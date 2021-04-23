Căng đét: Nathan Lee chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh, đòi bồi thường 30 tỉ, tuyên bố nắm nhiều bằng chứng về Cao Thái Sơn

Sau khi hẹn livestream trên trang cá nhân, Nathan Lee tuyên bố kiện Ngọc Trinh, đòi bồi thường 30 tỉ, Cao Thái Sơn cũng "dính đạn".
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Nathan Lee chính thức mời luật sư vào cuộc sau loạt drama gần đây. Đáng chú ý, anh còn thẳng thừng tuyên bố chính thức "khởi kiện ekip Ngọc Trinh, đòi bồi thường số tiền 30 tỷ vì những gì họ gây ra trong thời gian vừa qua".
Nathan Lee còn khẳng định bản thân là một cây đại thụ đầy kiêu hãnh. Anh nói: "Sống không ra gì, bọn em không ra gì và không ra gì hết. Ekip Ngọc Trinh thoái mạ hình ảnh và làm tổn thương tinh thần. Tuy nhiên tôi rất may mắn vì tôi là một người tốt, tôi không sợ gì hết".
Đồng thời, Nathan Lee còn tự cho mình là "ổ kiến lửa", gay gắt cho biết "tụi em ngu, rất ngu khi động vào anh". Ngoài ra, Nathan Lee còn tố Ngọc Trinh và ekip cho fan "vào nhà thóa mạ anh".
Sau đó, Nathan Lee không bỏ qua Cao Thái Sơn, anh khẳng định "em rất nhiều phốt". Nam ca sĩ còn cho rằng Cao Thái Sơn không là gì trong mắt của Nathan Lee. Anh còn thẳng thắn cho rằng Cao Thái Sơn là "ngu dốt". Ngoài ra, Nathan Lee còn tố Cao Thái Sơn trốn thuế khi lưu diễn tại Mỹ và là "trai bao rẻ tiền".
Ngoài ekip của Ngọc Trinh thì Nathan Lee còn cho biết, anh chính thức khởi kiện Cao Thái Sơn vì đã thóa mạ mình. Nathan Lee còn mạnh miệng tuyên bố, Cao Thái Sơn cần bất kỳ bằng chứng gì anh cũng có thể đưa ra. Đồng thời Nathan Lee còn gay gắt tố Cao Thái Sơn là "bắt người khác post những thứ xấu xa về anh", "em ở Mỹ chỉ là ở nhờ".
Vậy là cả Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn đều bị Nathan Lee khởi kiện. Thông tin này khiến dư luận vô cùng chấn động. Với động thái này, cộng đồng mạng cho rằng drama giữa bộ ba Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn và Nathan Lee sẽ còn tiếp tục kéo dài và cuộc chiến ngày càng căng thẳng, quyết liệt hơn. Thậm chí, bây giờ trận chiến chỉ mới là bắt đầu.