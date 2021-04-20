Đẹp gì mà đẹp dữ vậy chị ơi, Lệ Quyên khiến dân tình ‘lú’ với body nóng hơn mùa hè miền nhiệt đới

Dân mạng từ xuýt xoa đến rần rần khen ngợi nhan sắc không tuổi của Lệ Quyên, đặc biệt là mỗi khi cô xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng.
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Mới đây, trên trang cá nhân Lệ Quyên chia sẻ loạt ảnh khoe body không thể nào nóng hơn khi nghỉ dưỡng tại một resort ở thành phố biển Nha Trang.
Bài đăng ngay lập tức được cộng đồng mạng “ào ào” vào trầm trồ khen ngợi. Tuổi 40 đối với phụ nữ là tuổi xuống dốc của nhan sắc, nhưng tuổi 40 của Lệ Quyên vẫn còn là thời thanh xuân tươi đẹp. Gương mặt đó, làn da đó, body đó là niềm ao ước của biết bao người.
Ở tuổi 40, sự nghiệp thành công, vững chắc, nhan sắc chín muồi thuộc hàng đỉnh cao, giọng ca “Giấc mơ có thật” còn đang ngập tràn hạnh phúc bên tình trẻ kém 11 tuổi.
Ảnh: FBNV