Vừa công khai tình tứ 'khóa môi' Quốc Trường, Minh Hằng đã nôn nóng được làm mẹ?

Sao Việt 22/04/2021 15:40

Sau ồn ào ôm hôn diễn viên Quốc Trường, Minh Hằng vừa có những chia sẻ mới nhất về việc làm mẹ. Cô chia sẻ bản thân chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ: "Chuyện này thật sự khó".

Vừa qua (tối 18/4), công chúng được một phen "há hốc" khi Quốc Trường, Minh Hằng bị "bắt sống" đang ôm hôn và có những cử chỉ thân mật trên phố. Mặc dù vậy, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, còn đằng trai thì quyết giữ im lặng đến cùng. 

Vừa công khai tình tứ 'khóa môi' Quốc Trường, Minh Hằng đã nôn nóng được làm mẹ? - Ảnh 1
 Minh Hằng, Quốc Trường bị bắt gặp hôn nhau trên phố - Ảnh: Kênh14

Điều này vẫn khiến cộng đồng mạng nuôi hi vọng một cái kết đẹp cho Quốc Trường và Minh Hằng, bởi cả hai quá đẹp đôi. Và việc Minh Hằng phủ nhận chuyện cô và nam diễn viên không hẹn hò đối với cộng đồng mạng là chuyện khó tin, đa số cho rằng không có bạn bè nào lại hôn nhau đắm đuối như vậy. Vì vậy, hiện tại trên các diễn đàn mạng xã hội vẫn tiếp tục nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cặp đôi.

Sau ồn ào với nam diễn viên Quốc Trường, Minh Hằng càng khiến fan bất ngờ hơn khi chia sẻ về việc làm mẹ. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn chia sẻ về vai diễn mới trong dự án "Mẹ ác ma, Cha thiên sứ" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đây là bản Việt hóa của series Trung Quốc "Mẹ hổ, bố mèo". Minh Hằng tâm sự lần đầu làm mẹ trên màn ảnh cô không áp lực nhưng nữ ca sĩ chưa nghĩ tới trải nghiệm làm mẹ thực sự ngoài đời. 

Vừa công khai tình tứ 'khóa môi' Quốc Trường, Minh Hằng đã nôn nóng được làm mẹ? - Ảnh 2
  Minh Hằng chia sẻ về chuyện làm mẹ đối với cô 'thật sự khó khăn' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên trái ngược với mong muốn "gả chồng" cho nữ diễn viên của fan hâm mộ, Minh Hằng bộc bạch: "Chuyện này thật sự khó. Tôi chưa làm mẹ và cũng không có nhiều kinh nghiệm chơi với con trẻ. Ở nhà, tôi mới có cháu hai năm nay thôi. Nhưng việc chơi cùng và chăm sóc, nuôi dạy một đứa trẻ là hai chuyện rất khác nhau. Có khi chơi với trẻ con nửa tiếng, tôi đã mệt, nói gì nuôi dạy chúng nên người. Hai năm qua, em dâu tôi không làm được gì nhiều, hằng ngày quanh quẩn nuôi con, chăm con, nghĩ thực đơn cho con. Tôi thấy phụ nữ Việt Nam quá vất vả và bản lĩnh. Nhiều người hay khen Minh Hằng giỏi. Tôi thì thấy những người phụ nữ của gia đình chăm con khỏe, dạy con khôn mới thực sự giỏi. Tôi chưa đủ can đảm sinh con vì tôi thấy mình chưa thể giỏi được trong những chuyện như vậy". 

Sau khi vướng vào ồn ào tình ái với nam diễn viên điển trai Quốc Trường, dù fan hâm mộ kịch liệt "ship" hàng và mong muốn có một cái kết đẹp, thế nhưng Minh Hằng chia sẻ vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho việc sinh con - điều này cũng có thể đồng nghĩa với việc cô chưa muốn "lấy chồng". Có lẽ fan của Minh Hằng sẽ còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới có thể nhận được tin vui từ cô. 

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Từ khóa:   Minh Hằng và Quốc Trường Showbiz Việt Minh Hằng

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