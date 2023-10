Sáng ngày 30/3, người mẫu Ngọc Trinh trình báo sự việc bị mất trộm bộ sưu tập đồng hồ trị giá 13 tỷ đồng, bao gồm hơn 10 cái thuộc các nhãn hàng nổi tiếng khác nhau.

Sáng ngày 30/3, phòng Cảnh sát hình sự (PC02), công an TP.HCM cho hay, vừa tiếp nhận đơn trình báo của Trịnh Ngọc Trinh (tức người mẫu Ngọc Trinh, SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú TP.HCM) về việc bị mất trộm bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá tới 13 tỷ đồng.

Trước đó, Ngọc Trinh đã đã đến đội hình sự Công an TP Thủ Đức trình báo vụ việc. Được biết, nơi xảy ra vụ mất cắp xảy ra ngay tại căn nhà ở phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức của người mẫu. Sau khi lấy lời khai của nạn nhân và tiến hành khám nghiệm hiện trường, công an TP.Thủ Đức đã chuyển giao hồ sơ cho Phòng PC02, Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra xử lý.

Theo đó, bộ sưu tập đồng hồ bị mất của Ngọc Trinh gồm hơn 10 chiếc thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng, tổng cộng lên đến 13 tỷ đồng.

Ngọc Trinh được biết đến là "nữ hoàng nội y" có nhan sắc, cô là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận.

