Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Sau gần 6 ngày mất tích, cụ ông 83 tuổi ở Hà Tĩnh được tìm thấy trong một khu vực rừng cách nhà khoảng 40km. Thời điểm được tìm thấy, cụ ông có biểu hiện suy kiệt nhưng vẫn tỉnh táo, có thể trò chuyện.

Theo thông tin báo Dân trí, sáng 24/9, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng phối hợp với người dân đã tìm thấy ông Nguyễn Tiến Dụ (83 tuổi, trú thôn Nam Tiến) sau 6 ngày mất tích.

Ông Dụ được phát hiện vào khoảng 17h ngày 23/9. Vị trí này cách nhà ông khoảng 40km, khu dân cư gần nhất hơn 100m.

Người dân phát hiện ông Dụ tại bìa rừng thuộc xã Cẩm Hưng nên trình báo nhà chức trách. Ảnh: Báo Dân trí.

Khi được tìm thấy, cụ ông có biểu hiện suy kiệt do nhiều ngày thiếu thức ăn, nước uống. Tuy nhiên, ông vẫn tỉnh táo và có thể trò chuyện với mọi người. Gia đình sau đó đưa ông Dụ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Ông Dụ kể trong 2 ngày đầu đi lạc, ông may mắn gặp một người dân đi đường và được cho bánh, nước uống. Sau đó, do mất phương hướng, ông không thể tìm đường về nhà nên ngồi lại trong rừng.

Người thân cho biết ông Dụ có 10 người con nhưng sống một mình. Các con cháu thay phiên nhau qua lại chăm sóc ông. Do tuổi cao, cụ ông có dấu hiệu đãng trí.

Như báo VNExpress đưa tin, khoảng 9h ngày 18/9, ông Dụ đạp xe rời nhà rồi mất tích. Lúc đi cụ ông không mang theo điện thoại.

Khoảng 9h ngày 18/9, ông Dụ đạp xe rời nhà rồi mất tích. Ảnh: Báo Dân trí.

Gần một tuần qua, gia đình và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm ông Dụ, rà soát các khu dân cư, vùng đồi núi và khu vực ven biển.

Lãnh đạo xã Kỳ Xuân cho hay lực lượng tìm kiếm từng đi qua khu vực bìa rừng ở xã Cẩm Hưng nhưng không nhìn thấy người do cây bụi rậm rạp và ông Dụ không lên tiếng.

Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực, từ khu dân cư, đồi núi đến ven biển. Sau 6 ngày và 5 đêm nỗ lực, ông Dụ được phát hiện trong rừng và đưa trở về với gia đình.

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