Lùm xùm đấu tố với Nathan Lee, Cao Thái Sơn bất ngờ bị đào lại phốt cũ

Sao Việt 23/04/2021 16:30

Cuộc khẩu chiến giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn vẫn tiếp tục diễn ra với những màn đấu tố gay gắt. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại phốt cách đây 11 năm của nam ca sĩ dưới bài đăng của Nathan Lee.

Trong livestream đấu tố của Nathan Lee vừa qua có nhắc tới scandal "tình ái" chấn động của Cao Thái Sơn năm xưa. Thậm chí, Nathan Lee còn tung loạt tin nhắn được cho là của một người đàn ông tên A. và Cao Thái Sơn thuở còn quen nhau. 

Lùm xùm đấu tố với Nathan Lee, Cao Thái Sơn bất ngờ bị đào lại phốt cũ - Ảnh 1
 Đoạn tin nhắn được cho là của Cao Thái Sơn và người đàn ông tên A. mà Nathan Lee đăng tải lên mạng xã hội 

Sau những ồn ào với Nathan Lee, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Cao Thái Sơn cũng khẳng định anh sẽ ngưng tham gia vào những drama trong showbiz. Đồng thời, nam ca sĩ cũng khuyên fan "Nếu có một ai đó làm bạn phật lòng, thì hãy xử lý một cách nhẹ nhàng, đừng có đưa người ta vào ngõ cụt, chốn đường cùng. Vì nếu lỡ người ta xảy ra chuyện gì, bạn sẽ ân hận cả đời". Điều này càng khiến cộng đồng mạng tò mò nhớ lại scandal năm xưa và nhanh chóng "đào mộ" quá khứ của giọng ca "Cầu vồng sau mưa".

Lùm xùm đấu tố với Nathan Lee, Cao Thái Sơn bất ngờ bị đào lại phốt cũ - Ảnh 2
 Ảnh được cho là của Cao Thái Sơn và người đàn ông tên A. - Ảnh: Internet
Lùm xùm đấu tố với Nathan Lee, Cao Thái Sơn bất ngờ bị đào lại phốt cũ - Ảnh 3
Từng có thời, Cao Thái Sơn bị A. tố lừa tình, lừa tiền - Ảnh: Internet

Liên quan tới vụ việc "năm xưa", vào tháng 5/2012, một người đàn ông tên A. đã lên mạng tố giọng ca "Con đường mưa" lừa tình, lừa tiền" mình. Cụ thể, người đàn ông này quen Cao Thái Sơn vào năm 2010 và có quan hệ yêu đương. Trong bài viết của A., anh cho biết Cao Thái Sơn lừa gạt tiền bạc của mình, vừa cặp kè với người đàn ông giàu có tên Đ., dù người đàn ông này đã có gia đình. 

Trước lời tố cáo của A., nam ca sĩ Cao Thái Sơn phủ nhận hoàn toàn. Thời điểm đó, Cao Thái Sơn khẳng định mọi thông tin mà A. đăng tải chỉ một chiều, và nhảm nhí. Tuy ra sức phủ nhận và lên tiếng trước công chúng thế nhưng hình ảnh của Cao Thái Sơn thời điểm đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. 

Sự việc lên đến đỉnh điểm vào tháng 6/2012, nhân vật Đ. được cho là được nhắc đến trong bài đăng của A. qua đời. Được biết, người đàn ông này đã tự tử và để lại thư tuyệt mệnh. Lúc này, Cao Thái Sơn một lần nữa lên tiếng yêu cầu A. phải có trách nhiệm trong "những chuyện thương tâm" và đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Nguyên văn lời chia sẻ của Cao Thái Sơn như sau: "Tôi xin nói cho tất cả mọi người biết rằng, bạn tôi có gia đình rất hạnh phúc, có một người vợ rất tuyệt vời. Tôi rất thân thiết với gia đình anh ấy. Chúng tôi có những chia sẻ trong cuộc sống để khiến cho mọi thứ được tốt hơn. Chẳng lẽ điều đó cũng khiến người khác phải ganh tị? Anh ấy vì những lý do riêng, đã chọn cái chết, vì thế, hãy tôn trọng người đã khuất, hãy là những người tử tế và có đạo đức, đừng vội hồ đồ vu khống những điều xấu xa khi chỉ nghe hóng những lời đồn đại ác ý.

Tôi nghĩ rằng A. sẽ phải nhận phần trách nhiệm cho tất cả những chuyện thương tâm này khi anh ta và những người cũng ác tâm ác đức như anh ta vẫn luôn không ngừng tìm mọi cách xúc phạm tôi và những người bạn của tôi bằng cách tung ra những nội dung bịa đặt. Chuyện riêng của tôi và A. có thể giải quyết giữa hai người với nhau. Nếu A. cho rằng tôi lừa tiền lừa tình của anh ta thì anh sẽ có thể nhờ đến pháp luật giải quyết. Anh ta đã đẩy mọi chuyện quá xa mà không lường tới hậu quả. Tôi nghĩ cuộc đời rất công bằng, nếu chuyện quả báo xảy ra, mọi người sẽ không ngạc nhiên".

Lùm xùm đấu tố với Nathan Lee, Cao Thái Sơn bất ngờ bị đào lại phốt cũ - Ảnh 4
Vụ việc người đàn ông tên Đ. tự tử từng được dư luận quan tâm cách đây 9 năm - Ảnh: Chụp màn hình
Lùm xùm đấu tố với Nathan Lee, Cao Thái Sơn bất ngờ bị đào lại phốt cũ - Ảnh 5
 Năm 2012, Cao Thái Sơn từng lên tiếng phủ nhận về mọi tin đồn xung quanh - Ảnh: Chụp màn hình

Chuyện đã xảy ra khá lâu, tới nay thực hư câu chuyện chỉ người trong cuộc mới biết rõ. Tuy nhiên, hiện tại khi Cao Thái Sơn đang căng thẳng với Nathan Lee, chắc chắn câu chuyện này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và danh tiếng của nam ca sĩ một lần nữa.

Căng đét: Nathan Lee chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh, đòi bồi thường 30 tỉ, tuyên bố nắm nhiều bằng chứng về Cao Thái Sơn

Căng đét: Nathan Lee chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh, đòi bồi thường 30 tỉ, tuyên bố nắm nhiều bằng chứng về Cao Thái Sơn

Sau khi hẹn livestream trên trang cá nhân, Nathan Lee tuyên bố kiện Ngọc Trinh, đòi bồi thường 30 tỉ, Cao Thái Sơn cũng "dính đạn".

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Từ khóa:   Nathan Lee và Cao Thái Sơn Nathan Lee Cao Thái Sơn

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