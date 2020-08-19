Đọ sắc chung khung hình với Thúy Ngân, bà xã Trường Giang để lộ khuyết điểm vóc dáng

Hình ảnh mới nhất của bà xã Trường Giang – nữ diễn viên Nhã Phương khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô.

Từ sau khi sinh con, Nhã Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc. Tuy nhiên, vì giảm cân quá đà mà nữ diễn viên liên tục bị người hâm mộ nhắc nhở. Theo đó, không ít lần bà xã Trường Giang để lộ thân hình gầy guộc đáng báo động.

Mới đây, Nhã Phương tiếp tục gây chú ý khi có màn đọ sắc cùng cô bạn thân Thúy Ngân. Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” chia sẻ loạt khoảnh khắc tụ họp cùng ekip làm phim “Cây táo nở hoa”.

Nhã Phương góp mặt trong tiệc mừng của đoàn phim - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh chia sẻ, Thúy Ngân và Nhã Phương cùng diện áo thun đơn giản, không trang điểm cầu kỳ. Tuy nhiên, thay vì chú ý đến nhan sắc của 2 mỹ nhân Vbiz thì người hâm mộ lại chỉ chăm chăm nhìn vào đôi chân khẳng khiu của bà xã Trường Giang.

Bà xã Trường Giang để lộ thân hình tong teo, kém sexy khi đọ sắc cùng hội mỹ nhân Vbiz –Ảnh: FB

Phần tay khẳng khiu kém sức sống của Nhã Phương - Ảnh: FB

Nhiều người nhận xét Nhã Phương gầy đến mức dường như “lọt thỏm” trong chiếc áo rộng thùng thình. Đứng cạnh Thúy Ngân, khán giả càng thấy vóc dáng của nữ diễn viên không ổn chút nào.

Nhiều khán giả mong Nhã Phương không giảm cân quá đà gây ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bên cạnh những bình luận khen ngợi nhan sắc của hai nữ diễn viên, không ít người hâm mộ khuyên Nhã Phương nên tăng cân nhiều hơn.

Trước đó không lâu, Nhã Phương đã từng lên tiếng về vấn đề cân nặng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết vì đặc thù nghề nghiệp nên phải duy trì vóc dáng thon gọn để tránh lên hình bị xấu. Bên cạnh đó, người đẹp “Tuổi thanh xuân” cũng mong khán giả hiểu và thông cảm cho công việc của mình, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để không làm người hâm mộ lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-sac-chung-khung-hinh-voi-thuy-ngan-ba-xa-truong-giang-de-lo-khuyet-diem-voc-dang-376857.html