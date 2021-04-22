Thách đấu 'đại chiến siêu xe' với Ngọc Trinh, Nathan Lee dính nghi vấn 'tự biên tự diễn', thuê 'hậu cung' rầm rộ để phô trương 'thế lực'

Hậu trường 22/04/2021 10:31

Tối qua tại trung tâm quận 1, cuộc đại chiến siêu xe giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh tiếp tục làm mạng xã hội xôn xao. Nhiều câu chuyện bên lề của cuộc đại chiến cũng khiến cộng đồng mạng tò mò không ngớt.

Tối qua 21/4, đại chiến đọ siêu xe do Nathan Lee "tổ chức" đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Theo những gì xem thấy tại địa điểm diễn ra "đại chiến", Nathan Lee đã diện váy, đi xích lô "Gôn Goi" thay vì xuất hiện bên siêu xe như chia sẻ trước đó. Cũng tại đây, nam ca sĩ đã gửi lời nhắn nhủ đến Ngọc Trinh trong lúc đang livestream.

nathan lee 1
Nathan Lee xuất hiện tại nơi tổ chức 'đọ xe' - Ảnh: Internet
nathan lee 2
Ngọc Trinh không đến, chỉ có một mình nam ca sĩ 'tự diễn' - Ảnh: Internet

Cũng trong sự kiện "tự biên tự diễn" này của Nathan Lee, cư dân mạng có thể thấy xuất hiện một nhóm đông những người bên lề, liên tục gọi tên "Nathan Lee", "Hay quá anh ơi"... nhóm khán giả này được cho là fan hâm mộ của "ông hoàng đồ hiệu".

Tuy nhiên nhiều điều bất thường là chỉ vài phút sau vụ livestream, đám đông này rất nhanh chóng giải tán không còn 1 ai. Một số trong những "fan hâm mộ" trên khi được hỏi tên thật của Nathan Lee đều ậm ự và không biết trả lời. Điều này làm dấy lên nghi vấn của cộng đồng mạng là nhóm "thánh hóng" này được Nathan Lee thuê để tăng sự "hùng hậu" trong màn đọ chiến. 

nathan lee 3
Nhóm fan hâm mộ ảo liên tục gọi tên Nathan Lee - Ảnh: Internet
nathan lee 4
'Ông hoàng hàng hiệu' xuất hiện bên chiếc xích lô 'Gôn Goi - 3.000 tỷ' - Ảnh: Internet
nathan lee 5
Nhóm khán giả phía sau được cho là được Nanthan Lee thuê về - Ảnh cắt từ clip

Thực tế, việc thuê người đóng giả làm fan để gây náo động hoặc ngồi lấp cho kín chỗ trong các sự kiện không mấy xa lạ. Tuy nhiên trong vụ việc của Nathan Lee thì lại khác, nhiều người cho rằng "ông hoàng đồ hiệu" thuê người để làm "sang" cho mình trong cuộc chiến căng đét chưa có hồi kết. 

Bị Nathan Lee gọi là 'trai bao giẻ rách', Cao Thái Sơn đáp trả: 'Nghệ sĩ nổi tiếng có sở thích muốn hạ thấp người khác để miệt thị là không nên'

Bị Nathan Lee gọi là 'trai bao giẻ rách', Cao Thái Sơn đáp trả: 'Nghệ sĩ nổi tiếng có sở thích muốn hạ thấp người khác để miệt thị là không nên'

Sau màn “đại chiến siêu xe” gây bão mạng xã hội tối qua, ngày 22/4, dư luận lại tiếp tục một phen sóng gió khi "mũi dùi" của Nathan Lee đã chuyển hướng sang ca sĩ Cao Thái Sơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh Nathan Lee và Ngọc Trinh Nathan Lee và Ngọc Trinh đọ xe

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 7 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 13 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 55 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026