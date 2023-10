Hai bên xảy ra tranh cãi, bà C. buông lời hăm dọa rồi tạt phân trộn lẫn với dầu hỏa lên người chị G. và đầu con của chị G. (cháu trai chỉ mới khoảng 2 tuổi). Sự việc được người dân chứng kiến, ghi lại và đăng tải clip lên mạng xã hội khiến dư luận bất bình.

Ngày 19/4, sự việc bé trai 2 tuổi và mẹ bị đổ phân lên người ở Phú Yên khiến dư luận xôn xao. Cụ thể tối ngày 19/4, bà N.T.C (56 tuổi, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) qua nhà chị C.T.G (40 tuổi, hàng xóm của bà C.) đòi tiền nợ. Tuy nhiên, chị G. không có tiền trả.

Điều này khiến mối quan hệ giữa chị G. và bà C. càng thêm căng thẳng. Sau nhiều lần tranh cãi, chị G. và bà C. có gửi hồ sơ lên Tòa án huyện. Hiện Chi cục thi hành án Dân sự huyện Tây Hòa đang thụ lý giải quyết.

Theo Dân Trí, nguồn gốc của sự việc là do vào khoảng năm 2014 - 2015, gia đình chị G. có vay của bà C. 200 triệu để đầu tư trồng tiêu. Tuy nhiên, sau đó cây tiêu rớt giá cộng với bệnh "chết nhanh, chết chậm" khiến gia đình chị G. thua lỗ, mất khả năng chi trả.

Bà C. chủ nợ - người có hành động tạt phân lên người mẹ con chị G - Ảnh: Dân Trí

Mặc dù vụ việc đã được đưa ra tòa thụ lý, giải quyết, tuy nhiên bà C. vẫn nhiều lần tới nhà đòi nợ, lấy xú uế đổ vào nhà chị G. Theo như lời kể của chị G, bà C còn "đi vệ sinh" ngay giữa nhà. Và mới đây nhất là vào ngày 19/4, bà C. đã dùng phân tạt vào người chị G. và con trai 2 tuổi.

Chị G và con trai 2 tuổi - Ảnh: Dân Trí

Không chỉ vậy, chị G. còn tiết lộ, trước đó, bà C. còn thường xuyên hăm dọa bắt con chị chôn xuống đất, thuê người chặt tay chân chồng chị. Đến ngày 18/4/2020, bà C. đến nhà chị G. lấy nhiều tài sản gồm: 1 xe mô tô hiệu Future, 1 tủ lạnh hiệu samsung, 1 máy giặt…

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra và xử lý. Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ từ dư luận vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều người cho rằng đây là hành động đáng lên án, đặc biệt là hành vi đổ phân bẩn lên người một em nhỏ vô tôi phải được pháp luật xử phạt thích đáng.