cho đến bây giờ. Về phần mình, Huy thừa nhận, anh cũng có cái sai khi "say nắng" người khác, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. “Anh công nhận có nhiều lúc anh lay động, anh động lòng trước những cô gái xung quanh nhưng đó chỉ là cảm xúc bộc phát ... song, chuyện nghĩ đến việc bỏ vợ con là CHƯA BAO GIỜ VÀ ANH KHẲNG ĐỊNH KHÔNG BAO GIỜ VỚI EM RẤT NHIỀU LẦN …”, Huy viết.

“Ngay tối hôm đó 2 vợ chồng còn nói chuyện vui vẻ, ấy vậy mà đến sáng sớm hôm sau vì 1 phút ghen tuông điên cuồng em nỡ lòng dán vào đầu anh 2 chày sắt nặng chắc phải cả ký. Trong khi anh đang say trong giấc ngủ để rồi anh lồm cồm bò dậy với 1 cái đầu máu me bê bết chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em tiếp tục cầm dao đuổi chém anh. Giây phút đó ám ảnh anh cả cuộc đời em ạ. Nếu lúc đó anh bất tỉnh bởi 2 cú giáng vào đầu của em chắc giờ anh xanh cỏ rồi em ạ. Anh đã kêu người gọi công an đến nhưng trong cơn hoảng loạng anh đã quyết định không làm điều đó, vì anh thương con anh... Anh không muốn nó có 1 người mẹ đi tù, và vì tình nghĩa còn lại sau 4 năm chung sống …”

Vợ của Huy Quần Hoa được cho là đã cắt tay tự vẫn chung với anh sau khi hành hung chồng - Ảnh: FB

Từ sau lần bị vợ hành hung, anh cảm thấy ám ảnh và không đủ dũng cảm để bỏ qua chuyện đó. Nhưng vì nghĩ đến đứa con anh vẫn sẵn lòng xuống nước xin lỗi vợ mình. Anh chàng cũng ám chỉ sau vụ "lùm xùm" lần này anh sẽ gửi đơn lên kiện vợ vì tất cả nhân chứng vật chứng ngày hôm ấy anh đều có đủ.