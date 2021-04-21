Giữa 1 rừng drama với Nathan Lee, Ngọc Trinh vẫn "bỏ ngoài tai" vì bận đi "độ" xế sang trị giá gần cả triệu đô.
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Giữa một rừng drama với Nathan Lee, nhất là lời thách đấu đi đua xe của Nathan Lee, Ngọc Trinh chỉ nhẹ nhàng thả dáng sexy bên chiếc Rolls Royce mới sắm nhằm khẳng định đẳng cấp chất chơi của bản thân cũng "không phải dạng vừa đâu".
Được biết, đây là chiếc Rolls Royce mà cô nàng vừa mới tậu nhưng thay vì giữ màu nguyên bản của xe thì "nữ hoàng nội y" đã "thay da đổi thịt" cho xế cưng thành phiên bản Pink Girl pha lẫn màu đen huyền bí.
Hình ảnh chiếc xe sang trọng của Ngọc Trinh được hé lộ với thiết kế màu hồng cùng decal kim tuyến vô cùng ấn tượng đúng với màu sắc yêu thích của người đẹp. Bên trong toàn bộ nội thất được đầu tư làm mới với chất liệu da cao cấp đồng màu.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải điểm gây chú ý nhất mà là bình luận của anh Xuân Hoàn, người được Ngọc Trinh tag tên trong bài viết của mình úp mở giá trị thật của chiếc xe khi có một bình luận hỏi rằng: “Chiếc xe khoảng hơn 1 triệu đô không?” Liền được anh đáp lại: “Gần đó em”.
Trên story của mình, Ngọc Trinh cũng từng có bài đăng nói về tâm trạng của mình: "Tôi là kiểu người cứ thấy ấm ức là sẽ im lặng, vì biết nói ra sẽ vừa nói vừa khóc. Mà bản thân thì không muốn khóc trước mặt người khác".