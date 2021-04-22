Lùm xùm Ngọc Trinh - Nathan Lee gay cấn hơn drama: 'Các bạn làm gì có cửa chửi mình, văn hóa không bằng mình, tiền chắc chắn không bằng mình'

Hậu trường 22/04/2021 08:05

Tối 21/4, Nathan Lee đã livestream thông báo "đợi" Ngọc Trinh đọ xe sang ngay tại trung tâm quận 1. Trong buổi phát trực tiếp đó, nhiều anti-fan đã vào bình luận với nhiều lời lẽ gay gắt, thậm chí "chửi" Nathan Lee. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã đáp trả cực gắt.

"Drama dài tập" giữa Ngọc TrinhNathan Lee vẫn chưa hề có dầu hiệu "hạ nhiệt" mà vẫn đang "hót hòn họt" trên mạng xã hội. Trước đó, nam nhạc sĩ đã đăng một tâm thư rất dài nêu rõ lý do mà bấy lâu nay bóc tố Ngọc Trinh, tuy nhiên điều khiến dân mạng hồi hộp và mong ngóng nhất chính là lời "Hẹn em tối nay" của Nathan Lee. Chuyện là Nathan Lee muốn hẹn Ngọc Trinh ra để "đọ" siêu xe trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Như đã hứa, Nathan Lee đúng hẹn livestream trên trang cá nhân lúc 20h tối ngày 21/4.

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Như đã hẹn, Nathan Lee livestream: 'Anh vẫn chờ em, sao không thấy em đâu'

Buổi livestream đã thu hút rất đông những dư dân mạng hiếu kỳ vào hóng drama, một số đông người còn tụ tập dưới tòa nhà nơi Nathan Lee livestream để chờ đợi cuộc "đại chiến" có một không hai này. Dù vậy, vẫn có nhiều anti-fan đã "khủng bố" anh chàng bằng hàng loạt những bình luận rất gắt về thái độ và hành động của một "đấng nam nhi". Nhiều người cho rằng anh chàng này đang quá nhỏ nhen, "đàn bà" khi chấp nhặt với phụ nữ. Trước những lời lẽ của nhóm cư dân mạng này, Nathan Lee thản nhiên đáp trả: "Các bạn làm gì có cửa chửi mình. Các bạn chửi gì, văn hóa không bằng mình, tiếng nước ngoài không bằng mình, học vấn không bằng mình, và tiền chắc chắn không bằng mình, độ nổi tiếng cũng không. Chửi cái gì, văn hóa cùi thì sẽ mãi như vậy..."

Mặc dù màn "liên hoàn" phốt của Nathan Lee với nữ hoàng nội y được cộng đồng mạng rất thích thú và quan tâm, nhưng việc nam ca sĩ lên tiếng nói anti-fan "văn hóa, học vấn, tiếng nước ngoài, tiền...không bằng mình" khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. 

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Thái độ của Nathan Lee khiến nhiều người không bằng lòng - Ảnh chụp màn hình

Những ồn ào xoay quanh 2 cái tên Ngọc Trinh - Nathan Lee dự là sẽ vẫn tiếp tục bùng lên và thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa.

NÓNG: Nathan Lee viết tâm thư dài hé lộ nguyên nhân lùm xùm với Ngọc Trinh kèm nhắn nhủ ‘người tử tế không cổ xuý cho những thứ xấu xa, trơ trẽn như xài tiền hay xài chồng người khác’

NÓNG: Nathan Lee viết tâm thư dài hé lộ nguyên nhân lùm xùm với Ngọc Trinh kèm nhắn nhủ ‘người tử tế không cổ xuý cho những thứ xấu xa, trơ trẽn như xài tiền hay xài chồng người khác’

Loạt drama gây cấn giữa Nathan Lee và "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh bấy lâu nay tưởng chừng không có hồi kết thì chiều nay, Nathan Lee đã chính thức lên tiếng nói rõ nguyên nhân lùm xùm giữa mình và Ngọc Trinh.

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Từ khóa:   Nathan Lee Nathan Lee và Ngọc Trinh Ngọc Trinh

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