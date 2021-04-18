Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' khoe quà hoa khổng lồ ngập tiền đô, dư luận 'ghen tị' réo tên Trương Thế Vinh

Sau những màn tương tác đầy ăn ý của Thúy Ngân và Trương Thế Vinh trên sân khấu khi tham gia các gameshow truyền hình, hiện tại cả hai nghệ sĩ không chỉ được rất nhiều sao Vbiz tích cực "đẩy thuyền" mà còn được một lượng lớn khán giả ủng hộ. Đủ hiểu, Trương Thế Vinh và Thúy Ngân xứng đôi vừa lứa đến thế nào.

Những lần cả hai tương tác ăn ý trên sóng truyền hình khiến fan rần rần 'đẩy thuyền' - Ảnh: Internet

Sau nhiều lần né tránh và từ chối nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân, gần đây cả Thúy Ngân và Trương Thế Vinh đã thoải mái hơn trước. Cả hai không còn tránh né khi xuất hiện cùng nhau, thậm chí, còn lộ nhiều "hint" "ngọt sún răng" khiến cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ.