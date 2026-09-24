Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 24/09/2026 08:30

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chân thành, thật thà và luộn rất tốt bụng, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng. Vậy nên, bạn hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho.

Trong thời gian này, con giáp này chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng. Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp diễn ra thuận lợi. Càng nhiều sóng gió thì tình cảm lại càng được thắt chặt. Sau cùng, hai người càng thêm trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường tử tế hơn trong cuộc sống, thậm chí một số việc khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, bạn cũng sẵn sàng cố gắng làm vì người khác. Bên cạnh đó, bạn không bao giờ thiếu may mắn. Tuy không được thông minh nhưng bạn rất chăm chỉ và tốt bụng, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho những người như bạn.

Con giáp này cũng vô cùng tươi sáng và huy hoàng. Bạn sẽ gặp được nhiều người bạn chân thành hơn để mở ra con đường đúng đắn, hơn nữa tính cách của bản thân có thể đổi thành tiền thật, nhất định sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp, mang lại rất nhiều phước lành.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có vượng khí và gặp nhiều may mắn trong thời gian tới. Con giáp này luôn làm việc chăm chỉ để thành công. Vì vậy, bạn sớm muộn cũng sẽ vươn tới đỉnh cao. Đặc biệt, bạn liên tục được thần Tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Tuất vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Với chuyện tình cảm của con giáp này, các cặp vợ chồng, hai bạn đang được sống trong khoảng thời gian ngọt ngào đáng ngưỡng mộ. Dù công việc có bận rộn đến mấy, hai người cũng luôn nhớ dành một thời điểm nhất định trong ngày để ở bên nhau, cùng trò chuyện, cổ vũ, động viên nhau tiến về phía trước.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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