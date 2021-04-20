Đẹp gì mà đẹp dữ vậy chị ơi, Lệ Quyên khiến dân tình ‘lú’ với body nóng hơn mùa hè miền nhiệt đới

Sao Việt 20/04/2021 12:16

Dân mạng từ xuýt xoa đến rần rần khen ngợi nhan sắc không tuổi của Lệ Quyên, đặc biệt là mỗi khi cô xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng.

Mới đây, trên trang cá nhân Lệ Quyên chia sẻ loạt ảnh khoe body không thể nào nóng hơn khi nghỉ dưỡng tại một resort ở thành phố biển Nha Trang.

Bài đăng ngay lập tức được cộng đồng mạng “ào ào” vào trầm trồ khen ngợi. Tuổi 40 đối với phụ nữ là tuổi xuống dốc của nhan sắc, nhưng tuổi 40 của Lệ Quyên vẫn còn là thời thanh xuân tươi đẹp. Gương mặt đó, làn da đó, body đó là niềm ao ước của biết bao người.

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Lệ Quyên diện bikini chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng
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Dưới cái nắng chói chang, 'nữ hoàng phòng trà' vẫn tỏa sáng
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Tuổi 40 mà body 'căng đét' thế này sao dân mạng không trầm trồ cho được
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Đôi chân thon dài miên man khiến 'vạn người mê'
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Người đẹp thì dù 'đứng xó' vẫn đẹp và tỏa sáng
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Sắc vóc 'không phải dạng vừa' khiến những cô gái đôi mươi cũng phải ghen tỵ
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Nha Trang vào hè rất nóng, nhưng body Lệ Quyên nóng hơn tiết trời ngoài kia

Ở tuổi 40, sự nghiệp thành công, vững chắc, nhan sắc chín muồi thuộc hàng đỉnh cao, giọng ca “Giấc mơ có thật” còn đang ngập tràn hạnh phúc bên tình trẻ kém 11 tuổi.

Ảnh: FBNV

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