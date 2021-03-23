Sau khi bị vợ đăng đàn bóc phốt và hứng chịu một lượng gạch đá không nhỏ từ cộng đồng mạng, mới đây Huy Quần Hoa (thánh photoshop) đã chính thức lên tiếng về vụ việc đang gây lùm xùm giữa anh và người vợ hợp pháp của mình.

Huy Quần Hoa (Mai Xuân Huy) cho biết, anh là người chồng rất yêu thương và chăm lo cuộc sống gia đình, đặc biệt là vợ. Trước kia, khi "chưa có gì", anh cũng không để vợ mình phải động chân động tay đi kiếm tiền. Một mình anh gồng gánh kinh tế gia đình, lo cho vợ con anh cho đến bây giờ. Về phần mình, Huy thừa nhận, anh cũng có cái sai khi "say nắng" người khác, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. “Anh công nhận có nhiều lúc anh lay động, anh động lòng trước những cô gái xung quanh nhưng đó chỉ là cảm xúc bộc phát ... song, chuyện nghĩ đến việc bỏ vợ con là CHƯA BAO GIỜ VÀ ANH KHẲNG ĐỊNH KHÔNG BAO GIỜ VỚI EM RẤT NHIỀU LẦN …”, Huy viết. Huy Quần Hoa lên tiếng về phốt ngoại tình bỏ vợ bỏ con - Ảnh: FB Anh cũng kể về lần đang ngủ và bất ngờ bị vợ đánh đến máu me đầy đầu, sau đó vợ anh cắt tay để tự vẫn chung với anh.

“Ngay tối hôm đó 2 vợ chồng còn nói chuyện vui vẻ, ấy vậy mà đến sáng sớm hôm sau vì 1 phút ghen tuông điên cuồng em nỡ lòng dán vào đầu anh 2 chày sắt nặng chắc phải cả ký. Trong khi anh đang say trong giấc ngủ để rồi anh lồm cồm bò dậy với 1 cái đầu máu me bê bết chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em tiếp tục cầm dao đuổi chém anh. Giây phút đó ám ảnh anh cả cuộc đời em ạ. Nếu lúc đó anh bất tỉnh bởi 2 cú giáng vào đầu của em chắc giờ anh xanh cỏ rồi em ạ. Anh đã kêu người gọi công an đến nhưng trong cơn hoảng loạng anh đã quyết định không làm điều đó, vì anh thương con anh... Anh không muốn nó có 1 người mẹ đi tù, và vì tình nghĩa còn lại sau 4 năm chung sống …” Vợ của Huy Quần Hoa được cho là đã cắt tay tự vẫn chung với anh sau khi hành hung chồng - Ảnh: FB Từ sau lần bị vợ hành hung, anh cảm thấy ám ảnh và không đủ dũng cảm để bỏ qua chuyện đó. Nhưng vì nghĩ đến đứa con anh vẫn sẵn lòng xuống nước xin lỗi vợ mình. Anh chàng cũng ám chỉ sau vụ "lùm xùm" lần này anh sẽ gửi đơn lên kiện vợ vì tất cả nhân chứng vật chứng ngày hôm ấy anh đều có đủ.

"Khi em níu kéo không được nữa thì em quay sang đạp đổ, để rồi hôm nay em làm cái chuyện vô trách nhiệm như thế này đây, em làm như thế em có nghĩ đến con không em... đã 1 phút nào em nghĩ đến con em chưa? Em làm tất cả những việc này em không thấy nó vô lí hay sao khi chuyện gia đình mang lên đây nói rồi cả 2 phải đặt nhau lên bàn cân cho thiên hạ phán xét xem đứa nào đúng đứa nào sai? Rồi bị họ sỉ vả chửi rủa, chê cười? Anh đã từng khuyên bảo em rất nhiều nhưng đây là quyết định em lựa chọn, rồi em sẽ phải đối diện với pháp luật vì mọi bằng chứng và nhân chứng ngày hôm đó anh đều có đủ...”, thánh photoshop viết trên bài đăng. Anh chàng cũng để lại khá nhiều hình ảnh tin nhắn vợ anh ăn năn hối lỗi và xin lỗi anh vì hành động điên dại - Ảnh: FB Cuối bài đăng Huy Quần Hoa cũng đã nêu rõ quan điểm "mỗi người một cuộc sống" và khuyên mọi người đừng chửi bới, ném gạch đá đến anh khi chưa biết rõ hết sự tình. Sau khi bài đăng này của anh được đăng tải, có vẻ như làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng dành cho anh ngày càng gay gắt hơn. Có rất nhiều người tỏ ra ngao ngán trước cách hành xử của cả hai vợ chồng. Thế nhưng đa số cách bình luận đều cho rằng kẻ ngoại tình chính là căn nguyên của tất cả mọi việc. Đồng thời, cộng đồng mạng cũng lên án người thứ 3 trong drama này bởi vì cô gái này biết người ta đã có vợ con mà vẫn không chịu từ bỏ, khiến cho gia đình họ tan nát. Hiện vụ việc này mới chỉ là thông tin từ hai phía và chưa có phản hồi chính thức từ cơ quan chức năng. Huy Quần Hoa (1989) nổi tiếng qua các bộ ảnh chế hài hước, được nhiều cư dân mạng biết tới với biệt danh "thánh photoshop" hay "phù thủy chỉnh ảnh". Anh thường ghép chính mình vào các ngôi sao nước ngoài hay nhập vai vào các phim bom tấn và nhận được sự yêu mến của cộng đồng. Trên TikTok, "Huy Quần Hoa" có tới 1,4 triệu lượt theo dõi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-vo-to-ngoai-tinh-huy-quan-hoa-chinh-thuc-len-tieng-em-thay-vui-khong-em-hay-ca-2-dang-lam-tro-cuoi-cho-thien-ha-399514.html