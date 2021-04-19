Gái một con trông mòn con mắt: Hòa Minzy gây điên đảo CĐM với nhan sắc quyến rũ mặn mà 'không phải dạng vừa'

Mới đây, Hòa Minzy khiến cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc "không phải dạng vừa" của gái một con.

Không thể phủ nhận khoảng vài năm trở lại đây, Hòa Minzy đã lột xác hoàn toàn, từ phong cách thời trang, đến vóc dáng hậu giảm cân và gương mặt của cô nàng cũng xinh xắn, tươi tắn hơn hẳn trước kia. Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc mặn mà càng khiến cộng đồng mạng thêm trầm trồ. Từ kiểu tóc, phong cách trang điểm, trang phục đến cả thần thái của cô nàng cũng toát lên vẻ đẹp đằm thắm duyên dáng mà không kém phần quyến rũ của bà mẹ một con.

Nhan sắc 'sáng chói' của Hòa Minzy khiến không ít người ngưỡng mộ So với những năm trước thì hiện tại nhan sắc cô nàng thăng hạng rất nhiều Ánh mắt hút hồn của 'gái một con' khiến bao người siêu lòng 'Gái một con trông mòn con mắt' là đây Sở hữu nhan sắc đáng ngưỡng mộ là thế, nhưng đã từng có khoảng thời gian Hòa Minzy mất kiểm soát cân nặng và hứng chịu nhiều lời chê bai của khán giả. Trải qua quá nhiều chỉ trích ngoại hình, nữ ca sĩ quyết tâm giảm cân. Giọng ca “Không thể cùng nhau suốt kiếp” tiết lộ, chỉ trong vòng một tháng đã giảm 10kg mỡ thừa ra khỏi cơ thể và kỷ lục hơn là việc giảm liền tù tì 4kg trong 4 ngày. Hậu giảm cân, da dẻ của Hòa Minzy cũng cải thiện lên nhiều, trước đó mặt mộc của cô khá nhiều mụn.

Không chỉ giảm cân thành công, nữ ca sĩ còn thay đổi cả phong cách trang điểm và thời trang khiến cô như có màn lột xác ngoạn mục Hòa Minzy luôn tự tin về nhan sắc tự nhiên nói không với “dao kéo” Trước đây, Hòa Minzy cũng từng dính “nghi án” phẫu thuật thẩm mĩ, tuy nhiên, cô khẳng định mình vẫn giữ nhan sắc tự nhiên, không thẩm mỹ gì ngoài việc làm răng sứ: “Nếu ai chưa biết thì Hoà không có phẫu thuật thẩm mỹ gì ngoài làm răng sứ nha. Và nếu ai chưa biết nữa thì đây là răng cũ nha. Răng thỏ nhẹ và khểnh các kiểu luôn nha". Với nhan sắc "không phải dạng vừa" của hiện tại, Hòa Minzy xứng đáng đứng vào hàng ngũ mỹ nhân của showbiz Việt. *Ảnh: FBNV

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