Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' khoe quà hoa khổng lồ ngập tiền đô, dư luận 'ghen tị' réo tên Trương Thế Vinh

Không uổng công fan và dàn sao Việt "đẩy thuyền", Thúy Ngân đã công khai người yêu, cùng bó hoa tiền đô nhưng lời trách móc lại khiến dân tình réo gọi Trương Thế Vinh.
- Thúy Ngân gây sốc khi tiết lộ bạn trai cũ từng đập phá 4 chiếc điện thoại và chở vào nghĩa địa hỏi: "Giờ muốn sống hay chết?"
- Không chỉ chấn thương cổ, gãy mũi, Thúy Ngân còn gãy ngón tay, bong khớp vai, tắm mưa từ 10 giờ đêm tới sáng suốt 3 ngày
Sau những màn tương tác đầy ăn ý của Thúy Ngân và Trương Thế Vinh trên sân khấu khi tham gia các gameshow truyền hình, hiện tại cả hai nghệ sĩ không chỉ được rất nhiều sao Vbiz tích cực "đẩy thuyền" mà còn được một lượng lớn khán giả ủng hộ. Đủ hiểu, Trương Thế Vinh và Thúy Ngân xứng đôi vừa lứa đến thế nào.
Sau nhiều lần né tránh và từ chối nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân, gần đây cả Thúy Ngân và Trương Thế Vinh đã thoải mái hơn trước. Cả hai không còn tránh né khi xuất hiện cùng nhau, thậm chí, còn lộ nhiều "hint" "ngọt sún răng" khiến cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ.
Mới đây nhất, tối ngày 17/4 trên trang cá nhân Thúy Ngân đăng ảnh khéo léo khoe ảnh hẹn hò cuối tuần cùng người thương bí mật. Nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ đã có một buổi tối lãng mạn khi diện giày đôi, hờn trách ai đó khiến mình tăng cân vì ăn nhiều. Điểm đáng chú ý là cô còn ôm một bó hoa to toàn tiền đô kèm dòng chữ "I love you" khiến dân tình rần rần.
Mặc dù không công khai người ấy là ai, nhưng với những gì Thúy Ngân đăng tải gần đây thì công chúng cũng ngầm hiểu, nữ diễn viên đang trong giai đoạn ngọt ngào của tình yêu. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất không ai khác chính là nam ca sĩ Trương Thế Vinh.
Dân tình rần rần cho rằng cặp đôi đã "chốt đơn" và đánh lẻ khỏi hội bạn để hẹn hò cùng nhau. "Thuyền" Ngân - Vinh mà về đến đích thì vợ chồng Trường Giang cùng fan chắc sẽ vui mừng lắm đây! Cộng đồng mạng còn rần rần dự đoán, với tình hình này Thuy Ngân và Trương Thế Vinh nên sớm về một nhà đi thôi!