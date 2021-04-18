Sao Việt diện mốt ‘váy phòng the’ ra đường: Người được khen hết nấc, kẻ bị chỉ trích thẳng thừng vì hớ hênh, phản cảm

Năm 2013, bộ sưu tập Thu Đông của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới khiến người yêu thời trang bất ngờ khi giới thiệu mốt slip dress trên sàn catwalk. Tại Việt Nam, đầu năm 2014, trào lưu mặc trang phục lấy cảm hứng từ đồ ngủ bắt đầu nhen nhóm từ sàn catwalk đến đường phố. Tuy nhiên, bất chấp tranh cãi đây là loại trang phục xuề xòa, dễ gây phản cảm, “váy phòng the” chỉ nên mặc ở phòng the, không ít sao Việt đã "thử sức" với mốt kén người mặc này.

Slip dress hay váy ngủ là một kiểu váy hai dây mỏng manh được làm từ chất liệu chiffon hay satin, phom dáng tối giản kết hợp với những chi tiết cut out, viền ren gợi cảm tôn lên triệt để đường cong của phái nữ. Những người phụ nữ “ngang nhiên” diện váy ngủ ở nơi công cộng vì họ gạt bỏ được những quan điểm bảo thủ và định kiến thời trang về một món đồ riêng tư mà đáng ra chỉ được phép mặc trong phòng the.