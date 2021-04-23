Dạ tiệc 'giới thượng lưu' của Nathan Lee tốn 400 tỷ nhưng netizen lên tiếng: 'Sơ sài và lộn xộn, chắc để đánh tiếng mà thôi'

Hậu trường 23/04/2021 10:49

Gần đây, Nathan Lee là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên khắp "hang cùng ngõ hẹp" của mạng xã hội. Bên cạnh cuộc đối đầu với Ngọc Trinh thì vừa qua nam ca sĩ đã gây xôn xao với "dạ tiệc trăm tỷ" quy tụ nhiều nghệ sĩ nhưng lại khiến nhiều người thất vọng.

Trước đó, Nathan Lee từng tiết lộ với truyền thông, anh đã chi 400 tỷ đồng để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc này. Ngoài sự hoành tráng sang trọng thì bữa tiệc còn gây ấn tượng khi nam ca sĩ cho biết khách đến dự cũng sẽ nhận được những phần quà giá trị như du lịch đến khách sạn 7 sao ở Dubai, biệt thự, du thuyền...

Bên cạnh đó, truyền thông cũng đưa tin Nathan Lee tuyên bố sẽ chuẩn bị đầu bếp riêng đem đến những món ăn xứng tầm đẳng cấp cho suốt bữa tiệc.

nathan lee 1
Nathan Lee từng tiết lộ với truyền thông, anh đã chi 400 tỷ đồng để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sự sang trọng, đẳng cấp chỉ là do Nathan Lee "tự biên tự diễn". Bởi hình ảnh chụp được trong bữa tiệc khiến nhiều người phải lắc đầu. Theo chia sẻ của khách mời, khu diễn ra "dạ tiệc thượng lưu" này nằm ở sảnh một nhà hàng, với không gian nhỏ hẹp, nóng bức.

nathan lee 2
 Những món 'finger food' khá bình thường, không có gì đặc biệt so với đồ ăn ở các nhà hàng tầm trung - Ảnh: Internet
nathan lee 3
Bữa tiệc bị cho là sơ sài và quá lộn xộn - Ảnh: Internet
nathan lee 4
Món ăn được cho là không có gì đặc biệt và sang trọng - Ảnh: Internet
nathan lee 5
Một số khách mời trong bữa tiệc của Nathan Lee - Ảnh: Internet

Không những thế, các món ăn "đẳng cấp, xứng tầm" mà Nathan Lee từng quảng cáo chỉ là những món "finger food" khá bình thường, không có gì đặc biệt so với đồ ăn ở các nhà hàng tầm trung. Kể cả loại rượu được Nathan Lee tâng bốc lên với giá tiền tỷ cũng bị cho là chỉ có giá từ 1-2 triệu đồng trên thị trường.

Sự trái ngược của bữa tiệc khiến nhiều khách mời cũng như netizen đặt ra nghi vấn "phải chăng đây chỉ là PR, đánh tiếng?". Tuy có nhiều lời đồn đoán nhưng chính chủ Nathan Lee vẫn chưa có động thái lên tiếng giải thích. Nhiều cư dân mạng cho rằng nam ca sĩ đang “bận” “set kèo” với Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn.

Trước loạt 'phản pháo' dọa 'gặp đâu đánh đó', Cao Thái Sơn 'rục rịch' đệ đơn kiện Nathan Lee dù ở Mỹ hay Việt Nam

Trước loạt 'phản pháo' dọa 'gặp đâu đánh đó', Cao Thái Sơn 'rục rịch' đệ đơn kiện Nathan Lee dù ở Mỹ hay Việt Nam

Tạm khép lại những ngày tháng drama với Ngọc Trinh, Nathan Lee tiếp tục "dây" vào loạt "đấu khẩu" "căng đét" với Cao Thái Sơn. Cả 2 đều có động thái "dữ dội", người đòi đánh, kẻ đòi kiện ra tòa, quyết tâm dành phần thắng về mình.

Xem thêm
Từ khóa:   dạ tiệc của Nathan Lee ca sĩ Nathan Lee dạ tiệc trăm tỷ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 50 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026