Gần đây, Nathan Lee là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên khắp "hang cùng ngõ hẹp" của mạng xã hội. Bên cạnh cuộc đối đầu với Ngọc Trinh thì vừa qua nam ca sĩ đã gây xôn xao với "dạ tiệc trăm tỷ" quy tụ nhiều nghệ sĩ nhưng lại khiến nhiều người thất vọng.

Trước đó, Nathan Lee từng tiết lộ với truyền thông, anh đã chi 400 tỷ đồng để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc này. Ngoài sự hoành tráng sang trọng thì bữa tiệc còn gây ấn tượng khi nam ca sĩ cho biết khách đến dự cũng sẽ nhận được những phần quà giá trị như du lịch đến khách sạn 7 sao ở Dubai, biệt thự, du thuyền... Bên cạnh đó, truyền thông cũng đưa tin Nathan Lee tuyên bố sẽ chuẩn bị đầu bếp riêng đem đến những món ăn xứng tầm đẳng cấp cho suốt bữa tiệc.

Nathan Lee từng tiết lộ với truyền thông, anh đã chi 400 tỷ đồng để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sự sang trọng, đẳng cấp chỉ là do Nathan Lee "tự biên tự diễn". Bởi hình ảnh chụp được trong bữa tiệc khiến nhiều người phải lắc đầu. Theo chia sẻ của khách mời, khu diễn ra "dạ tiệc thượng lưu" này nằm ở sảnh một nhà hàng, với không gian nhỏ hẹp, nóng bức. Những món 'finger food' khá bình thường, không có gì đặc biệt so với đồ ăn ở các nhà hàng tầm trung - Ảnh: Internet Bữa tiệc bị cho là sơ sài và quá lộn xộn - Ảnh: Internet Món ăn được cho là không có gì đặc biệt và sang trọng - Ảnh: Internet Một số khách mời trong bữa tiệc của Nathan Lee - Ảnh: Internet Không những thế, các món ăn "đẳng cấp, xứng tầm" mà Nathan Lee từng quảng cáo chỉ là những món "finger food" khá bình thường, không có gì đặc biệt so với đồ ăn ở các nhà hàng tầm trung. Kể cả loại rượu được Nathan Lee tâng bốc lên với giá tiền tỷ cũng bị cho là chỉ có giá từ 1-2 triệu đồng trên thị trường.

Sự trái ngược của bữa tiệc khiến nhiều khách mời cũng như netizen đặt ra nghi vấn "phải chăng đây chỉ là PR, đánh tiếng?". Tuy có nhiều lời đồn đoán nhưng chính chủ Nathan Lee vẫn chưa có động thái lên tiếng giải thích. Nhiều cư dân mạng cho rằng nam ca sĩ đang “bận” “set kèo” với Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn.

Trước loạt 'phản pháo' dọa 'gặp đâu đánh đó', Cao Thái Sơn 'rục rịch' đệ đơn kiện Nathan Lee dù ở Mỹ hay Việt Nam Tạm khép lại những ngày tháng drama với Ngọc Trinh, Nathan Lee tiếp tục "dây" vào loạt "đấu khẩu" "căng đét" với Cao Thái Sơn. Cả 2 đều có động thái "dữ dội", người đòi đánh, kẻ đòi kiện ra tòa, quyết tâm dành phần thắng về mình.

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