Cơ quan điều tra hòan tất kết luận và đề nghị đề nghị truy tố ông Nguyễn Quốc Anh và 7 bị can khác về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã cáo buộc ông Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhận 100 triệu đồng và 10.000 USD từ vụ nâng giá robot phẫu thuật ở Bệnh viện Bạch Mai.

Biết được ý định của ông Quốc Anh, tháng 5/2016, Phạm Đức Tuấn (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty BMS) đã ngỏ lời với cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai để bàn việc hợp tác cung cấp hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật với giá 39 tỷ đồng đối với robot Rosa và 44 tỷ với robot Mako cho Bệnh viện Bạch Mai.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2009, sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Quốc Anh với mong muốn phát triển ngoại khoa để thu hút bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức và các cơ sở y tế khác về khám, điều trị nhằm phát triển thương hiệu cho bệnh viện và tăng thu nhập, bị can đã cho thành lập các khoa ngoại chuyên sâu.

Robot thực hiện phẫu thuật ở Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi bàn bạc, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và phía Công ty BMS thống nhất về việc doanh nghiệp này không bán các hệ thống robot cho Bệnh viện Bạch Mai mà tham gia liên doanh, liên kết lắp đặt robot hỗ trợ phẫu thuật.

Hoàn tất hợp đồng, Nguyễn Quốc Anh đã phân công cho cấp dưới hoàn thiện các thủ tục liên quan. Còn Tuấn chỉ đạo nhân viên trao đổi, liên hệ và thông đồng với Trần Lê Hoàng (thẩm định viên Công ty VFS) và Phan Minh Dung (Tổng giám đốc Công ty VFS) hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá robot.

Bị can Quốc Anh đã quyết định thông qua liên doanh liên kết đặt máy với BMS mà không thông qua Đảng ủy, Ban giám đốc và Công đoàn bệnh viện này. Bên cạnh đó phía cơ quan cảnh sát điều tra xác định, robot Rosa do Công ty BMS nhập khẩu từ Pháp về sân bay Nội Bài; hàng mới 100% và nguyên giá là hơn 7,4 tỉ đồng nhưng đã được Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Đức Tuấn thống nhất đưa vào Bệnh viện Bạch Mai với mức giá 39 tỉ đồng. Theo kết luận điều tra xác định Nguyễn Quốc Anh đã tạo điều kiện cho Công ty BMS tham gia liên doanh liên kết và lắp đặt máy không đúng với chi phí thực tế để thu tiền của người bệnh.

Cụ thể, từ thời điểm lắp đặt máy đến tháng 5/2020, Bệnh viện Bạch Mai đã sử dụng robot này thực hiện phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh, thu hơn 22,9 tỉ đồng. Bệnh viện Bạch Mai đã thanh toán chi phí cho Công ty BMS liên quan 551 ca bệnh.

Theo kết luận giám định, tiền phẫu thuật bằng Robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng/ca nhưng Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS thu hơn 23 triệu đồng/ca; hưởng chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng/ca.

Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai mới liên hệ, trả số tiền chênh lệnh nói trên cho 86 người bệnh. Bị can Phạm Đức Tuấn đã nộp 10 tỉ đồng để trả tiền chênh lệnh 16,5 triệu đồng cho 551 ca thu sai.

Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Nguyễn Quốc Anh hưởng lợi 100 triệu đồng và 10.000 USD. Nguyễn Ngọc Hiền (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) được hưởng 150 triệu. Còn Trịnh Thị Thuận (cựu Kế toán trưởng đơn vị này) hưởng 50 triệu.

"Hành vi của các bị can làm tăng chi phí khám chữa bệnh, khiến bệnh nhân phải trả chi phí khấu hao máy cao hơn thực tế, gây thiệt hại hơn 10,5 tỷ đồng", kết luận điều tra nêu.

Trong vụ án, cơ quan điều tra đánh giá ông Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò chính khi gây thiệt hại cho người bệnh nhưng làm lợi cho Công ty BMS và nhóm lợi ích của Bệnh viện Bạch Mai. Các bị can còn lại đã giúp sức cho cựu giám đốc bệnh viện.