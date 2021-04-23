Trong phần livestream với hơn 6 ngàn người theo dõi, Cao Thái Sơn bày tỏ: "Sơn thấy phụ nữ bị bắt nạt Sơn lên tiếng, cũng không cổ suý cho bất cứ ai. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Sơn có một cái giao kèo như thế này, chúng ta không nhắc đến tên của những nhân vật không có mặt tại đây. Từ lúc Sơn post bài trên Facebook đầu tiên, Sơn cũng không hề đụng chạm ai".

Sau khi "tố" qua tố lại trên trang cá nhân vào tối qua 22/4 thì trưa 23/4, trên trang cá nhân của hai nghệ sĩ Nathan Lee và Cao Thái Sơn chính thức có màn livestream đối đầu căng đét.

Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của cộng đồng mạng, Cao Thái Sơn livestream cho biết nếu ai đó làm mình không hài lòng thì sẽ gọi điện để gặp mặt nói chuyện chứ không dùng ngôn từ gây tổn thương, "không phải việc của mình thì không tham gia, thế thôi". Anh cũng khuyên các fan của mình nên đóng facebook để tận hưởng cuộc sống, yêu thương bản thân mình. Anh cho biết những người đào lại quá khứ, scandal của quá khứ cũng không khiến anh sợ hãi. Anh không muốn ai lôi anh vào những drama của showbiz nữa, "Bắt đầu từ bây giờ sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa, nếu ai thích kiện, thích đánh Sơn thì không sao cả, cứ thoải mái thôi, ai sai người đó chịu". Trong lúc bị Nathan Lee khởi kiện, Cao Thái Sơn vẫn ung dung tiết lộ sắp ra một ca khúc mới.

Anh cũng bóng gió "Lâu lâu showbiz không có chuyện vui", khẳng định bản thân chưa bao giờ nói xấu ai, kể cả trong showbiz. Ngoài ra, Cao Thái Sơn cũng nhận định ai muốn kiện anh sẵn sàng, "Ai đủ bản lĩnh thì làm". Nếu có ai đó muốn anh suy nghĩ tiêu cực rồi tự tử như các nghệ sĩ Hàn thì chắc chắn anh sẽ không làm chuyện dại dột như vậy. Cao Thái Sơn thách thức, ai muốn đấm, giết thì Sơn sẽ về Việt Nam để cho mà làm tuy nhiên không nên làm tổn thương phụ nữ. Đồng thời, anh cũng giải thích việc viết và xóa status trên mạng không phải vì sợ mà bởi nghệ sĩ đã có những nỗi cơ đơn, "Sống tử tế đã khó, sống mất dạy, du côn thì dễ lắm". Anh cũng thừa nhận bản thân hơi bao đồng.

Cuối livestream, Cao Thái Sơn lại khiến fan hâm mộ lo lắng khi nhắn gửi: "Nếu có một ai đó làm bạn phật lòng, thì hãy xử lý một cách nhẹ nhàng, đừng có đưa người ta vào ngõ cụt, chốn đường cùng. Vì nếu lỡ người ta xảy ra chuyện gì, bạn sẽ ân hận cả đời".

Nếu như Cao Thái Sơn chỉ livestream bày tỏ những quan điểm cá nhân khá nhẹ nhàng thì phía Nathan Lee lại dùng khá nhiều lời lẽ thô tục, khẳng định: "Hôm nay, tôi sẽ chính thức khởi kiện ekip Ngọc Trinh 30 tỷ đồng. Lo mà kiếm tiền trả cho tôi đi".

Nathan Lee dùng khá nhiều từ ngữ thô tục để 'bóc phốt' Cao Thái Sơn - Ảnh: FBNV

Sau khi khởi kiện Ngọc Trinh, Nathan Lee gọi đích danh Cao Thái Sơn: "Cao Thái Sơn, anh chính thức kiện em vì hành động nhục mạ anh. Em là 1 'người trai bao rẻ tiền', em lấy tiền của người khác để xây nhà và em tự hào vì điều đó. Em là 1 kẻ phạm pháp trên đất Việt và Mỹ, sự xấu xa của em sẽ bị mọi người biết. Sự tôn trọng duy nhất anh dành cho em là chúng ta đều là người Việt, em là thổ hẹn 1 thế hệ".

"Tôi rất hiểu luật, em doạ kiện anh. Kiện vì cái gì, kiện về anh nói đúng hay gì. Mỹ là 'đất' của anh, em còn không rõ tiếng Anh cơ mà. 1 thứ *** ** xã hội, em không là cái gì hết. Em có bao nhiêu đất đai, nhà cửa Sơn ơi. Về gốc gác anh không nói vì chúng ta không lựa chọn được gia đình. Nhưng về văn hóa, về sự thông minh sắc sảo em không có cửa với anh. Nhưng em làm mất thời gian của anh, rất phiền. Và anh thông báo với em rằng tất cả mọi người đều muốn kiện em. Vì em sống không ra gì, em lừa tiền rất nhiều người anh có bằng chứng hết. Tự nhiên em ở đâu nhảy vào cuộc sống của anh, anh không quan tâm, em không xứng đáng có mặt trong cuộc sống của anh. Em lừa gạt bao nhiêu người, em không có tình bạn chân thành như anh đâu".

Drama Ngọc Trinh, Nathan Lee và Cao Thái Sơn vẫn chưa có hồi kết - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại đó, Nathan Lee còn nhấn mạnh: "Văn hoá của em kém quá, em viết status 20 lần vẫn sai. Em là cái gì hả Sơn, trong cái xã hội này em là cái gì. Em là người bôi nhọ danh dự của anh, em không cùng đẳng cấp. Nếu muốn nói về tiền, em tậu 100 cái nhà cũng không bằng của anh. Đẳng cấp ở đây là sống thật đi, đừng sống ảo nữa, tao chấp hết. Tao tôn trọng pháp luật nhưng không tôn trọng những người hạ đẳng. Tao cảm thấy nhục giùm chúng mày! Đi học đi, trau dồi kiến thức, trau dồi nhân phẩm. Tao không phân biệt giới tính, vùng miền hay tiền bạc. Tao lên truyền hình nước Pháp phải trầm trồ vì Việt Nam có một thằng quá giỏi lại còn đẹp trai".

Hiện tại, Nathan Lee đã kết thúc livestream, Cao Thái Sơn vẫn tiếp tụ livestream tâm sự với fan. Riêng Ngọc Trinh sau khi bị Nathan Lee khởi kiện vẫn chưa có phản hồi.