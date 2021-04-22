Giữa drama Ngọc Trinh - Nathan Lee căng đét, 'ông hoàng sổ đỏ' Cao Thái Sơn lên tiếng: 'Cô ấy có xài đồ xịn hay fake, giàu hơn hay nghèo đi cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả'

Cụ thể tối ngày 21/4 vừa qua, nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz một thời Cao Thái Sơn đã viết "tâm thư" trên trang cá nhân của mình, cho biết quan điểm của anh cũng như có đôi lời nhắn nhủ được cho là gửi đến Nathan Lee.

"Nhắc về câu chuyện Ngọc Trinh. Mấy ngày này thấy câu chuyện mọi người quy ép cho “Ngọc Trinh sống ảo” thì tôi có những suy nghĩ khách quan vì tôi cũng chưa có từng gặp ngoài đời hay trên sân khấu.

Thứ nhất, tôi nghĩ câu chuyện này nên khép lại. Là người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản khá lâu, dù cũng không phải là gì to tát trong lĩnh vực này nhưng với kinh nghiệm của mình, việc môi giới chào bán các sản phẩm bất động sản khắp nơi dù đắt hay rẻ thì quyền trả lời của khách hàng mua hay không mua là chuyện của họ. Họ có quyền từ chối nếu sản phẩm đó quá đắt hoặc vị trí không phù hợp, cũng có thể với túi tiền của họ có sẽ nhiều sự lựa chọn đẹp hơn với những sản phẩm môi giới chào bán. Không có nghĩa ai mời chào là họ phải trả lời, trong khi Ngọc Trinh là người công chúng. Việc trả lời hay không phụ thuộc vào mối quan hệ có thân thiết hay không? Việc Ngọc Trinh có trả lời hay không mua sản phẩm bất động sản thì đó là việc của cô ấy, không thích trả lời vì nhiều lý do và cô ấy không trả lời là rất bình thường.

Thứ 2, việc Ngọc Trinh thích khoe những gì cô ấy mua được như nhà cửa, giày dép, túi xách... là chuyện của cô ấy. Cô ấy có tiền hay có người khác tặng thì đó cũng là việc của cô ấy, không liên quan cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người xung quanh.

Cao Thái Sơn đã lên tiếng và cho rằng việc Ngọc Trinh không quan tâm lời chào đất là chuyện bình thường, không đồng nghĩa 'sống ảo' - Ảnh: Internet

Thứ 3, Ngọc Trinh dễ thương thì xứng đáng được mọi người yêu mến. Cô ấy có xài đồ xịn hay fake, giàu hơn hay nghèo đi cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả.

Thứ 4, Ngọc Trinh sở hữu nhà đẹp, xe đẹp và mọi người yêu thương. Điều đó là một hạnh phúc và sở thích cho mọi người thấy cô ấy hạnh phúc thế nào. Với tôi, điều đó không xấu.

Kết luận: Ai có bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng bạn có ít tiền mà vẫn hạnh phúc, được làm những điều mình thích... Nếu có nhiều tiền mà vẫn hạnh phúc thì còn tuyệt vời hơn. Tôi không có nhà to và xe đẹp như Ngọc Trinh nhưng tôi vẫn rất yêu mến Ngọc Trinh và hạnh phúc theo cách của riêng mình. Chúc mọi người luôn nhìn đời bằng con mắt tích cực. Xin nhắc lại, tôi và Ngọc Trinh chưa từng gặp nhau và cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Trên trang Facebook này có rất nhiều anh em môi giới bất động sản khắp nơi nên chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác và công việc mình đang làm".

Đa phần đều là những bình luận đồng tình với 'ông hoàng sưu tầm sổ đỏ', mọi người đều tán dương hành động 'văn minh - lịch sự' của anh. Một số khác cũng lên tiếng không nên 'đổ thêm dầu vào lửa' - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa từng gặp người đẹp "vòng eo 56" nhưng Cao Thái Sơn vẫn "chịu khó" lên tiếng bênh vực. Bài viết của anh nhật được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trong đó đa phần đều là những bình luận đồng tình với "ông hoàng sưu tầm sổ đỏ", mọi người đều tán dương hành động "văn minh - lịch sự" của anh. Tuy nhiên, một số khác cho rằng Cao Thái Sơn đang "đục nước béo cò", lợi dụng cơ hội để được nổi tiếng trở lại, không những thế đã có không ít lời trách cứ việc nam ca sĩ đang "nhiều chuyện" quá mức khiến sự việc càng gay gắt hơn.