Sốc: Nathan Lee lần đầu phát ngôn 'nhẹ nhàng' và 'đẳng cấp', netizen vẫn 'mắt tròn mắt dẹt' vì những thông tin 'căng như dây đàn' dù chưa được kiểm chứng

Vbiz tiếp tục "sóng gió" giữa loạt khẩu chiến liên quan đến nam ca sĩ Nathan Lee.
- Thách đấu 'đại chiến siêu xe' với Ngọc Trinh, Nathan Lee dính nghi vấn 'tự biên tự diễn', thuê 'hậu cung' rầm rộ để phô trương 'thế lực'
- Bị Nathan Lee gọi là 'trai bao giẻ rách', Cao Thái Sơn đáp trả: 'Nghệ sĩ nổi tiếng có sở thích muốn hạ thấp người khác để miệt thị là không nên'
Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng không ngừng náo loạn vì cuộc "khẩu chiến" liên hồi giữa Nathan Lee với Ngọc Trinh. Tối 21/4, dư luận tiếp tục một phen bất ngờ khi nam ca sĩ Cao Thái Sơn lên tiếng bảo vệ Ngọc Trinh và trở thành mũi dùi "công kích" kế tiếp của "ông hoàng thị phi".
Cao điểm, Nathan Lee gọi Cao Thái Sơn là "trai bao giẻ rách", đổi lại, giọng ca "Con đường mưa" ẩn ý đàn anh là "mất dạy và vô giáo dục". Sau màn "dằn mặt", bốp chát qua lại hai bên khiến dư luận phẫn nộ vì những từ ngữ thô tục được "phát ra" từ giới nghệ sĩ, mới đây, Nathan Lee tiếp tục có bài chia sẻ mới "nhẹ nhàng" khác hẳn phong cách "công kích" trực tiếp bằng từ ngữ nặng nề ngày thường. Thế nhưng, qua chia sẻ này, Nathan Lee vẫn khiến công chúng "mắt tròn mắt dẹt" vì ẩn ý nhắm đến quá khứ của Cao Thái Sơn, đồng thời gọi anh là "người đàn ông trong bóng đêm".
Cụ thể, Nathan Lee đề cập đến lý do tại sao lại "nhắm" vào nam ca sĩ Cao Thái Sơn: "Đã bao giờ tôi tự KIẾM CHUYỆN với bất kì ai? Không hề. Tôi chỉ tự bảo vệ mình, không cho phép mình câm nín trước những điều bẩn thỉu mà người khác ném lên mình. Bạn có thể ngồi im khi người khác cưỡi lên đầu và cười nhếch mép không?".
Ngoài ra, trong bài viết, Nathan Lee còn tiết lộ thông tin khó tin: "Tôi chỉ nhận thua ngay nếu “bạn” đòi so thành tích moi được tiền từ bao nhiêu người đàn ông, phá tan nát hạnh phúc bao nhiêu gia đình, thậm chí khiến người ta phải tự sát nhưng bản thân mình vẫn điềm nhiên cặp kè cùng người khác. Cái đó tôi thua, vì tôi không làm được".
Hiện tại, những thông tin này chưa được xác thực tính đúng sai, chỉ được đưa một chiều từ phía Nathan Lee nhưng vẫn khiến dân tình xôn xao bàn tán. Có lẽ, loạt tình tiết mới trong drama căng đét này vẫn chưa dừng lại...
Nguyên văn bài chia sẻ của Nathan Lee
"Sáng sớm mở mắt dậy thấy quá trời tin nhắn. 90% khuyên mình đừng dây với “đối tượng” kia, số ít còn lại là những người bạn lâu năm nói mình đừng nóng nảy. Ok cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người. Tôi hiểu và sẽ cố “nhẹ nhàng” và “đẳng cấp” như ai đó.
Bạn ơi, người con nào cũng có quyền tự hào về gia đình mình. Tôi cũng có quyền đó.... Cha mẹ luôn dạy tôi điều đúng, không cho phép tôi làm điều sai trái. Nhờ sự giáo dục của cha mẹ, tôi có thể tự hào rằng mình đã sống một cuộc sống không bị vấy bẩn bởi toan tính, không phải đánh đổi thân xác, danh dự lấy tiền bạc, lợi ích và đặc biệt, không hãm hại bất cứ ai! Cảm ơn 2 vị phụ huynh ưu tú!
Các bạn có thể yêu hoặc ghét, đó là lựa chọn của mỗi người. Nhưng làm ơn nhìn lại, đã bao giờ tôi tự KIẾM CHUYỆN với bất kì ai? Không hề. Tôi chỉ tự bảo vệ mình, không cho phép mình câm nín trước những điều bẩn thỉu mà người khác ném lên mình. Bạn có thể ngồi im khi người khác cưỡi lên đầu và cười nhếch mép không?
Tôi biết tính mình nóng nảy, hay phản ứng mạnh và không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu muốn dùng văn thì tôi - một giám đốc tạp chí thời trang đời đầu - sẵn sàng tiếp bất cứ ai. Muốn thi hát hay sáng tác, hoà âm phối khí, tôi cũng rất sẵn lòng.
Tôi chỉ nhận thua ngay nếu “bạn” đòi so thành tích moi được tiền từ bao nhiêu người đàn ông, phá tan nát hạnh phúc bao nhiêu gia đình, thậm chí khiến người ta phải tự sát nhưng bản thân mình vẫn điềm nhiên cặp kè cùng người khác. Cái đó tôi thua, vì tôi không làm được. Vì từ nhỏ, tôi luôn được giáo dục nghiêm khắc rằng: Sinh ra là con người, phải sống có NHÂN TÍNH!
Hôm nay nhẹ nhàng và hi vọng, đạt tới “đẳng cấp” bạn mong muốn. Dù mỗi khi nghĩ về bạn, mình vẫn phải luôn kiềm chế để không bật lên một tiếng chửi thề, “người đàn ông trong bóng đêm” ạ!".