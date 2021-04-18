Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' khoe quà hoa khổng lồ ngập tiền đô, dư luận 'ghen tị' réo tên Trương Thế Vinh

Sao Việt 18/04/2021 14:15

Không uổng công fan và dàn sao Việt "đẩy thuyền", Thúy Ngân đã công khai người yêu, cùng bó hoa tiền đô nhưng lời trách móc lại khiến dân tình réo gọi Trương Thế Vinh.

Sau những màn tương tác đầy ăn ý của Thúy NgânTrương Thế Vinh trên sân khấu khi tham gia các gameshow truyền hình, hiện tại cả hai nghệ sĩ không chỉ được rất nhiều sao Vbiz tích cực "đẩy thuyền" mà còn được một lượng lớn khán giả ủng hộ. Đủ hiểu, Trương Thế Vinh và Thúy Ngân xứng đôi vừa lứa đến thế nào. 

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Những lần cả hai tương tác ăn ý trên sóng truyền hình khiến fan rần rần 'đẩy thuyền' - Ảnh: Internet

Sau nhiều lần né tránh và từ chối nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân, gần đây cả Thúy Ngân và Trương Thế Vinh đã thoải mái hơn trước. Cả hai không còn tránh né khi xuất hiện cùng nhau, thậm chí, còn lộ nhiều "hint" "ngọt sún răng" khiến cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ.

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Trương Thế Vinh và Thúy Ngân không còn ngần ngại, cả hai khá thoải mái thể hiện sự thân thiết trong thời gian gần đây

Mới đây nhất, tối ngày 17/4 trên trang cá nhân Thúy Ngân đăng ảnh khéo léo khoe ảnh hẹn hò cuối tuần cùng người thương bí mật. Nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ đã có một buổi tối lãng mạn khi diện giày đôi, hờn trách ai đó khiến mình tăng cân vì ăn nhiều. Điểm đáng chú ý là cô còn ôm một bó hoa to toàn tiền đô kèm dòng chữ "I love you" khiến dân tình rần rần.

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Thúy Ngân công khai bó hoa tiền đô của người yêu bí mật tặng trong buổi hẹn vừa qua
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Nữ diễn viên còn gửi lời trách móc tới "ai đó" đã khiến cô tăng ký, nhưng ơ kìa, sao trách móc lại như đang làm nũng vậy ta?

Mặc dù không công khai người ấy là ai, nhưng với những gì Thúy Ngân đăng tải gần đây thì công chúng cũng ngầm hiểu, nữ diễn viên đang trong giai đoạn ngọt ngào của tình yêu. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất không ai khác chính là nam ca sĩ Trương Thế Vinh

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Khỏi phải nói, chỉ nhìn hình thôi, dân tình đã rần rần gọi tên Trương Thế Vinh, hối thúc anh mau rước nàng về dinh - Ảnh: Internet

Dân tình rần rần cho rằng cặp đôi đã "chốt đơn" và đánh lẻ khỏi hội bạn để hẹn hò cùng nhau. "Thuyền" Ngân - Vinh mà về đến đích thì vợ chồng Trường Giang cùng fan chắc sẽ vui mừng lắm đây! Cộng đồng mạng còn rần rần dự đoán, với tình hình này Thuy Ngân và Trương Thế Vinh nên sớm về một nhà đi thôi!

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Từ khóa:   Trương Thế Vinh Diễn viên Thúy Ngân Chuyện tình sao Việt

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