Từng dính nghi án ‘sửa nát mặt’, nhan sắc Hồ Quỳnh Hương giờ ra sao?

Sau một thời gian ở ẩn, Hồ Quỳnh Hương trở lại hoạt động nghệ thuật với nhan sắc đằm thắm cùng thần thái rạng rỡ.

Hồ Quỳnh Hương là cái tên chiếm nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Là một trong những giọng ca tài năng của làng nhạc Việt, Hồ Quỳnh Hương sở hữu giọng hát nội lực cùng với nhiều bản hit. Bên cạnh đó, những ồn ào bên lề sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ cũng không ít. Trong đó, cô từng dính nghi án “sửa nát mặt” với những hình ảnh thay đổi khác lạ và bị gắn mác “thảm họa thẩm mỹ”. Sau thời gian tạm ngưng hoạt động giải trí, trải qua những ồn ào nhan sắc, hiện tại giọng ca “Với anh em vẫn là cô bé” có màn tái xuất cùng nhan sắc đáng ngưỡng mộ ở tuổi tứ tuần. Hồ Quỳnh Hương được nhận xét xinh hơn trước nhiều. Đặc biệt, nếu so sánh thời kỳ mới dính nghi án thẩm mỹ, có thể dễ dàng nhận thấy các đường nét trên khuôn mặt của nữ ca sĩ thanh tú hơn trước.

Hồ Quỳnh Hương tái xuất showbiz với nhan sắc mặn mà cùng đường nét thanh tú - Ảnh: FB Hồ Quỳnh Hương hóa 'nàng thơ' bên chú cún cưng - Ảnh: FB Gương mặt thon gọn đầy cuốn hút của giọng ca 'Hoang mang' - Ảnh: FB Thần thái rạng rỡ, cuốn hút và sang chảnh của nữ ca sĩ - Ảnh: FB Trước khi có nhan sắc rạng rỡ như hiện tại, giọng ca “Hoang mang” từng thừa nhận có sửa mũi, ngoài ra không đụng gì tới các bộ phận khác. Nữ ca sĩ cũng lên tiếng về sự phù nề khuôn mặt là do tác hại của việc sử dụng mỹ phẩm “dởm”. Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: “Thời gian đó có rất nhiều hiểu lầm. Tôi không dao kéo nhưng giải thích thì không được, mọi người dường như không tin. Sau này tôi mới biết da của mình mắc bệnh. Hồi đó tôi dùng phấn trôi nổi và kem trộn, đến khi làn da nở rộ, bung bét hết ra thì không gì cứu được. Kể cả có dùng kem trộn để thoa lên lại cũng chẳng còn tác dụng gì. Tôi đi chỗ này chỗ kia, họ toàn pha kem trộn với lượng đậm đặc hơn để ém những cái nở rộ trên mặt ấy xuống. Rồi đến khi đi khám bác sĩ thì chỉ bảo tôi bị mụn đỏ do cơ địa. Mặt tôi te tua lắm, gân máu nổi đỏ cả lên”.

Hình ảnh Hồ Quỳnh Hương thuở mới vào nghề - Ảnh: Internet Sự thay đổi trên khuôn mặt nữ ca sĩ qua những lần 'trùng tu' - Ảnh: Internet Cô kể tiếp: "Nhưng thời điểm ấy tôi còn phải đi hát mà, đâu thể mang cái mặt đầy vết chi chít lên sân khấu được. Thế là tôi bảo bác sĩ cho uống thuốc khẩn cấp để ém mọi thứ xuống". Tuy nhiên, loại thuốc nữ ca sĩ uống gây ra nhiều tác dụng phụ khiến gương mặt của cô bị phù nề, khó mà nhận ra. "Cả mặt sưng lên, mắt tôi bẹp dí lại không thể mở ra. Mũi thì cũng nhỏ lại luôn. Bàn chân, bàn tay gì cũng phù lên, làn da bất ngờ bị bủng, chỉ cần dùng tay ấn vào cũng có vết lõm", co cho biết. Hồ Quỳnh Hương giải thích cho gương mặt bị phù nề là do mỹ phẩm - Ảnh: Internet Quay trở lại showbiz sau thời gian vắng bóng, Hồ Quỳnh Hương gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, cuốn hút ở độ tuổi tứ tuần. Cô chia sẻ bí quyết chính là nhờ giữ cho tinh thần lạc quan, vui vẻ, yêu đời, ăn ngủ điều độ và đặc biệt là cô ăn chay trường suốt nhiều năm qua. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Ăn chay giúp chúng ta tránh được lượng cholesterol có hại, mang lại cảm giác thư thái. Ban đầu có thể đôi chút khó khăn, nhưng khi cơ thể làm quen sẽ không có cảm giác mệt mỏi nữa”. Bí quyết giữ gìn nhan sắc của nữ ca sĩ là ăn chay trường - ẢNh: FB Ngoài ăn chay thì nữ ca sĩ cũng kết hợp thói quen sống lành mạnh, tập luyện thể thao, nhờ vậy mà luôn giữ gìn được nhan sắc trẻ trung lẫn vóc dáng thon thả ở tuổi tứ tuần. Tuổi tứ tuần, nhan sắc Hồ Quỳnh Hương khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh: FB 2021 đánh dấu sự trở lại với sân khấu của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh: FB Hồ Quỳnh Hương đang có những hoạt động trở lại với con đường âm nhạc. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô đã sẵn sàng cho năm 2021 nhưng không phải trên đường đua mà chỉ là trở lại với khán giả của mình.

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