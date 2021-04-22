Thách đấu 'đại chiến siêu xe' với Ngọc Trinh, Nathan Lee dính nghi vấn 'tự biên tự diễn', thuê 'hậu cung' rầm rộ để phô trương 'thế lực'

Tối qua tại trung tâm quận 1, cuộc đại chiến siêu xe giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh tiếp tục làm mạng xã hội xôn xao. Nhiều câu chuyện bên lề của cuộc đại chiến cũng khiến cộng đồng mạng tò mò không ngớt.
- Giữa drama Ngọc Trinh - Nathan Lee căng đét, 'ông hoàng sổ đỏ' Cao Thái Sơn lên tiếng: 'Cô ấy có xài đồ xịn hay fake, giàu hơn hay nghèo đi cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả'
- Lùm xùm Ngọc Trinh - Nathan Lee gay cấn hơn drama: 'Các bạn làm gì có cửa chửi mình, văn hóa không bằng mình, tiền chắc chắn không bằng mình'
Tối qua 21/4, đại chiến đọ siêu xe do Nathan Lee "tổ chức" đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Theo những gì xem thấy tại địa điểm diễn ra "đại chiến", Nathan Lee đã diện váy, đi xích lô "Gôn Goi" thay vì xuất hiện bên siêu xe như chia sẻ trước đó. Cũng tại đây, nam ca sĩ đã gửi lời nhắn nhủ đến Ngọc Trinh trong lúc đang livestream.
Cũng trong sự kiện "tự biên tự diễn" này của Nathan Lee, cư dân mạng có thể thấy xuất hiện một nhóm đông những người bên lề, liên tục gọi tên "Nathan Lee", "Hay quá anh ơi"... nhóm khán giả này được cho là fan hâm mộ của "ông hoàng đồ hiệu".
Tuy nhiên nhiều điều bất thường là chỉ vài phút sau vụ livestream, đám đông này rất nhanh chóng giải tán không còn 1 ai. Một số trong những "fan hâm mộ" trên khi được hỏi tên thật của Nathan Lee đều ậm ự và không biết trả lời. Điều này làm dấy lên nghi vấn của cộng đồng mạng là nhóm "thánh hóng" này được Nathan Lee thuê để tăng sự "hùng hậu" trong màn đọ chiến.
Thực tế, việc thuê người đóng giả làm fan để gây náo động hoặc ngồi lấp cho kín chỗ trong các sự kiện không mấy xa lạ. Tuy nhiên trong vụ việc của Nathan Lee thì lại khác, nhiều người cho rằng "ông hoàng đồ hiệu" thuê người để làm "sang" cho mình trong cuộc chiến căng đét chưa có hồi kết.