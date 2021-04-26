Hồ Bích Trâm tung ảnh cưới giấu mặt chú rể, CĐM đã nhanh chóng tìm ra danh tính

Mới đây, nữ diễn viên "Về nhà ăn Tết" Hồ Bích Trâm chính thức thông báo sẽ lên xe hoa về nhà chồng vào ngày 5/5 sắp tới.
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Theo đó, tối ngày 25/4, trên trang Youtube của mình, Hồ Bích Trâm vừa nhá hàng hình ảnh cô mặc váy cưới bên chú rể giấu mặt. Clip được cô và ekip thực hiện tại Đà Lạt nhằm thông báo lễ cưới sẽ được diễn ra vào ngày 5/5.
Cô chia sẻ, tuổi 31 là thời điểm chín muồi để lập gia đình và bước sang một trang mới bình yên, ấp áp và hạnh phúc hơn sau những sóng gió từ quá khứ. Cô cho biết lễ cưới sẽ được tổ chức ở Quãng Ngãi với nghi thức truyền thống, đơn giản. Sẽ có sự tham gia của những người bạn, anh, chị nghệ sĩ thân thiết.
Ngoài ra, cô tâm sự thêm: "Sau khi lập gia đình, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi các hoạt động nghệ thuật". Tuy nhiên, nữ diễn viên Về Nhà Ăn Tết cũng hy vọng "Tôi cũng mong sớm có baby vì cả tôi và ông xã đều yêu trẻ con lắm. Nếu có con, tôi sẽ tạm ngưng công việc lại để lo cho con, vun đắp gia đình và tiếp tục phát triển mảng YouTube, làm phim và Vlog” .
Được biết, ông xã của cô hơn cô 7 tuổi và không làm trong ngành giải trí. Tuy vậy, trong thời gian vừa qua, anh chính là người đồng hành, ủng hộ cô trong công việc. Hồ Bích Trâm còn bộc bạch, chồng cô là một người thấu hiểu. "Tôi may mắn được gặp đúng người, đúng thời điểm. Chồng tôi chững chạc và chín chắn. Tôi cảm thấy ấm áp, an tâm khi có anh ở bên", cô chia sẻ.
Dưới clip của Hồ Bích Trâm, nhiều khán giả nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên. Đồng thời khẳng định, chú rể tên Trọng - người đồng hành cùng Hồ Bích Trâm trong rất nhiều dự án và cũng xuất hiện khá thường xuyên trong clip của nữ diễn viên. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán, còn thông tin cụ thể chắc chắn nữ diễn viên sẽ công bố trong thời gian sắp tới.