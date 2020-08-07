Nửa đêm không ngủ, Nhã Phương đăng đàn than trách ông xã Trường Giang

Mải chơi đến mức tối muộn vẫn chưa chịu về nhà, Trường Giang bị bà xã Nhã Phương nhắc khéo trên trang cá nhân.

Là cặp đôi hot nhất nhì làng giải trí Việt, những thông tin xoay quanh cuộc sống của Nhã Phương và Trường Giang luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Sau gần 2 năm kết hôn, Nhã Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc còn Trường Giang lại chứng minh bản thân là một người chồng yêu chiều vợ con hết mực. Dù ở ngoài đời hay trên mạng xã hội, cặp đôi “Mười khó” đều khiến người ta ngưỡng mộ bởi những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau.

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng 'Mười khó' - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, Nhã Phương bất ngờ công khai “dằn mặt” ông xã ngay trên trang Facebook cá nhân.

Cụ thể, nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” than trách Trường Giang về nhà trễ và dọa sẽ cho nam danh hài nhịn đói: “Trời đã về khuya rồi. Mà em vẫn hát lời thở than. Rằng anh đừng rong chơi. Đừng mải mê những điều buông lơi. Mà quên đi rằng trong đêm. Còn có người đợi anh ăn cùng… Về trễ tui ăn hết đừng hỏi vì sao?”.

Nhã Phương than trách khi ông xã về trễ - Ảnh: FB

Tưởng chiều vợ số 1, hóa ra Trường Giang cũng có lúc khiến Nhã Phương giận hờn đòi ‘cắt cơm’ - Ảnh: FB

Động thái này của Nhã Phương khiến người hâm mộ không nhịn được cười vì thích thú. Dưới bài đăng, cư dân mạng còn mong cô sẽ dành tặng ông xã vài “hình phạt” để răn đe: “Phải trị tội để lần sau chừa nha cô Phương”, “Không ngờ chị Phương cũng ngôn tình vậy”, “Ai đang nhậu với ổng thì thả ổng về gấp không bị phạt”, “Gia đình này lúc nào cũng thấy đáng yêu”…

Tự so kè nhan sắc qua ảnh selfie và bị chụp, Nhã Phương khiến fan lo lắng vì chi tiết này Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Nhã Phương trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nua-dem-khong-ngu-nha-phuong-dang-dan-than-trach-ong-xa-truong-giang-375041.html