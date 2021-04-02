Nathan Lee lên tiếng, đáp trả cực gắt 'tao cười vào mặt mày' trước phản hồi của Ngọc Trinh

Cụ thể, sáng ngày 2/4, trên trang cá nhân của Nathan Lee đã lên tiếng chỉ rõ đích danh Ngọc Trinh và thẳng thắn bộc lộ: "Tao cười vào mặt mày!". Trước đó, ngay sau khi tin tức Ngọc Trinh bị mất trộm được đăng tải, vô tình trên story của Nathan Lee cũng chia sẻ dòng trạng thái: "Tiền bạc không quan trọng cơ mà ngu dốt thì vẫn mãi là ngu dốt!".

Trong khi tin tức về sự việc Ngọc Trinh khai báo bị mất trộm BST đồng hồ trị giá 13 tỷ còn chưa nguôi. Mới đây, người đẹp gốc Trà Vinh lại vướng vào vụ "lùm xùm" với nam ca sĩ, người mẫu Nathan Lee .

Hai người dường như không ai chịu nhường ai. Mới đây, tối ngày 1/4, khi nhận thấy phản ứng từ Ngọc Trinh, Nathan Lee chia sẻ dòng trạng thái cực kỳ thâm thúy: "Anh bận kiếm tiền, bận tiêu tiền và hưởng thụ cuộc sống nên các em dưới đáy xã hội hãy tém tém lại nha, nhất là khi anh chưa một lần nhắc tên các em! Còn tự nhận mình ngu dốt, nhận luôn mình là *** thì... chúc mừng!"

Mặc dù không chỉ rõ người nào hay chỉ là câu nói vu vơ. Nhưng phía Ngọc Trinh lại có những phản hồi "đáp trả" lại nam người mẫu: "Không hiểu sao cứ thích cười và mỉa mai trên sự mất mát của người khác như vậy! Ok tôi chúc các bạn vui".

Nathan Lee chia sẻ hình ảnh kèm câu nói cực kì thâm thúy - Ảnh: FB

Chưa dừng lại ở đó, người mẫu còn cho biết mối liên hệ giữa hai người trong quá khứ, lần này anh không "úp mở", "bóng gió" như trước mà còn đưa ra bằng chứng chỉ rõ Ngọc Trinh, nhờ đâu mà người đẹp có được ngày vinh quang như hôm nay.

"Chuyện kể rằng, cách đây 9 năm, anh giám đốc đẹp trai của một tờ tạp chí thời trang, khi đó còn đang tích cực hoạt động nghệ thuật và đang nổi đình nổi đám, cho phóng viên phỏng vấn một cô người mẫu quèn nọ, một bài phỏng vấn nhạt hơn nước ốc nhưng có một câu do phóng viên đưa vô mà sau này trở thành một cơn sốt cho tới giờ phút này cả nước vẫn nhớ tới: Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à! Chính anh chàng đẹp trai là người đã tự tay gửi mail bài phỏng vấn này cho tất cả các trang báo mạng, khiến bài phỏng vấn đó tạo nên một cơn địa chấn và câu nói đó trở thành bất hủ. Thậm chí, khi vô số người tấn công cô gái đó, anh vẫn một mực bảo vệ cô ta. Nhưng cũng nhờ vào câu nói ấy, cuộc đời cô ta bước sang trang mới. Rồi một ngày, tự nhiên anh chàng đẹp trai "được" cắn quá trời dù chẳng bao giờ nhắc đến tên cô nàng nọ. Cho phép tao cười vào mặt mày một phát!" - Nathan Lee kể lại câu chuyện.

Nguyên văn dòng trạng thái của Nathan Lee - Ảnh: FB

Nathan Lee chia sẻ câu chuyện quá khứ về Ngọc Trinh - Ảnh: FB

Bài viết của anh vừa đăng tải đã thu hút nhiều Netizens, nhận được vô số ý kiến bàn tán từ cư dân mạng, trong đó có cả bình luận cùng chiều cũng như trái chiều. Có người cho rằng Nathan Lee chỉ là muốn nổi tiếng nên cố tình "dựng trò" câu "fame". Nhưng ý kiến đó nhanh chóng bị bác bỏ, vì gia cảnh và khối tài sản "kếch xù" của Nathan Lee được cho là "có gộp 5 Ngọc Trinh lại cũng không bằng" - Một người để lại bình luận.

Những nhận xét từ phía cư dân mạng - Ảnh: FB

Sau khi bị Nathan Lee chỉ đích danh, sáng ngày 2/4, Ngọc Trinh đã có phản ứng mới nhất trên mạng xã hội. Trên story Instagram, cô đăng tải nội dung: "Người phóng khoáng khiến người khác tôn trọng chứ không phải kính sợ. Họ chân thành với bạn bè, hiếu thuận với mẹ cha. Đứng ở trên cao nhưng không bao giờ khiến người khác cảm thấy mình cao hơn người ta, vì vậy họ dễ dàng có được sự ngưỡng mộ từ người khác. Họ trầm ổn hay suy nghĩ, năng học hỏi, không ngần ngại khó khăn, không bao giờ từ bỏ. Họ luôn mở rộng tầm nhìn, có thể nhảy cao được bao nhiêu sẽ nhảy cao bấy nhiêu, có thể đi xa được đến đâu sẽ đi xa bấy nhiêu".

Chưa rõ ngụ ý của Ngọc Trinh có phải muốn nhắc đến Nathan Lee hay không nhưng dòng trạng thái này đang được dư luận chú ý.

Được biết, Nathan Lee sinh tại Hà Nội, lớn lên tại New York, Paris. Anh trở thành người mẫu từ năm 17 tuổi, từng là gương mặt Á châu sáng giá của hãng Elite Model Management. Năm 2008, Nathan Lee trở về Việt Nam tham gia showbiz, không phải với tư cách một người mẫu mà là một ca sĩ – nhạc sĩ. Sau này, rút khỏi giới showbiz, anh đứng trên cương vị là một nhà doanh nhân thành đạt, có nhiều khối tài sản lớn. Tiếng tăm của Nathan Lee trong giới kinh doanh, dù là trong nước lẫn ngoài nước đều vang xa.

Nathan Lee trước kia từng làm ca sĩ, diễn viên nhưng giờ được biết đến là doanh nhân thành đạt - Ảnh: Internet

Gia thế của Nathan Lee cũng thuộc hạng "khủng". Gia đình anh sở hữu một loạt các resort trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu căn villa hơn 3.000 tỉ và nhiều bất động sản khác.