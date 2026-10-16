Bà xã Trấn Thành từng nghèo đến mức không có gạo ăn, tuổi 12 đi phát tờ rơi kiếm sống, nay có hôn nhân viên mãn bên chồng

Hari Won là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt với vai trò ca sĩ và MC. Cô ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Hương Đêm Bay Xa, Anh Cứ Đi Đi, Love You Hate You và Làm Sao Để Yêu. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn nhận được sự quan tâm nhờ cuộc hôn nhân với Trấn Thành. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi có cuộc sống ổn định như hiện tại, cô từng trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn.

Hari Won là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt với vai trò ca sĩ và MC. Cô ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Hương Đêm Bay Xa, Anh Cứ Đi Đi, Love You Hate You và Làm Sao Để Yêu. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn nhận được sự quan tâm nhờ cuộc hôn nhân với Trấn Thành. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi có cuộc sống ổn định như hiện tại, cô từng trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Hari Won có bố là người Việt Nam, mẹ là người Hàn Quốc. Gia đình cô gồm năm thành viên từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, có thời điểm thiếu gạo để nấu cơm. Khi còn đi học, nữ ca sĩ từng được nhà trường hỗ trợ gạo, sữa và áo khoác. Những sự giúp đỡ ấy góp phần giúp gia đình vượt qua giai đoạn chật vật.

Ảnh thời thơ bé của Hari Won và mẹ ở Hàn Quốc Không muốn trở thành gánh nặng cho người thân, Hari Won bắt đầu tự kiếm tiền từ năm 12 tuổi. Trong chương trình Chị Em Chúng Mình, cô từng kể về công việc phát tờ rơi tại các khu chung cư. Những nơi có thang máy còn tương đối thuận tiện, trong khi các tòa nhà không có thang máy khiến cô phải liên tục đi bộ lên xuống nhiều tầng. Mỗi tờ rơi được phát giúp cô kiếm 200 đồng. Dù công việc vất vả, Hari Won cho biết cô không cảm thấy bất hạnh mà ngược lại còn tự hào vì có thể lao động và kiếm tiền bằng sức mình. Những trải nghiệm ấy cũng giúp cô hình thành tính cách độc lập, biết trân trọng giá trị của đồng tiền và không ngại đối diện với khó khăn.

Trong một chương trình truyền hình, khi động viên một cô bé mặc cảm vì gia đình nghèo khó, Hari Won từng chia sẻ rằng bản thân cũng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, thậm chí phải nhận gạo từ những người xung quanh. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về xuất thân của mình. Nữ nghệ sĩ mong cô bé hiểu rằng không có nghề nghiệp chân chính nào đáng bị coi thường và hoàn cảnh gia đình không phải điều quyết định giá trị của mỗi người. Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của Hari Won và Trấn Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ Sau nhiều năm nỗ lực, Hari Won từng bước xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc và truyền hình. Cô cũng có cuộc hôn nhân được nhiều người quan tâm bên MC, đạo diễn Trấn Thành. Trong chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu năm 2018, Hari Won từng bày tỏ nỗi lo về chuyện sinh con, đặc biệt khi Trấn Thành là con trai duy nhất trong gia đình. Trước sự mặc cảm của vợ, nam MC khẳng định tình yêu dành cho cô không phụ thuộc vào việc có con hay không. Anh còn đề cập đến phương án nhận con nuôi nếu cả hai không thể có con ruột. Hiện tại, Hari Won tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia các chương trình giải trí và thử sức ở nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, Trấn Thành ngày càng ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn điện ảnh. Từ tuổi thơ nhiều thiếu thốn đến cuộc sống ổn định hiện tại, hành trình của Hari Won cho thấy những khó khăn trong quá khứ không nhất thiết giới hạn tương lai của một người.

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