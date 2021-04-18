Sao Việt diện mốt ‘váy phòng the’ ra đường: Người được khen hết nấc, kẻ bị chỉ trích thẳng thừng vì hớ hênh, phản cảm

Sao Việt 18/04/2021 15:29

Slip dress tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ nhưng cũng có không ít ý kiến trái chiều xoay quanh việc mặc chiếc váy này.

Năm 2013, bộ sưu tập Thu Đông của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới khiến người yêu thời trang bất ngờ khi giới thiệu mốt slip dress trên sàn catwalk. Tại Việt Nam, đầu năm 2014, trào lưu mặc trang phục lấy cảm hứng từ đồ ngủ bắt đầu nhen nhóm từ sàn catwalk đến đường phố. Tuy nhiên, bất chấp tranh cãi đây là loại trang phục xuề xòa, dễ gây phản cảm, “váy phòng the” chỉ nên mặc ở phòng the, không ít sao Việt đã "thử sức" với mốt kén người mặc này.

Slip dress hay váy ngủ là một kiểu váy hai dây mỏng manh được làm từ chất liệu chiffon hay satin, phom dáng tối giản kết hợp với những chi tiết cut out, viền ren gợi cảm tôn lên triệt để đường cong của phái nữ. Những người phụ nữ “ngang nhiên” diện váy ngủ ở nơi công cộng vì họ gạt bỏ được những quan điểm bảo thủ và định kiến thời trang về một món đồ riêng tư mà đáng ra chỉ được phép mặc trong phòng the.

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Slip dress tôn triệt để vẻ đẹp cơ thể của phái nữ
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Những người phụ nữ “ngang nhiên” diện váy ngủ ở nơi công cộng vì họ gạt bỏ được những quan điểm bảo thủ và định kiến thời trang

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Elly Trần là người đẹp lăng xê thành công mốt "phòng the không phòng hộ", khoe khéo hình thể gợi cảm, quyến rũ hết nấc

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Sam nhận được lời khen vì mặc slip dress ý tứ. Để tránh sự cố, người đẹp còn khoác thêm áo choàng ton sur ton ở bên ngoài

Tuy nhiên, không phải ai diện slip dress cũng đẹp và được khen ngợi. Trong khi Bảo Anh quyến rũ khi mặc váy ngủ, biểu diễn cực "sung" trên sân khấu thì trái lại Chi Pu nhận phải nhiều chỉ trích vì mang váy "phòng the" vào MV.

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Bảo Anh được khen
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Chi Pu bị chỉ trích

Có nhiều sao Việt không ngần ngại mặc slip dress xuống phố, đi biển, đạp xe hay livestream trên mạng xã hội thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Những người ưa phong cách kín đáo kịch liệt phản đối vì cho rằng váy ngủ là thứ riêng tư vốn dĩ phải được cất giấu đi nay lại bị phơi bày một cách kém duyên, có phần hớ hênh lố lăng trước mặt bàn dân thiên hạ, thật đáng xấu hổ.

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Dân mạng lo sợ hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gặp 'tai nạn lộ hàng' với slip dress
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Kỳ Duyên gây nhiều tranh cãi khi 'lộ hàng' vì mặc đồ ngủ không ý tứ
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Ninh Dương Lan Ngọc livestream trong bộ đồ ngủ mỏng manh khiến khán giả giật mình "thon thót" lo sợ khoảnh khắc xộc xệch

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Ngọc Trinh bị hớ hênh khi mặc váy ngủ mỏng, vô tư gác chân để lộ vùng nhạy cảm khi livestream với fan

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Hotgirl Nhã Tiên gây tranh cãi với hình ảnh diện váy ngủ đi biển. Cư dân mạng cho rằng bản thân váy slip đã rất mỏng manh, mặc xuống nước sẽ để lộ hết vùng nhạy cảm nhìn kém duyên

Slip dress là trang phục kén người mặc, để có thể thành công theo đuổi mốt này, tôn được vẻ quyến rũ của cơ thể mà không tạo cảm giác xuề xoà thật không dễ. Điều này, đòi hỏi người mặc phải hết sức tinh tế trong sự chọn lựa của mình.

*Ảnh: Internet

Từ khóa:   sao Việt mặc sexy ca sĩ Chi Pu Người đẹp Ngọc Trinh

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