Trước loạt 'phản pháo' dọa 'gặp đâu đánh đó', Cao Thái Sơn 'rục rịch' đệ đơn kiện Nathan Lee dù ở Mỹ hay Việt Nam

Hậu trường 23/04/2021 09:41

Tạm khép lại những ngày tháng drama với Ngọc Trinh, Nathan Lee tiếp tục "dây" vào loạt "đấu khẩu" "căng đét" với Cao Thái Sơn. Cả 2 đều có động thái "dữ dội", người đòi đánh, kẻ đòi kiện ra tòa, quyết tâm dành phần thắng về mình.

Sau 2 ngày "đại chiến võ mồm" với Nathan Lee trên mạng xã hội, Cao Thái Sơn có động thái mạnh bạo hơn, nam ca sĩ tiết lộ đã chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ để hầu tòa cùng với giọng ca "cơn mưa hạ".

Cụ thể, vào ngày 22/4 vừa qua, Nathan Lee đã có loạt bài viết trên trang cá nhân "phản pháo" lại Cao Thái Sơn ngay sau khi nam ca sĩ này công khai bênh vực Ngọc Trinh trên mạng xã hội. Trong bài viết của mình, Nathan Lee nhấn mạnh anh sẽ công khai quá khứ "lừa tiền, gạt tình" của Cao Thái Sơn nếu còn tiếp tục "nhiều chuyện".

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 Cao Thái Sơn tiết lộ sẽ đệ đơn kiện nếu Nathan Lee và một nhân vật A.N (sống tại Mỹ) còn có những phát ngôn sai sự thật về bản thân mình - Ảnh: Internet

Trong đó, đáng chú ý nhất là việc Cao Thái Sơn khẳng định tiền và tài sản hiện tại là do một tay anh gầy dựng nên, không có việc "lừa tiền, gạt tình" như Nathan Lee đã nói. Anh cũng không quên tiết lộ sẽ đệ đơn kiện nếu Nathan Lee và một nhân vật A.N (sống tại Mỹ) còn có những phát ngôn sai sự thật như vậy.

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Màn đấu khẩu giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn dường như không có hồi kết - Ảnh minh họa: Internet

"Và tôi cũng cảnh cáo người tên ****, là chủ tiệm phở **** tại Mỹ và Nathan Lee. Bất cứ phát ngôn nào của các anh sai sự thật hoặc không có kiểm chứng của toà án hoặc Bộ Công An Việt Nam ảnh hưởng tới tinh thần và danh dự của tôi sẽ là bằng chứng trước tòa tại Việt Nam và tại Mỹ. Tôi sẽ làm việc tới cùng với luật sư riêng của tôi!". Chưa hết, anh còn chúc đối phương: "Chúc các anh may mắn". - Trích bài viết của Cao Thái Sơn.

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Phía Nathan Lee lập tức có động thái trả lời - Ảnh minh họa: Internet

Phía Nathan Lee cũng không chịu thua, lập tức có động thái đáp trả: "Nhân tiện em Sơn (who obviously doesn't know shit about the American laws!) đòi kiện anh (tao tiếp tục cười ***!) Anh có vài câu hỏi dành cho chính phủ Mỹ: Bạn Sơn qua Mỹ bằng đường nào? Kết hôn giả với ai? Những lần bạn Sơn qua Mỹ diễn có working visa và có nộp thuế hay không? Bố anh làm ngoại giao, để anh hỏi!".

Trước những bài viết "đấu khẩu" qua lại liên tục trên mạng xã hội, nhiều khán giả lo lắng sự việc sẽ ngày càng tệ và không có hồi kết. Trong khi fan hâm mộ đều ra sức "khuyên ngăn" thần tượng thì cả Nathan Lee và Cao Thái Sơn đều không có động thái ngừng lại, cả 2 còn ngầm ẩn ý "chiến đấu đến cùng". 

Đứng giữa 'tâm bão' dư luận, Cao Thái Sơn điềm nhiên 'thách đấu' Nathan Lee: 'Nếu đủ bản lĩnh, cứ đấm thử!'

Đứng giữa 'tâm bão' dư luận, Cao Thái Sơn điềm nhiên 'thách đấu' Nathan Lee: 'Nếu đủ bản lĩnh, cứ đấm thử!'

Trước sự đe dọa của Nathan Lee, Cao Thái Sơn đăng tải hình ảnh giơ "nắm đấm", mang ý nghĩa "thách đấu" với giám đốc "thìa vàng".

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