Ngọc Lan bị dìm thành ‘cô bé đô con’, tức mình về nhà phân trần từ đêm tới sáng

Sao Việt 16/04/2021 07:05

Ngọc Lan đến chúc mừng đồng nghiệp, chụp hình cùng các sao Việt, nhưng diện mạo gây nhiều chú ý.

Đi dự sự kiện ra mắt phim mới của Lý Hải nhưng Ngọc Lan lại gây chú ý với diện mạo như “cô bé đô con”. Không biết Ngọc Lan có gây “tội” gì với anh chụp hình mà bị tung khoảnh khắc mặt bóng dầu, vóc dáng kém thon gọn, không lung linh như thường thấy. Hình ảnh của cô nàng tại sự kiện lại bị “dìm nặng”.

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Hình ảnh Ngọc Lan bị dìm tại sự kiện - Ảnh: Internet

Cùng với chiếc váy có phom dáng như váy búp bê, mái ngố, giày và túi xách màu hồng cánh sen được phối không ăn khớp, khiến hình ảnh của nữ diễn viên như “búp bê năm 2000”.

Hình ảnh cô nàng vừa xuất hiện, đông đảo cộng đồng mạng vào kêu gào: "Ai hại dì Trang", "có thù với stylist hả", "ai đây", "không nhìn ngày tháng trên tay bả cầm tao tưởng Ngọc Lan thời yahoo không á",... Mọi người bàn tán rất nhiều bởi hình ảnh của nữ diễn viên bỗng nhiên có sự thay đổi kì lạ như vậy.

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Cộng đồng mạng 'kêu gào' trước hình ảnh kém lung linh của Ngọc Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi về nhà và biết được tình hình, Ngọc Lan “ấm ức” kêu trời, cô nàng đáp trả với giọng điệu hài hước: “Tức ghê, chán ghê. Mấy đứa ngủ đi, mai qua Facebook nhà dì, dì post clip cho coi nha”.

Nhưng tức quá không chịu nổi đến sáng, Ngọc Lan phân trần ngay và luôn trong đêm: “Mấy đứa ơi, dì tức quá dì post clip rồi. Mấy đứa qua thả thương thương cho dì đỡ nhục coi. Thiệt ra hôm nay tại dì, dì lỡ ham lời gắn thêm cái mái nó dài quá cặp chân mày nên mặt dì nó cứ đần thối ra. Thêm cả bộ đồ hôm nay dì tự lựa nên cũng không đẹp, hôm nay không có stylist nên nông nổi vậy đó. Thôi qua tường nhà dì chơi nha."

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Nữ diễn viên 'sôi máu' trong đêm - Ảnh: Chụp màn hình

Bên trang cá nhân “nhà mình”, Ngọc Lan đăng tải clip đi dự sự kiện chứng minh mình không phải “cô bé đô con” như trong ảnh được chụp trước đó. Nữ diễn viên “ấm ức” nói: “Thôi nè, clip nè, cũng được mà đâu đến nỗi. Tại nay ham lời, tóc đã có mái rồi mà còn nện thêm cái mái nữa, mà gắn qua khỏi chân mày luôn nha nên mặt nó cứ ngu đần thế nào á. Còn áo đầm thì thiệt sự ở ngoài mặc coi cũng đẹp cũng ốm cũng che bắp tay lực điền mà sao chụp hình lên thì nó kỳ quá xá kỳ. Thôi dì buồn lắm, mấy đứa coi clip đi rồi nói một tiếng công bằng dùm dì. Mai dì đăng hình của photo nhà cho mấy đứa coi làm bằng chứng nha”.

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Tức quá không chịu nổi tới sáng, cô nàng đăng clip phân trần ngay trong đêm - Ảnh: Chụp màn hình

Sáng hôm sau, người đẹp vẫn chưa nguôi, cô tiếp tục đăng loạt ảnh được chụp bởi “người nhà” để chứng minh cho nhan sắc thực thụ. Biện hộ từ đêm tới sáng: “Dì Chang lực điền 1 lần nữa xin lỗi các con vì dì ham lời làm cái mái quá trời quá đất để cái mặt nó thộn ra như vậy. Cũng xin hứa từ nay dì đi đâu dì không tự stylist cho mình mà dì sẽ lôi mấy mẹ stylist theo để dì ko bị nhục như hôm qua… Dì hứa dì sẽ giảm 3kg nha các con nha. Đừng giận gì tội nghiệp dì.”

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'Biện hộ nhan sắc' từ đêm tới sáng mới nguôi được một chút - Ảnh: Chụp màn hình
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Đây mới là nhan sắc thực thụ - Ảnh: FB
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Facebook nhà ai người nấy đẹp - Ảnh: FB
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Mặt sáng trưng, tươi rói, không thấy 'bắp tay lực điền' - Ảnh: FB

Tức tối là thế nhưng thương thay, Ngọc Lan không những không được an ủi mà còn nhận về cơ số phản ứng "haha" khiến cô tuyên bố: "Mai dì block hết!". Nữ diễn viên "biện hộ cho nhan sắc", nhưng lại vừa tặng cộng đồng mạng một pha tấu hài.

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'Biện hộ nhan sắc' nhưng lại thành pha tấu hài - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết Ngọc Lan cao 1m65, nặng 60kg. Nữ diễn viên tiết lộ năm ngoái, vì sức khỏe yếu nên nhiều lần cô phải nhập viện truyền nước. Truyền xong 6-7 chai nước biển, cô thấy người phì ra. Buồn vì tăng cân nhưng cô không dám ăn kiêng vì sợ thiếu chất, đổ bệnh. Cô cố giữ cân nặng bằng cách hạn chế ăn tinh bột, tập gym để cơ thể săn chắc.

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