Dòng trạng thái mới nhất của Ngọc Trinh trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh thả dáng cực sexy bên siêu se vừa mới tậu - Ảnh: FBNV

Chiếc xe được chuyển sang màu hồng từ đầu đến chân, từ bên ngoài và cả nội thất bên trong - Ảnh: FBNV

Cận cảnh nội thất bên trong xế sang của người đẹp 'vòng eo 56' - Ảnh: FBNV

Hình ảnh chiếc xe sang trọng của Ngọc Trinh được hé lộ với thiết kế màu hồng cùng decal kim tuyến vô cùng ấn tượng đúng với màu sắc yêu thích của người đẹp. Bên trong toàn bộ nội thất được đầu tư làm mới với chất liệu da cao cấp đồng màu.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải điểm gây chú ý nhất mà là bình luận của anh Xuân Hoàn, người được Ngọc Trinh tag tên trong bài viết của mình úp mở giá trị thật của chiếc xe khi có một bình luận hỏi rằng: “Chiếc xe khoảng hơn 1 triệu đô không?” Liền được anh đáp lại: “Gần đó em”.