Sốc: Nathan Lee lần đầu phát ngôn 'nhẹ nhàng' và 'đẳng cấp', netizen vẫn 'mắt tròn mắt dẹt' vì những thông tin 'căng như dây đàn' dù chưa được kiểm chứng

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng không ngừng náo loạn vì cuộc "khẩu chiến" liên hồi giữa Nathan Lee với Ngọc Trinh. Tối 21/4, dư luận tiếp tục một phen bất ngờ khi nam ca sĩ Cao Thái Sơn lên tiếng bảo vệ Ngọc Trinh và trở thành mũi dùi "công kích" kế tiếp của "ông hoàng thị phi".

Nathan Lee ám chỉ Cao Thái Sơn là 'trai bao giẻ rách'

Cao điểm, Nathan Lee gọi Cao Thái Sơn là "trai bao giẻ rách", đổi lại, giọng ca "Con đường mưa" ẩn ý đàn anh là "mất dạy và vô giáo dục". Sau màn "dằn mặt", bốp chát qua lại hai bên khiến dư luận phẫn nộ vì những từ ngữ thô tục được "phát ra" từ giới nghệ sĩ, mới đây, Nathan Lee tiếp tục có bài chia sẻ mới "nhẹ nhàng" khác hẳn phong cách "công kích" trực tiếp bằng từ ngữ nặng nề ngày thường. Thế nhưng, qua chia sẻ này, Nathan Lee vẫn khiến công chúng "mắt tròn mắt dẹt" vì ẩn ý nhắm đến quá khứ của Cao Thái Sơn, đồng thời gọi anh là "người đàn ông trong bóng đêm".