Liên tục bị chê gầy trơ xương, Nhã Phương lần đầu lên tiếng trên trang cá nhân

Hậu trường 12/08/2020 16:28

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nhã Phương đã chính thức lên tiếng sau hàng loạt lời chê bai về ngoại hình, đồng thời tiết lộ luôn số cân nặng hiện tại.

Từ sau khi sinh con, chuyện cân nặng của nữ diễn viên Nhã Phương luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Theo đó, vì cố gắng giảm cân để về dáng sau sinh mà bà xã Trường Giang thường xuyên để lộ thân hình gầy trơ xương đáng báo động.

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Thân hình gầy gò của Nhã Phương khiến khán giả lo lắng - Ảnh: Internet

Nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Nhã Phương và khuyên cô nên ăn uống hợp lý để cơ thể đầy đặn hơn. Thậm chí, một số anti-fan còn chê cô kém sắc, gầy đến mức tay chân khẳng khiu, không có sức sống. Trước những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, Nhã Phương luôn chọn cách giữ im lặng.

Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” bất ngờ lên tiếng về chuyện cân nặng trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, trong đoạn clip trả lời câu hỏi của người hâm mộ, cô cho biết: “Cân nặng hiện tại của Nhã Phương là 43,5kg. Các bạn trên mạng hay nói là ‘sao chị gầy quá’ nhưng thực ra cái khổ của Bi là làm nghề này khi mình tròn hơn bình thường một xíu thôi, ở ngoài các bạn nhìn thấy Phương vừa vặn người thì lên hình rất mập.

Nhiều người gặp Bi ở ngoài nói là: ‘Ủa chị ơi sao ngoài nhìn chị gầy quá mà lên hình chị tròn quá vậy’. Đó là lý do vì sao Bi phải cố gắng để mình có số cân vừa đủ để lên hình vừa vặn”.

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Nữ diễn viên cho biết số cân nặng của cô là 43,5kg - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Nhã Phương, cân nặng hiện tại của cô là hơn 43kg và không quá gầy như nhiều người nghĩ. Bên cạnh đó, vì áp lực là người nổi tiếng nên nữ diễn viên luôn phải duy trì thân hình mảnh mai để lên hình đẹp hơn.

Trước lời giải thích của Nhã Phương, người hâm mộ đã phần nào hiểu hơn về nguyên nhân khiến nữ diễn viên không dám tăng cân.

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