Nữ ca sĩ Vy Oanh diện váy ren 'khoe' bụng bầu gợi cảm

Vy Oanh mới đây đã đăng tải trên trang cá nhân hai bộ ảnh mang thai 8 tháng, khác với 2 lần sinh đầu khá kín tiếng, nữ ca sĩ 8X lần này đã chủ động tuyên bố sắp có thêm em bé thứ 3 và diện trang phục bầu vô cùng gợi cảm.

Thứ hai đầu tuần, trên trang cá nhân facebook của Vy Oanh đã rực rỡ những hình ảnh chụp kỉ niệm 8 tháng thai kỳ. Trong hai bộ ảnh, nữ ca sĩ "Đồng xanh" lựa chọn hai kiểu trang phục khác nhau và phong cách cũng riêng biệt với cùng một địa điểm, phông nền xanh của cây cối. Trước đó, khi thông báo về việc mình sắp sinh em bé lần thứ 3, nữ ca sĩ đã khiến không ít các bạn bè, đồng nghiệp và khán giả được một phen bất ngờ. Bởi thời gian 1 năm vừa qua, Vy Oanh dường như "ở ẩn", cô không tham gia các hoạt động showbiz mà ở nhà phụ giúp công việc kinh doanh và dưỡng thai cho tốt.

Trong giai đoạn mang thai đến nay được 8 tháng, nữ ca sĩ 8X đã tăng gần 10kg, nhưng dường như bà mẹ hai con này rất biết "chăm chút" cho cơ thể của mình. Khác với nhiều người, khi mang thai thường bị "phá" dáng, nhưng trong bộ ảnh mới cho thấy, Vy Oanh vẫn xinh đẹp, quyến rũ hơn nữa thần sắc còn ngút ngàn, mang đậm chất riêng của phong cách mẹ bầu. Vy Oanh chụp bộ ảnh kỉ niệm 8 tháng mang bầu em bé thứ 3 cùng với 'tiểu công chúa' nhỏ trong nhà - Ảnh: FB Mặc dù tăng gần 10kg nhưng nữ ca sĩ 'Đồng xanh' vẫn thần sắc ngút ngàn - Ảnh: FB Vy oanh diện váy ren khoe bụng bầu, vóc dáng thon gọn của mẹ hai con khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh: FB Nữ ca sĩ tạo dáng khoe đôi chân thon dài, nhìn cô vô cùng dịu dàng và nữ tính - Ảnh: FB Theo nhiều thông tin cho biết, khác với hai lần trước, cô sinh nhóc Voi và bé Tuệ An ở Mỹ, nhưng vì đại dịch Covid-19 trong thời gian này hoành hành, nên cả nhà dự định dự tính hạ sinh đứa bé thứ 3 tại Việt Nam. Hiện tại, mọi người trong gia đình đang rất háo hức, mong chờ sự xuất hiện của thành viên mới, đặc biệt là hai "anh chị nhỏ".

Cả nhà háo hức, mong chờ sự xuất hiện của thành viên mới - Ảnh: FB Trong một lần phỏng vấn báo chí, nữ ca sĩ đã chia sẻ rằng cô luôn đặt hạnh phúc gia đình lên tất thảy mọi việc. "Gia đình đôi khi cũng có những trục trặc, chính vì vậy mới cần người phụ nữ phải vun vén, chăm sóc, giống như chăm bón cây cối mỗi ngày, không đơn thuần tự nhiên có được. Cuộc sống gia đình là một hành trình khó nhất trong những điều tôi làm, ai lấy chồng rồi sẽ hiểu. Thời con gái, công việc vẫn là công việc, có làm gì cũng không phải nghĩ ngợi, lo lắng. Còn khi lấy chồng, rất nhiều thứ phải để tâm. Đối với tôi, thành công là có một gia đình ấm êm, hạnh phúc". Hiện tại, bên cạnh cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc, không những đảm nhận tốt vai trò người vợ, người mẹ mà Vy Oanh còn rất thành công trên con đường sự nghiệp kinh doanh riêng.

Sau khi trở thành phu nhân Phan Thành, Primmy Trương hết trổ tài nấu nướng đến khoe nhà 'view tiền tỷ' gây choáng ngợp Cuộc sống của Primmy Trương lại khiến dân tình chú ý hơn sau khi trở thành bà xã Phan Thành. Ai cũng tò mò muốn biết công cuộc làm dâu nhà thiếu gia Phan Thành của người đẹp này thế nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-ca-si-vy-oanh-dien-vay-ren-khoe-bung-bau-goi-cam-400185.html