Tự so kè nhan sắc qua ảnh selfie và bị chụp, Nhã Phương khiến fan lo lắng vì chi tiết này

Hậu trường 30/07/2020 16:40

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Nhã Phương trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên Nhã Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc. Để giữ gìn vóc dáng, người đẹp dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao và ăn kiêng khoa học. Theo chia sẻ của bà xã Trường Giang, cô từng giảm tới 15kg hậu sinh con đầu lòng.

Tuy nhiên, vì giảm cân quá đà mà thời gian qua, Nhã Phương thường xuyên bị khán giả nhắc nhở khi liên tục để lộ thân hình gầy guộc đáng báo động. Trước sự quan tâm của người hâm mộ, nữ diễn viên cho biết bản thân sẽ cố gắng tăng cân.

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Thân hình gầy đến trơ xương của Nhã Phương khiến fan lo lắng - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, hình ảnh mới nhất của Nhã Phương trên trang Facebook cá nhân lại tiếp tục khiến fan lo lắng. Cụ thể, nữ diễn viên vừa chia sẻ 2 bức ảnh đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Ảnh ‘bị’ chụp và ảnh tui tự chụp”. Bên cạnh đó, người đẹp không quên nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch.

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Bài đăng của người đẹp - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Nhã Phương một lần nữa gây chú ý với phần tay khẳng khiu đến mức đáng lo ngại. Dù gương mặt của nữ diễn viên vô cùng tươi tắn, rạng rỡ nhưng cơ thể gầy gò vẫn khiến cô “mất điểm” phần nào.

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Nhiều người cho rằng phần tay của cô quá gầy - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng khuyên Nhã Phương nên ăn uống, nghỉ ngơi nhiều hơn để có được số cân nặng hợp lý, giúp cơ thể tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng để lại những bình luận khen ngợi nhan sắc của bà xã Trường Giang: “Kiểu gì thì chị Phương cũng xinh và lung linh hết á”, “Sao chị xinh quá vậy ngưỡng mộ quá”, “Bằng tuổi mà nhìn bạn trẻ trung quá, càng ngày càng đẹp”…

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Từ khóa:   diễn viên Nhã Phương bà xã Trường Giang Trường Giang

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