‘Táo’ Vân Dung U50 xinh như công chúa, tuyên bố: ‘3 việc không thể ngừng được, đó là: Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền’

Tuổi 46, nghệ sĩ Vân Dung gây chú ý với nhan sắc tươi trẻ rạng ngời.

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ Vân Dung gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh với nhan sắc tươi trẻ, thần thái rạng ngời, không kém gì những bông hoa mà cô đứng tạo dáng bên cạnh. Khó tin đây là nhan sắc của người phụ nữ đang ngưỡng U50. Kèm theo đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là: Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền. Tuổi tác không phải cái cớ, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào thì cũng phải đặt ra cho bản thân một yêu cầu: Ăn mặc như công chúa, làm việc giống đàn ông, và sống như một nữ thần.”

'Phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là: Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền' 'Ăn mặc như công chúa, làm việc giống đàn ông, và sống như một nữ thần' Tuổi 46, Vân Dung vẫn xinh đẹp rạng ngời khiến bao người ngưỡng mộ Nữ nghệ sĩ tươi không kém những bông hoa bên cạnh Hình ảnh đẹp minh họa cho câu caption chất ngất, Vân Dung khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên mà vào khen ngợi “ngập” cả facebook. Dưới phần bình luận, cô còn nói thêm: “Phụ nữ thông minh hay không, xinh đẹp hay không, chưa hẳn là điều cô ấy tự hào nhất. Điều khiến cô ấy hạnh phúc hơn cả là có một người thật lòng yêu thương mình”. Vân Dung đúng là một minh chứng cho mẫu phụ nữ mà mọi cô gái luôn hướng tới. 'Táo Kinh tế' nói câu nào 'chất' câu đó Trước đó, nữ nghệ sĩ của Táo quân cũng khiến cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to tròn khi chia sẻ ảnh thời xuân thì. Được biết Vân Dung từng thi Hoa hậu Việt Nam 1992 (năm Hà Kiều Anh đăng quang). Thời điểm đó, cô tham gia cùng chị gái và vào Top 15 chung cuộc.

Thời thanh xuân của Vân Dung khiến mọi người trầm trồ Là một diễn viên được đào tạo diễn xuất từ nhỏ Vân Dung quan niệm là một diễn viên thì phải biến hóa hết mình, đa dạng trong từng vai diễn để không bị đống khung ở một vai diễn cố định như vậy sẽ khiến khán giả nhàm chán. Có lẽ chính vì lý do này mà khán giả thường thấy nghệ sĩ hài Vân Dung của chúng ta luôn biến hóa chóng mặt trong những vai diễn hay những lần xuất hiện trên sân khấu, từ những vai diễn chua ngoa, đanh đá, sang những vai diễn ngây thơ, cơ cực. Với những nỗ lực của mình trong suốt thời gian tham gia nghệ thuật cái tên Vân Dung được hầu hết khán giả trong nước biết đến. *Ảnh: FBNV

'Biểu tượng nhan sắc' một thời - Như Quỳnh: Khóc và không dám ra đường trước những lời chê bai nhan sắc của khán giả Như Quỳnh từng được coi là "biểu tượng nhan sắc" làng nhạc Việt. Ở tuổi ngoài 50, sau bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, nhan sắc nữ ca sĩ không còn được như thời kỳ xuân sắc đỉnh cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-van-dung-u50-xinh-nhu-cong-chua-tuyen-bo-3-viec-khong-the-ngung-duoc-do-la-hoc-hanh-xinh-dep-va-kiem-tien-402447.html