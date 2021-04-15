Cuộc sống mẹ bầu Võ Hạ Trâm bên chồng doanh nhân Ấn Độ: Cách chăm thai 'khác người', đặc biệt gây chú ý với nhan sắc

Ở tháng thứ 6 thai kỳ, mẹ bầu Võ Hạ Trâm vẫn gọn gàng, rạng rỡ và đầy năng lượng.

Việc ăn chay và tập gym khi đang mang thai của Võ Hạ Trâm khiến cô nhận không ít phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, ở tháng thứ 6 thai kỳ, hai mẹ con nữ ca sĩ vẫn khỏe mạnh, mẹ bầu vẫn đẹp và đầy năng lượng. Võ Hạ Trâm ăn chay và tập gym khi mang thai nhận lại không ít phản ứng trái chiều Võ Hạ Trâm chia sẻ về việc ăn chay khi mang thai: "Tôi ăn chay trường 13 năm, nếu không đủ chất làm sao sống, tập gym chế độ nặng và hoạt động nghệ thuật đầy năng lượng như vậy? Tôi đủ kiến thức để đảm bảo rằng con của mình luôn đầy đủ dinh dưỡng. Nhiều người chưa bao giờ ăn chay nhưng cứ nghe tới ăn chay đã mặc định là thiếu chất. Tôi khẳng định các bạn ăn mặn vẫn có thể thiếu chất nếu không có kiến thức về dinh dưỡng". Ca sĩ dẫn chứng thêm mẹ chồng cô ăn chay trường từ nhỏ nhưng ông xã cô lọt lòng mẹ đã nặng 5 kg.

Giọng ca Mẹ tôi chia sẻ, 3 tháng đầu cô nghén nhẹ, không ói mửa, đôi khi hơi mệt, thèm ăn lẫn chán ăn. 3 tháng giữa thai kỳ, Võ Hạ Trâm thấy khỏe nhất, ngoại trừ bụng to thì cơ thể cứ như chưa mang. Hiện tại, người cô bắt đầu nặng dần, đôi khi khó thở. Mẹ bầu tiết lộ cô ăn uống rất healthy và hầu như không đụng tới bất cứ đồ ăn hay đồ uống nào không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, cô cũng bổ sung đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất để đảm bảo cho mẹ và con đều khỏe, sức đề kháng tốt. Thai 6 tháng đạp rất khỏe, bé ăn chay cùng mẹ nhưng vẫn phát triển rất tốt, đi siêu âm bác sĩ bảo bé nặng hơn bạn bình thường 30gr. Sau 6 tháng mang thai, cô tăng tổng cộng 6kg, các size tay chân vẫn như cũ, còn bụng - ngực - mông thì tăng dần đều.

Chọn cách dưỡng thai 'khác người' nhưng mẹ con Võ Hạ Trâm vẫn phát triển khỏe mạnh Võ Hạ Trâm vẫn duy trì tập thể dục thường xuyên, cô chia sẻ rằng mình vẫn tập rất khỏe và hào hứng. Đối với cô thì việc hằng ngày tới phòng gym như là niềm vui còn sót lại sau khi các show đã "dần xa" vì bụng càng ngày càng lớn. Nữ ca sĩ vẫn duy trì tập gym đều đặn Tới phòng gym luyện tập mỗi ngày là niềm vui đối với mẹ bầu Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng cảm thấy không bị khó chịu hay dễ nóng giận từ lúc mang bầu. Cô chia sẻ bí kíp là nhờ mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật, giữ trạng thái tinh thần luôn cân bằng và không để những việc không vui làm ảnh hưởng quá lâu. Võ Hạ Trâm luôn chọn cách cho qua càng nhanh càng tốt hay nhường nhịn nhiều hơn để tinh thần luôn ổn định. Điều này cũng tốt cho thai nhi vì bé cũng sẽ có những nguồn năng lượng tích cực này từ mẹ. Luôn giữ tinh thần lạc quan để thai nhi cũng nhận được năng lượng tích cực từ mẹ Là mẹ bầu đang nhận không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng, ngoài cách chăm sóc thai “khác người”, Võ Hạ Trâm còn khiến mọi người trầm trồ trước nhan sắc rạng rỡ đầy năng lượng, không có dấu hiệu xuống sắc thường thấy ở các mẹ bầu. Bên cạnh cách mang bầu “khác người”, có người chồng luôn quan tâm, ở bên chăm sóc ân cần cũng là nhân tố quan trọng giúp mẹ con Võ Hạ Trâm được khỏe mạnh, tốt đẹp như hiện nay. Nhan sắc 'không phải dạng vừa' của bà bầu Võ Hạ Trâm Dù bận rộn với công việc, chồng Vikas vẫn luôn dành thời gian chăm sóc chu đáo nhất cho hai mẹ con Đời sống vợ chồng Võ Hạ Trâm và Vikas rất ôn hòa, nhẹ nhàng, hiếm khi cãi nhau Những ngày Võ Hạ Trâm mang bầu, chồng Vikas đi làm nhưng luôn tranh thủ chăm sóc vợ. Mẹ bầu chia sẻ: "Sự chăm sóc của chồng khiến tôi vơi đi nhiều tủi thân. Dù rằng ngay từ đầu, tôi không đặt ra anh phải làm gì cho mình". Dạo gần đây, ca sĩ hay thức giấc giữa đêm, thế là ông xã cũng thức cùng vợ. Người nghệ sĩ vốn nhạy cảm nên khi mang thai, cô càng nhạy cảm hơn. Vikas luôn ở bên Võ Hạ Trâm khi cô buồn, muốn đi chơi hoặc thèm ăn gì đó. Đời sống vợ chồng Võ Hạ Trâm và Vikas rất ôn hòa, nhẹ nhàng, hiếm khi cãi nhau. *Ảnh: FBNV

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