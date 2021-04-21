Thực hư chiếc Rolls Royce độc bản kiểu Black & Pink của Ngọc Trinh trị giá gần 1 triệu đô?

Hậu trường 21/04/2021 16:34

Giữa 1 rừng drama với Nathan Lee, Ngọc Trinh vẫn "bỏ ngoài tai" vì bận đi "độ" xế sang trị giá gần cả triệu đô.

Giữa một rừng drama với Nathan Lee, nhất là lời thách đấu đi đua xe của Nathan Lee, Ngọc Trinh chỉ nhẹ nhàng thả dáng sexy bên chiếc Rolls Royce mới sắm nhằm khẳng định đẳng cấp chất chơi của bản thân cũng "không phải dạng vừa đâu".

Được biết, đây là chiếc Rolls Royce mà cô nàng vừa mới tậu nhưng thay vì giữ màu nguyên bản của xe thì "nữ hoàng nội y" đã "thay da đổi thịt" cho xế cưng thành phiên bản Pink Girl pha lẫn màu đen huyền bí.

 

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Dòng trạng thái mới nhất của Ngọc Trinh trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
Thực hư chiếc Rolls Royce độc bản kiểu Black & Pink của Ngọc Trinh trị giá gần 1 triệu đô? - Ảnh 2
Ngọc Trinh thả dáng cực sexy bên siêu se vừa mới tậu - Ảnh: FBNV
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Chiếc xe được chuyển sang màu hồng từ đầu đến chân, từ bên ngoài và cả nội thất bên trong - Ảnh: FBNV
Thực hư chiếc Rolls Royce độc bản kiểu Black & Pink của Ngọc Trinh trị giá gần 1 triệu đô? - Ảnh 4
Cận cảnh nội thất bên trong xế sang của người đẹp 'vòng eo 56' - Ảnh: FBNV

Hình ảnh chiếc xe sang trọng của Ngọc Trinh được hé lộ với thiết kế màu hồng cùng decal kim tuyến vô cùng ấn tượng đúng với màu sắc yêu thích của người đẹp. Bên trong toàn bộ nội thất được đầu tư làm mới với chất liệu da cao cấp đồng màu.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải điểm gây chú ý nhất mà là bình luận của anh Xuân Hoàn, người được Ngọc Trinh tag tên trong bài viết của mình úp mở giá trị thật của chiếc xe khi có một bình luận hỏi rằng: “Chiếc xe khoảng hơn 1 triệu đô không?” Liền được anh đáp lại: “Gần đó em”.

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Bình luận úp mở giá trị thật của siêu xe Ngọc Trinh mới tậu - Ảnh: FBNV

Trên story của mình, Ngọc Trinh cũng từng có bài đăng nói về tâm trạng của mình: "Tôi là kiểu người cứ thấy ấm ức là sẽ im lặng, vì biết nói ra sẽ vừa nói vừa khóc. Mà bản thân thì không muốn khóc trước mặt người khác".

NÓNG: Nathan Lee viết tâm thư dài hé lộ nguyên nhân lùm xùm với Ngọc Trinh kèm nhắn nhủ ‘người tử tế không cổ xuý cho những thứ xấu xa, trơ trẽn như xài tiền hay xài chồng người khác’

NÓNG: Nathan Lee viết tâm thư dài hé lộ nguyên nhân lùm xùm với Ngọc Trinh kèm nhắn nhủ ‘người tử tế không cổ xuý cho những thứ xấu xa, trơ trẽn như xài tiền hay xài chồng người khác’

Loạt drama gây cấn giữa Nathan Lee và "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh bấy lâu nay tưởng chừng không có hồi kết thì chiều nay, Nathan Lee đã chính thức lên tiếng nói rõ nguyên nhân lùm xùm giữa mình và Ngọc Trinh.

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Từ khóa:   Nathan Lee -Ngọc Trinh Người đẹp Ngọc Trinh ca sĩ Nathan Lee

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