Thách đấu 'đại chiến siêu xe' với Ngọc Trinh, Nathan Lee dính nghi vấn 'tự biên tự diễn', thuê 'hậu cung' rầm rộ để phô trương 'thế lực'

Tối qua 21/4, đại chiến đọ siêu xe do Nathan Lee "tổ chức" đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Theo những gì xem thấy tại địa điểm diễn ra "đại chiến", Nathan Lee đã diện váy, đi xích lô "Gôn Goi" thay vì xuất hiện bên siêu xe như chia sẻ trước đó. Cũng tại đây, nam ca sĩ đã gửi lời nhắn nhủ đến Ngọc Trinh trong lúc đang livestream.

Nathan Lee xuất hiện tại nơi tổ chức 'đọ xe' - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh không đến, chỉ có một mình nam ca sĩ 'tự diễn' - Ảnh: Internet

Cũng trong sự kiện "tự biên tự diễn" này của Nathan Lee, cư dân mạng có thể thấy xuất hiện một nhóm đông những người bên lề, liên tục gọi tên "Nathan Lee", "Hay quá anh ơi"... nhóm khán giả này được cho là fan hâm mộ của "ông hoàng đồ hiệu".