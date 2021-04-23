Căng đét: Nathan Lee chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh, đòi bồi thường 30 tỉ, tuyên bố nắm nhiều bằng chứng về Cao Thái Sơn

Hậu trường 23/04/2021 12:19

Sau khi hẹn livestream trên trang cá nhân, Nathan Lee tuyên bố kiện Ngọc Trinh, đòi bồi thường 30 tỉ, Cao Thái Sơn cũng "dính đạn".

Nathan Lee chính thức mời luật sư vào cuộc sau loạt drama gần đây. Đáng chú ý, anh còn thẳng thừng tuyên bố chính thức "khởi kiện ekip Ngọc Trinh, đòi bồi thường số tiền 30 tỷ vì những gì họ gây ra trong thời gian vừa qua".

Nathan Lee còn khẳng định bản thân là một cây đại thụ đầy kiêu hãnh. Anh nói: "Sống không ra gì, bọn em không ra gì và không ra gì hết. Ekip Ngọc Trinh thoái mạ hình ảnh và làm tổn thương tinh thần. Tuy nhiên tôi rất may mắn vì tôi là một người tốt, tôi không sợ gì hết". 

Căng đét: Nathan Lee chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh, đòi bồi thường 30 tỉ, tuyên bố nắm nhiều bằng chứng về Cao Thái Sơn - Ảnh 1
 Nathan Lee cùng luật sư chính thức khởi kiện đòi ekip Ngọc Trinh bồi thường 30 tỉ - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, Nathan Lee còn tự cho mình là "ổ kiến lửa", gay gắt cho biết "tụi em ngu, rất ngu khi động vào anh". Ngoài ra, Nathan Lee còn tố Ngọc Trinh và ekip cho fan "vào nhà thóa mạ anh".

Căng đét: Nathan Lee chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh, đòi bồi thường 30 tỉ, tuyên bố nắm nhiều bằng chứng về Cao Thái Sơn - Ảnh 2
Lùm xùm giữa Ngọc Trinh và Nathan Lee thời gian qua liên tục kéo dài - Ảnh: Internet

Sau đó, Nathan Lee không bỏ qua Cao Thái Sơn, anh khẳng định "em rất nhiều phốt". Nam ca sĩ còn cho rằng Cao Thái Sơn không là gì trong mắt của Nathan Lee. Anh còn thẳng thắn cho rằng Cao Thái Sơn là "ngu dốt". Ngoài ra, Nathan Lee còn tố Cao Thái Sơn trốn thuế khi lưu diễn tại Mỹ và là "trai bao rẻ tiền".

Căng đét: Nathan Lee chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh, đòi bồi thường 30 tỉ, tuyên bố nắm nhiều bằng chứng về Cao Thái Sơn - Ảnh 3
 Cao Thái Sơn cũng bị Nathan Lee khởi kiện - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ekip của Ngọc Trinh thì Nathan Lee còn cho biết, anh chính thức khởi kiện Cao Thái Sơn vì đã thóa mạ mình. Nathan Lee còn mạnh miệng tuyên bố, Cao Thái Sơn cần bất kỳ bằng chứng gì anh cũng có thể đưa ra. Đồng thời Nathan Lee còn gay gắt tố Cao Thái Sơn là "bắt người khác post những thứ xấu xa về anh", "em ở Mỹ chỉ là ở nhờ".

Vậy là cả Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn đều bị Nathan Lee khởi kiện. Thông tin này khiến dư luận vô cùng chấn động. Với động thái này, cộng đồng mạng cho rằng drama giữa bộ ba Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn và Nathan Lee sẽ còn tiếp tục kéo dài và cuộc chiến ngày càng căng thẳng, quyết liệt hơn. Thậm chí, bây giờ trận chiến chỉ mới là bắt đầu.

Cao Thái Sơn, Nathan Lee hẹn livestream 'đấu tố', dân tình nóng lòng không biết nên xem bên nào

Cao Thái Sơn, Nathan Lee hẹn livestream 'đấu tố', dân tình nóng lòng không biết nên xem bên nào

Cao Thái Sơn tố Nathan Lee ở nhà thuê, Nathan Lee thẳng thắn chửi "ngu" còn hẹn giờ livestream "bóc phốt" khiến tình hình trở nên vô cùng căng thẳng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Thái Sơn kiện Nathan Lee Nathan Lee Nathan Lee khởi kiện Ngọc Trinh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 50 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026