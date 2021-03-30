Ghen tị với 'con nhà người ta', Á hậu Phương Anh tốt nghiệp bằng giỏi đại học RMIT

Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh vừa nhận bằng tốt nghiệp Đại học RMIT, không nằm ngoài kỳ vọng của người hâm mộ, cô đã chứng minh bản thân chuẩn "con nhà người ta" trong lễ tốt nghiệp.

Sáng nay ngày 30/3, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh vừa nhận bằng tốt nghiệp Đại học RMIT - 1 trong những ngôi trường danh giá cho giới con nhà giàu tại Việt Nam. Không nằm ngoài kỳ vọng của người hâm mộ, Á hậu Phương Anh đã chứng minh chuẩn "con nhà người ta" trong lễ tốt nghiệp. Á hậu Phương Anh đã chứng minh chuẩn "con nhà người ta" trong lễ tốt nghiệp - Ảnh: Instagram Là 1 trong những tân binh của hội nàng hậu showbiz Việt, nhưng nhan sắc của Phương Anh vô cùng nổi bật. Được thấy qua buổi lễ, mặc dù make up sương sương nhưng cô vẫn rất xinh đẹp và nổi bật giữa đám đông.

Mặc dù make up sương sương nhưng Phương Anh vẫn rất xinh đẹp và nổi bật giữa đám đông - Ảnh: Instagram Theo như chia sẻ của Phương Anh, cô tốt nghiệp loại giỏi với điểm số 3,5/4 và là thủ khoa của ngành Hệ thống quản lí thông tin tại Đại học RMIT. Được biết trước đó, Phương Anh là thủ khoa đầu vào khối song ngữ của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Cô tốt nghiệp THPT với điểm trung bình học tập đứng nhất lớp với 9,5 trong 3 năm liên tiếp.

Chia sẻ về việc chọn ngành học, Phạm Ngọc Phương Anh cho biết, năm 2016 sau khi tốt nghiệp THPT cô thi Đại học đạt 25,75 điểm và đậu vào ngành kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương. Ngoài ra, với thành tích học tập xuất sắc cô còn được được tuyển thẳng vào Khoa tiếng Pháp của Trường Đại học Ngoại thương và Khoa học máy tính Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Đồng thời, cô cũng được nhận học bổng toàn phần 4 năm tại Trường Đại học RMIT. Phương Anh được nhận học bổng toàn phần 4 năm tại Trường Đại học RMIT - Ảnh: Instagram Phát biểu trong lễ tốt nghiệp, Á hậu Hoa Hậu Việt Nam 2020 bày tỏ: "Phương Anh rất vui vì đã hoàn thành xong một chặng đường trong đời mình. Đặc biệt, Phương Anh hạnh phúc hơn nữa vì ngày hôm nay có gia đình và bạn bè ở bên mình". Ngay khi nàng hậu vừa khoe thành tích khủng lên trang cá nhân đã nhận về rất nhiều lời chúc mừng, khen ngợi đến từ các ngôi sao Vbiz cho cô gái 23 tuổi vừa xinh lại tài giỏi. Nhiều khen ngợi đến từ các ngôi sao Vbiz cho cô gái 23 tuổi vừa xinh lại tài giỏi - Ảnh: FB Trong đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã gửi một bình luận gây chú ý: "Chúc mừng hoa hậu tri thức của em". Và Ngọc Thảo, dù đang ở Thái Lan hậu Miss Grand nhưng cũng gửi lời chúc cho Phương Anh: "Chúc mừng chị yêu". Ngọc Thảo dù đang ở Thái Lan hậu Miss Grand nhưng cũng gửi lời chúc cho Phương Anh - Ảnh: FB Sắp tới Phương Anh chuẩn bị dự thi Hoa hậu Quốc Tế, hiện tại cô nàng Á hậu đang học thêm tiếng Nhật, văn hóa bên đây cũng như rèn luyện hình thể để chuẩn bị cho cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

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