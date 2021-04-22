Đọ siêu xe với Ngọc Trinh bất thành, Nathan Lee hôn ngấu nghiến gái Tây trong đêm để chứng minh mình là 'trai thẳng'?

Tuyên chiến đọ xe nhưng Ngọc Trinh không tới, Lý Nhã Kỳ không xuất hiện, Nathan Lee khiến công chúng bất ngờ khi lên bar livestream liên tục "khóa môi" gái Tây.

Drama chưa hồi kết của Ngọc Trinh và Nathan Lee vẫn đang "nóng" hơn bao giờ hết. Khi Nathan Lee sẵn sàng công khai tố Ngọc Trinh chỉ đang "sống ảo" trên MXH thì mới đây, Ngọc Trinh lại tung hình ảnh siêu xe 30 tỉ mới tậu, ngầm chứng minh độ giàu có "không phải dạng vừa" của mình. Đúng như dự đoán của cộng đồng mạng, không lâu sau đó Nathan Lee đã nhanh chóng có màn đáp trả bóng gió trên trang cá nhân. Tối qua 21/4, nam ca sĩ còn công khai thách đấu siêu xe cùng "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, ngoài ra anh còn gọi tên chị đẹp Lý Nhã Kỳ. Điều này khiến dân tình vô cùng trông đợi.



Nathan Lee tuyên bố mở cuộc chiến siêu xe với Ngọc Trinh nhưng 'Nữ hoàng nội y' không đến - Ảnh cắt từ clip Tuy nhiên, Nathan Lee thông báo là một chuyện còn người tới hay không lại là chuyện khác. Mặc dù dân tình chờ đón sự xuất hiện của cả Lý Nhã Kỳ và người bị thách thức là Ngọc Trinh nhưng cả hai đều không xuất hiện. Có lẽ chị đẹp Lý Nhã Kỳ đang bận xây nhà nên không lộ diện, còn mỹ nhân người Trà Vinh không mấy quan tấm đến lời thách thức của Nathan Lee. Ngọc Trinh phớt lờ lời khiêu chiến của Nathan Lee, bận vui vẻ bên hội bạn và khoe siêu xe - Ảnh: FB Không chỉ thế, vài giờ trước đại chiến siêu xe, trong khi Nathan Lee liên tục đăng đàn công kích và nhắc lại cuộc hẹn thì Ngọc Trinh vẫn đăng clip chụp ảnh "sống ảo" và pha trò vui đùa bên những người bạn thân thiết. Chính vì những động thái này của Ngọc Trinh nên dân tình cũng không quá bất ngờ khi "Nữ hoàng nội y" không xuất hiện vào tối qua.

Nathan Lee vô tư đăng clip cùng hội bạn thân bị nghi sử dụng bóng cười - Ảnh cắt từ clip Hậu đọ xe cùng Ngọc Trinh bất thành, Nathan gây sốc khi quay clip đang "nhún nhảy" thác loạn ở một quán bar tại TP.HCM. Đáng nói, trên Fanpage gần 500 nghìn người theo dõi, Nathan Lee còn vô tư đăng clip quay cận hội bạn đa phần là người ngoại quốc bị nghi đang sử dụng bóng cười. Mặc dù chưa rõ nam ca sĩ có sử dụng cùng không nhưng việc anh đăng tải những hình ảnh phản cảm như thế này đã gây tranh cãi dữ đội. Nathan Lee 'hôn như nuốt' cô gái Tây khiến cộng đồng mạng ngao ngán - Ảnh: FBNV Đặc biệt, ở phần bình luận, Nathan Lee còn đăng clip nồng nhiệt "khoá môi" một cô gái người nước ngoài. Không chỉ là một mà có khá nhiều cô gái uốn éo, vây quanh nam nghệ sĩ, khiến ai nhìn vào cũng đỏ mặt và lắc đầu ngao ngán. Động thái này của Nathan Lee như ngầm khẳng định anh là trai thẳng? Nam ca sĩ hôn lấy hôn để gái Tây và viết bình luận bóng gió nhằm khẳng định mình là trai thẳng - Ảnh: FBNV Cô gái xuất hiện trong clip của Nathan Lee - Ảnh: FBNV Hiện tại, trên trang cá nhân của anh vẫn liên tục có những dòng trạng thái bị nghi là "đá xéo" Ngọc Trinh. Dù vậy, phía "Nữ hoàng nội y" vẫn chưa có động thái gì mới, cô vẫn khá bình thản trước những lời bóng gió của đàn anh. Về phía Nathan Lee, sau những ồn ào vừa qua, nhiều khán giả đều cho rằng Nathan Lee cũng là 1 nghệ sĩ nên những hành động như thế này bị cho là lố lăng, phản cảm, làm xấu đi hình ảnh của anh trong mắt công chúng.

Sau loạt đấu tố với Ngọc Trinh, Nathan Lee cố ý đăng ảnh dung tục của một cô gái kèm câu hỏi gây sốc: 'Ủa đứa nào phẫu thuật thẩm mỹ đấy?' Gần đây Nathan Lee và Ngọc Trinh liên tục đấu tố lẫn nhau gây chấn động showbiz. Mới đây, ngày 16/4 nam ca sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh nhạy cảm, dung tục của một cô gái đang trong khách sạn khiến cộng đồng lại một phen dậy sóng.

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